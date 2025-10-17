Как применять прогрессивную шкалу НДФЛ в 2025 году

Какие доходы облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале

Это зависит от того, является ли получатель дохода налоговым резидентом РФ. Напомним, как это определить.

Налоговый резидент — это тот, кто прожил на территории РФ 183 дня и более в течение года. Гражданство в этом случае не имеет значения.

Есть исключения. Например, период нахождения в РФ не прерывается, если был выезд для лечения или обучения на срок до 6 месяцев. Также налоговыми резидентами РФ по умолчанию считаются военнослужащие и госслужащие, если они проходят службу или находятся в командировке за пределами РФ (ст. 207 НК).

У налоговых резидентов РФ по пятиступенчатой шкале облагаются такие доходы (п. 2.1 ст. 210 НК):

Основная налоговая база: доходы по трудовым договорам, договорам ГПХ, доходы ИП на ОСНО. К основной базе можно применять вычеты по ст. 218–221 НК. Выигрыши в азартные игры и лотереи. Доходы участников инвестиционного товарищества, с учетом вычетов по переносу убытков на будущее (ст. 220.2 НК). Прибыль, полученная от контролируемой иностранной компании. Доходы от майнинга криптовалют. Физлица могут применить имущественный налоговый вычет по расходам, связанным с майнингом (пп. 5 п. 2 ст. 220 НК). Если же майнингом занимается ИП, он может использовать профессиональный налоговый вычет, как и для любого другого вида деятельности (ст. 221 НК).

У налоговых нерезидентов РФ по пятиступенчатой шкале облагаются доходы от трудовой деятельности (п. 3.1 ст. 224 НК, ст. 73 Договора о Евразийском экономическом союзе):