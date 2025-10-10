Отчетность в военкомат: полный гайд

Что делать при приеме сотрудника

Посмотрите, есть ли на странице 13 паспорта отметка об отношении к воинской обязанности. Если ее нет, а гражданин — военнообязанный, выдайте направление в военкомат. Там должны поставить отметку в паспорте.

Проверьте, есть ли у сотрудника документы воинского учета: военный билет (временное удостоверение), справка взамен военного билета или приписное удостоверение. Проверьте подлинность записей в этих документах, отметки о постановке на воинский учет по месту жительства или месту пребывания. Если штампа о постановке на ВУ нет, или сотрудник вообще не представил документы, действуйте как с уклонистом — об этом в разделе чуть ниже.

Составьте акт, если обнаружили:

подчистки;

химическое травление текста;

дописки;

допечатки или исправления отдельных букв, слов;

замены фотографий, страниц;

подделки подписей, оттисков печатей и штампов.

На основании акта составьте информационное письмо в свободной форме и в течение пяти рабочих дней отправьте в военкомат по месту учета работника.

Также проверьте наличие мобилизационных предписаний, персональных электронных карт, жетонов с личными номерами ВС, — если в военных билетах есть отметки об их вручении. Если чего-то не хватает — отправьте сотрудника разбираться с военкоматом, а сами письменно сообщите туда об отсутствии документов.

Расскажите работнику про его обязанности по воинскому учету — такая обязанность у работодателя есть согласно п.п «в» п. 30 положения № 719. Обязанности граждан по воинскому учету прописаны в разделе IX того же положения. Лучше заранее составить бумажную памятку с перечнем таких обязанностей. Также полезно завести специальный журнал разъяснений. Это необязательный документ, но он поможет подтвердить, что работодатель выполнил свою обязанность. К тому же военкомы в некоторых регионах требуют журнал при проверках, причем с личными подписями граждан. Можно купить готовый бланк журнала или утвердить свой в произвольной форме.

Заполните и направьте в военкомат по месту учета работника сведения по форме из приложения 2 к положению № 719 — в течение пяти дней с даты оформления трудового договора и приказа о приеме.

Если обнаружите, что работник стоит на учете в военкомате не по месту регистрации или фактического проживания, появляются дополнительные обязанности — смотрите ниже раздел «Если место регистрации работника не совпадает с местом проживания».

Сведения можно направить Почтой России или через реестр ВУ, Госуслуги. Учтите, что электронный документооборот с военкоматами работает далеко не везде.

Бумажные отчеты в военкомат распечатывайте в двух экземплярах. Один зарегистрируйте в журнале исходящих документов и отправьте Почтой России. Второй подшейте в дело «Переписка с военкоматом» вместе с почтовой квитанцией.

Электронные отчеты подписывайте усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного за ВУ и отправляйте через Госуслуги или реестр ВУ.

Образец заполнения сведений о приеме работника для военкомата

Заведите личную карточку работника по форме 10 (приложение 22 к инструкции № 700). Это основной документ воинского учета по сотруднику в организации, и его в первую очередь проверят военкоматы. О том, как заполнять и хранить форму 10, написано в разделе IV инструкции № 700.