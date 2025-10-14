Можно ли переложить налоговый штраф на бухгалтера

Бухгалтер не вовремя сдал отчет, ошибся в расчетах или совершил другое нарушение, из-за чего компания должна заплатить штраф. Можно ли сделать бухгалтера «крайним» и переложить штраф на него, ведь это он плохо сделал свою работу? А что если бухгалтер не в штате, а на аутсорсе? Разбираемся в статье и приводим судебную практику.

Если бухгалтер в штате

Если кратко — работодатель, скорее всего, не сможет удержать с работника свои затраты в виде налоговых доначислений, пеней и штрафов. Объясним, почему.

Экономьте до 3 часов в день с Финлидом﻿ Бесплатная автоматизация для бухкомпаний и аутсорсинга Записаться на демо

По ст. 238 ТК работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы или упущенную выгоду взыскать с него нельзя.

Вот что такое прямой действительный ущерб:

из-за действий работника наличное имущество работодателя уменьшилось либо его состояние ухудшилось;

работодателю придется потратиться на покупку или восстановление имущества либо возместить ущерб третьим лицам.

В случае с работой бухгалтера примером такого ущерба может быть лишняя выплата зарплаты или пособий. Вот случай из судебной практики. При расчете выходных пособий сокращаемым работникам санатория, главбух по невнимательности не проставила в программе 1С флажок «Суммированный учет рабочего времени». В результате был неправильно рассчитан средний заработок и завышена сумма пособия. Компания переплатила почти полмиллиона рублей. Работодатель обратился в суд, чтобы взыскать с главбуха ущерб (определение четвертого КСОЮ от 24.06.2025 № 88-13759/2025).

За ущерб согласно ст. 241 ТК работник несет ограниченную материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. При этом согласно ст. 138 ТК с него нельзя удержать больше 20% от зарплаты, выплачиваемой на руки.

Полную ответственность согласно ст. 243 ТК несут материально ответственные лица, а другие работники — в отдельных случаях, например, если ущерб причинен умышленно или в состоянии опьянения.

С бухгалтером, в том числе главным, нельзя заключить отдельный договор о полной материальной ответственности, потому что таких должностей нет в соответствующем перечне Минтруда. Но можно прописать условие о полной материальной ответственности в трудовом договоре с главным бухгалтером согласно п. 10 постановления Пленума ВС от 16.11.2006 № 52.

Считается ли ущербом от сотрудника налоговый штраф? Много лет назад Роструд в письме от 19.10.2006 г. № 1746-6-1 озвучивал, что суммы уплаченного штрафа можно отнести к прямому действительному ущербу. Правда, не конкретизировал, какие именно штрафы. Тем не менее, судебная практика говорит о том, что даже если к доначислениям, пеням и санкциям компанию привели именно действия и ошибки штатного бухгалтера, взыскать с него эти суммы в виде материального ущерба нельзя. Например, определение 2 КСОЮ от 09.02.2021 № 88-30984/2020, апелляционные определения Мосгорсуда от 26.03.2019 № 33-13062/2019, от 08.04.2019 № 33-12032/2019, от 18.06.2018 № 33-26290/2018.

Суды приводят такие аргументы:

ответственность за нарушение налогового законодательства несет сам плательщик, а не его должностные лица;

налоговые штрафы, назначенные компаниям или ИП, не относятся к их прямому действительному ущербу;

уплата штрафа — это непосредственная обязанность плательщика;

взыскать с бухгалтера уплаченный компанией штраф по сути означает освободить ее от налоговой ответственности, а это противоречит закону.

Таким образом, независимо от того, прописано или нет в трудовом договоре со штатным бухгалтером условие о полной материальной ответственности, и есть ли его вина в налоговых нарушениях, удержать с него уплаченные работодателем штрафы вряд ли получится.

Финлид от Точка Банк — сервис счастливых бухгалтеров Бесплатное комплексное решение для бухгалтеров-фрилансеров и аутсорсинговых компаний. Управляйте счетами всех клиентов из одного окна, скачивайте выписки, безопасно храните пароли, выплачивайте зарплату, собирайте оплаты за обслуживание и пользуйтесь ИИ-Ассистентом для бухгалтера. Узнать подробнее

Если бухгалтер на аутсорсе

Здесь речь идет уже не о трудовых, а о гражданско-правовых отношениях. С бухгалтером заключают договор возмездного оказания услуг. Обычно в таких договорах прописывают ответственность исполнителя, если из-за его халатности или счетной ошибки контролирующие органы начислят заказчику пени и штрафы.

Вот как может звучать это условие в договоре:

6. Ответственность Сторон 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 6.2. Если по вине Исполнителя Заказчик совершит административное или налоговое правонарушение (например, нарушит сроки сдачи отчетности), услуги признаются некачественными. 6.3. Исполнитель возмещает Заказчику убытки в размере взысканных с последнего по вине Исполнителя штрафных санкций, предъявленных государственными органами РФ за период, в котором Исполнитель оказывал услуги Заказчику. 6.4. Если Заказчик будет привлечен к административной или налоговой ответственности по вине Исполнителя, то последний обязан выплатить Заказчику неустойку в размере суммы штрафа, который был наложен на заказчика.

Пример из судебной практики. Заказчик хотел взыскать с исполнителя штрафы за опоздание со сдачей деклараций и расчетов, но аутсорсер заявил в суде, что налогоплательщик должен был сам отслеживать сроки сдачи отчетности и своевременно требовать от обслуживающей бухгалтерии устранить недостатки. Тогда штрафы были бы меньше. Суд ответил, что исполнитель является профессиональным участником, который на возмездной основе принял на себя обязательства и связанные с ними риски. Предполагается, что он обладает нужными знаниями и ресурсами для надлежащего оказания услуг. А вот клиент — не профессионал, не должен отслеживать действия исполнителя и вправе ожидать, что из-за некачественной работы у него не возникнет дополнительных затрат и расходов (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.12.2022 г. № Ф09-8926/22 по делу № А76-19140/2021).

Кстати, суды в таких спорах встают на сторону заказчиков, даже если те подписывали акты сдачи-приемки услуг без замечаний, пока к ним не пришла налоговая с претензиями (например, постановление АС Восточно-Сибирского округа от 02.09.2019 № Ф02-3825/2019).

Аргументы суда:

На момент подписания актов заказчик не мог и не должен был знать, что его право нарушалось. Налоговые нарушения нельзя выявить при обычном способе приемки услуг. Для заказчика они носили скрытый характер.

Тот факт, что в актах не было замечаний, не означает, что заказчик не может заявить о недостатках после принятия работ. Исполнитель не доказал, что нарушения произошли из-за того, что заказчик скрыл или предоставил недостоверные сведения бухгалтерского учета.

В ситуации, когда в договоре оказания бухуслуг нет условия о возмещении штрафов, суд скорее всего тоже встанет на сторону заказчика. Расходы по оплате налоговых штрафов арбитры будут расценивать как убытки, возникшие по вине обслуживающей бухгалтерии, которые она должна компенсировать согласно п. 1 ст. 393 ГК.

Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFHvhrGg