Налоговая реформа–2026: к чему готовиться бухгалтерам и как подготовить клиентов

В статье использованы в том числе материалы с прямого эфира в бухгалтерском комьюнити «Финлидеры». Спикер — Лина Залевская, налоговый консультант, совладелица бухгалтерской компании и телеграм-канала «Бухгалтерия Зои Абрамовны».
Увеличение ставки НДС с 20% до 22%
Для бухгалтеров это означает, что нужно будет перенастроить 1С, учесть переходные моменты и по аналогии с прошлым годом пересмотреть договоры в части НДС.
Чтобы помочь клиентам сориентироваться и понять, что для них изменится, можно сделать для них таблицу с расчетами для ставки 20% и 22%. На картинке — упрощенный пример такой таблицы, ее можно расширить и адаптировать под бизнес клиента. Так в сравнении он будет видеть, во сколько примерно ему обойдутся изменения.
«Клиенты нервничают, а предпринимать что-то конкретное еще рано. Если показать клиенту хотя бы логику расчетов и возможные цифры, у него возникает ощущение, что он не один и о нем кто-то заботится» — Лина Залевская.
Что еще предприниматель может сделать заранее? Пообщаться с поставщиками и узнать, что у них будет с НДС в будущем году. Имея эту информацию, в будущем можно будет пересмотреть финмодель.
Снижение лимита для УСН без НДС
Если законопроект примут в изначальном виде, работать без НДС на УСН можно будет только при выручке до 10 млн ₽ за прошлый и текущий год. Соответственно, при большей выручке придется платить НДС либо по общей ставке 22% с вычетами, либо по специальным ставкам без вычетов: 5% при доходе до 250 млн ₽ и 7% при доходе от 250 до 450 млн ₽.
Пороги в 250 млн ₽ и 450 млн ₽ еще могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Это зависит от того, какой коэффициент-дефлятор примут на 2026 год, а он пока неизвестен.
В связи с этими новшествами существенно изменится порядок работы с теми клиентами, которые раньше работали без НДС. Если раньше по некоторым ИП достаточно было раз в квартал выгрузить выписку и посчитать налог, больше так не получится. Стоит заранее обговорить с клиентом, что объем работы бухгалтера меняется: появляется ЭДО, счета-фактур и УПД. Соответственно, меняется подход к ценообразованию бухгалтерских услуг.
Чтобы заранее подготовить клиентов к возможным изменениям, а заодно и снизить уровень тревоги, можно разослать им «успокоительные» письма примерно с таким содержанием:
С проблемой ценообразования за свои товары и услуги столкнутся и сами бизнесмены. Им придется решать, по каким ставкам платить НДС, за чей счет и менять ли цены. Бухгалтер может помочь клиенту заранее просчитать разные варианты. В последнем разделе статьи — пример таких расчетов и шаблон таблицы с формулами.
Изменения по ПСН
Если лимит для применения ПСН все-таки снизится с 60 до 10 млн ₽, а патент для стационарной розничной торговли и грузоперевозок вообще отменят, большой пласт предпринимателей вынужден будет переходить на другой режим. Услуга по подбору режима налогообложения станет еще популярнее, чем раньше.
На ПСН есть много предпринимателей, которые вообще не привыкли вести хоть какой-то учет, а к бухгалтеру приходили раз в год, чтобы оформить заявление на патент. Теперь многим из них понадобятся услуги бухгалтера на постоянной основе.
Клиентам с грузоперевозками нужно готовить «переезд» с патента на ОСНО либо УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы». Здесь понадобится расчет маржинальности с проверкой входящего НДС по топливу, лизингу и содержанию транспорта. Клиентам, которые еще никогда не имели дела с НДС, полезно показать примерный расчет: что было бы, если бы они уже в этом году работали с НДС.
То же самое со стационарной розничной торговлей: нужно перебрать поставщиков на предмет НДС и сделать предварительные расчеты.
Изменения по страховым взносам
Льгота по взносам для МСП останется только для отдельных отраслей, список которых позже утвердит правительство, а ИТ-компании будут платить по ставке 15% с выплат до предельной базы и 7,6% — свыше нее.
До конца непонятно, как будет работать новое правило для ООО. Если зарплата руководителя ниже МРОТ или ее нет вообще, согласно законопроекту нужно будет начислять взносы с суммы не ниже МРОТ. Из текста пока неясно, распространяется ли это на ситуацию, где директор оформил административный отпуск.
«Бухгалтеру стоит предупредить клиентов с недействующими ООО, что теперь они будут обходиться дороже, чем раньше. Придется платить взносы с МРОТ, а для этого оформлять внесение денег на счет ООО. Прибавьте сюда ЭДО и отчетность, увеличившуюся работу бухгалтера — получится, что на содержание неработающего ООО будет уходить от 120 тыс. ₽ в год и больше. Во многих случаях такие ООО целесообразнее будет закрыть», — Лина Залевская.
Как рассчитать рентабельность при работе по новым правилам
Для примера рассмотрим небольшой магазин на УСН «Доходы минус расходы», который в 2025 году работает с освобождением от НДС. За 2025 год параметры такие:
1. Выручка — 20 млн ₽.
2. Общие расходы — 17,5 млн ₽, в том числе:
включающие входящий НДС — 8,5 млн ₽, т.е. примерно половина от всех расходов;
фонд оплаты труда (ФОТ) — 3,5 млн ₽;
страховые взносы — 0,8 млн ₽ с учетом льготы для малого бизнеса;
другие расходы без входящего НДС — 4,5 млн ₽.
3. Налоговая ставка — 15%.
4. Чистая прибыль — 2,3 млн ₽.
5. Рентабельность — 11,4%.
Посмотрим, что будет в 2026 году, если не менять цену и остаться на упрощенке. НДС в таком случае нужно будет платить за счет выручки компании. При этом если компания будет платить НДС по общим ставкам, НДС частично можно будет уменьшить на вычеты. Если же выбрать специальную ставку НДС 5%, начисленного НДС будет меньше, но не будет и вычетов, а весь входящий НДС войдет в расходы.
К ФОТ на 2026 мы добавили 300 тыс. руб., т.к. из-за НДС увеличится нагрузка бухгалтера. Страховые взносы со всей зарплаты в 2026 году будут рассчитываться по ставке 30%. Взносы на травматизм в расчет не берем, т.к. их сумма небольшая и картину не изменит.
Так будут выглядеть показатели магазина в сравнении 2025 и 2026 года при разных ставках НДС.
Из таблицы видно, что с прежними ценами и НДС по ставке 22% с вычетами компания становится убыточной. Начисленный НДС составит 3,6 млн ₽, а к вычету можно будет взять только 1,5 млн ₽, а 2,1 млн ₽ нужно заплатить в бюджет. А если выбрать вариант с НДС 5% без вычетов, то заплатить придется примерно 1 млн ₽ НДС и компания сохранит прибыльность, хотя рентабельность и упадет более, чем в два раза.
Теперь посмотрим что будет, если в 2026 году поднять цены на 10%.
В этом случае компания сохранит прибыльность даже если будет платить по ставке НДС 22%, а при НДС 5% рентабельность остается на уровне 2025 года и даже с небольшим превышением.
Для простоты расчета мы взяли идеальный вариант, где изменилась только ставка НДС. На практике скорее всего изменятся и расходы, ведь поставщики тоже поднимут цены из-за инфляции и НДС, причем ставка НДС у них тоже может быть разная. Вы можете воспользоваться шаблоном, подставить свои цифры и «поиграть» с разными вариантами. Для расчета заполните поля, выделенные зеленым цветом. Шаблон подойдет и для тех, кто в 2025 году работал на патенте, а в 2026 перейдет на УСН или АУСН.
Есть еще один вариант для микробизнеса в 2026 году — перейти на автоматизированную упрощенку (АУСН).
Для АУСН на сегодня сохраняется лимит 60 млн руб. в год и нет НДС, по крайний мере проектов с изменениями на начало октября пока нет. Кроме того, на этом режиме не нужно платить страховые взносы кроме небольшой суммы фиксированных взносов на травматизм.
Посмотрим расчет для АУСН с теми же данными. Для простоты возьмем страховые взносы за 0, т.к. небольшая сумма взносов на травматизм на картину не повлияет:
Из таблицы видно, что даже без увеличения цены переход на АУСН позволит повысить рентабельность, а если поднять цены, то рентабельность растет почти вдвое. Это связано с тем, что на АУСН не нужно платить страховые взносы и НДС, в итоге выгода перекрывает рост налог из-за повышенной ставки.
АУСН может стать выходом из ситуации, но не забывайте об ограничениях (п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):
Доход — не более 60 млн ₽.
Нельзя нанимать на работу налоговых нерезидентов РФ.
Нельзя выплачивать физическим лицам доход наличными, в натуральной форме, в виде материальной выгоды.
Счета можно открывать только в уполномоченных банках из списка ФНС.
Кроме того, АУСН действует не во всех регионах РФ.
Что меняется у бухгалтера в работе с клиентами
Из-за снижения «без НДС-ного» лимита теперь придется каждый месяц контролировать выручку, потому что она в любой момент может превысить порог и нужно держать руку на пульсе.
С клиентами, которые становятся плательщиками НДС, нужно пересматривать регламенты документооброта, особенно если они выберут общие ставки.
Поскольку у многих предпринимателей нет юристов, на бухгалтера ложится и пересмотр договоров в части НДС. Также придется проводить ликбез для тех клиентов, которые еще не в курсе, что такое НДС, ЭДО, УПД.
Добавляется также налоговое планирование. Для предпринимателей, которые не привыкли иметь дело с НДС, может оказаться сюрпризом сумма к уплате в конце квартала. Им нужно ежемесячно напоминать о накопленном НДС, чтобы не оказалось, что к моменту уплаты на счету нет денег.
Конечно, все это неизбежно приведет к необходимости повышать цены на бухгалтерские услуги и тут возможен негатив от клиентов, у которых и так вырастет налоговая нагрузка. Но бухгалтерский бизнес — это такой же бизнес, как и все остальные, который не может работать в убыток. Запаситесь подробным обоснованием и расчетами — это поможет наглядно показать, из чего складывается новая цена и отработать возражения.
хорошая статья (есть небольшие огрехи, но это несущественно), с удовольствием прочитала