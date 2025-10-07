Налоговая реформа–2026: к чему готовиться бухгалтерам и как подготовить клиентов

Как рассчитать рентабельность при работе по новым правилам

Для примера рассмотрим небольшой магазин на УСН «Доходы минус расходы», который в 2025 году работает с освобождением от НДС. За 2025 год параметры такие:

1. Выручка — 20 млн ₽.

2. Общие расходы — 17,5 млн ₽, в том числе:

включающие входящий НДС — 8,5 млн ₽, т.е. примерно половина от всех расходов;

фонд оплаты труда (ФОТ) — 3,5 млн ₽;

страховые взносы — 0,8 млн ₽ с учетом льготы для малого бизнеса;

другие расходы без входящего НДС — 4,5 млн ₽.

3. Налоговая ставка — 15%.

4. Чистая прибыль — 2,3 млн ₽.

5. Рентабельность — 11,4%.

Посмотрим, что будет в 2026 году, если не менять цену и остаться на упрощенке. НДС в таком случае нужно будет платить за счет выручки компании. При этом если компания будет платить НДС по общим ставкам, НДС частично можно будет уменьшить на вычеты. Если же выбрать специальную ставку НДС 5%, начисленного НДС будет меньше, но не будет и вычетов, а весь входящий НДС войдет в расходы.

К ФОТ на 2026 мы добавили 300 тыс. руб., т.к. из-за НДС увеличится нагрузка бухгалтера. Страховые взносы со всей зарплаты в 2026 году будут рассчитываться по ставке 30%. Взносы на травматизм в расчет не берем, т.к. их сумма небольшая и картину не изменит.

Так будут выглядеть показатели магазина в сравнении 2025 и 2026 года при разных ставках НДС.

Из таблицы видно, что с прежними ценами и НДС по ставке 22% с вычетами компания становится убыточной. Начисленный НДС составит 3,6 млн ₽, а к вычету можно будет взять только 1,5 млн ₽, а 2,1 млн ₽ нужно заплатить в бюджет. А если выбрать вариант с НДС 5% без вычетов, то заплатить придется примерно 1 млн ₽ НДС и компания сохранит прибыльность, хотя рентабельность и упадет более, чем в два раза.

Теперь посмотрим что будет, если в 2026 году поднять цены на 10%.

В этом случае компания сохранит прибыльность даже если будет платить по ставке НДС 22%, а при НДС 5% рентабельность остается на уровне 2025 года и даже с небольшим превышением.

Для простоты расчета мы взяли идеальный вариант, где изменилась только ставка НДС. На практике скорее всего изменятся и расходы, ведь поставщики тоже поднимут цены из-за инфляции и НДС, причем ставка НДС у них тоже может быть разная. Вы можете воспользоваться шаблоном, подставить свои цифры и «поиграть» с разными вариантами. Для расчета заполните поля, выделенные зеленым цветом. Шаблон подойдет и для тех, кто в 2025 году работал на патенте, а в 2026 перейдет на УСН или АУСН.

Есть еще один вариант для микробизнеса в 2026 году — перейти на автоматизированную упрощенку (АУСН).

Для АУСН на сегодня сохраняется лимит 60 млн руб. в год и нет НДС, по крайний мере проектов с изменениями на начало октября пока нет. Кроме того, на этом режиме не нужно платить страховые взносы кроме небольшой суммы фиксированных взносов на травматизм.

Посмотрим расчет для АУСН с теми же данными. Для простоты возьмем страховые взносы за 0, т.к. небольшая сумма взносов на травматизм на картину не повлияет:

Из таблицы видно, что даже без увеличения цены переход на АУСН позволит повысить рентабельность, а если поднять цены, то рентабельность растет почти вдвое. Это связано с тем, что на АУСН не нужно платить страховые взносы и НДС, в итоге выгода перекрывает рост налог из-за повышенной ставки.

АУСН может стать выходом из ситуации, но не забывайте об ограничениях (п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):

Доход — не более 60 млн ₽. Нельзя нанимать на работу налоговых нерезидентов РФ. Нельзя выплачивать физическим лицам доход наличными, в натуральной форме, в виде материальной выгоды. Счета можно открывать только в уполномоченных банках из списка ФНС.

Кроме того, АУСН действует не во всех регионах РФ.