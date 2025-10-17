Как применять прогрессивную шкалу НДФЛ в 2025 году

Как выглядит пятиступенчатая шкала по НДФЛ
По новым правилам для основной массы доходов с 2025 года действует шкала из 5 ставок (п. 1 ст. 224 НК):
Налоговая база за год
Ставка
до 2 400 000 ₽ включительно
13%
от 2 400 000 ₽ до 5 000 000 ₽ включительно
312 000 ₽ + 15% суммы свыше 2 400 000 ₽
от 5 000 000 ₽ до 20 000 000 ₽ включительно
702 000 ₽ + 18% от суммы свыше 5 000 000 ₽
от 20 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ включительно
3 402 000 ₽ + 20% от суммы свыше 20 000 000 ₽
свыше 50 000 000 ₽
9 402 000 ₽ + 22% от суммы свыше 50 000 000 ₽
Каждая ставка применяется не ко всему доходу, а в рамках своего диапазона. Например, если налогоплательщик получил доход 4 000 000 ₽, то по повышенной ставке 15% будет облагаться не вся сумма, а только 1 600 000 ₽, т.е. превышение над 2 400 000 ₽.
Какие доходы облагаются НДФЛ по пятиступенчатой шкале
Это зависит от того, является ли получатель дохода налоговым резидентом РФ. Напомним, как это определить.
Налоговый резидент — это тот, кто прожил на территории РФ 183 дня и более в течение года. Гражданство в этом случае не имеет значения.
Есть исключения. Например, период нахождения в РФ не прерывается, если был выезд для лечения или обучения на срок до 6 месяцев. Также налоговыми резидентами РФ по умолчанию считаются военнослужащие и госслужащие, если они проходят службу или находятся в командировке за пределами РФ (ст. 207 НК).
У налоговых резидентов РФ по пятиступенчатой шкале облагаются такие доходы (п. 2.1 ст. 210 НК):
Основная налоговая база: доходы по трудовым договорам, договорам ГПХ, доходы ИП на ОСНО. К основной базе можно применять вычеты по ст. 218–221 НК.
Выигрыши в азартные игры и лотереи.
Доходы участников инвестиционного товарищества, с учетом вычетов по переносу убытков на будущее (ст. 220.2 НК).
Прибыль, полученная от контролируемой иностранной компании.
Доходы от майнинга криптовалют. Физлица могут применить имущественный налоговый вычет по расходам, связанным с майнингом (пп. 5 п. 2 ст. 220 НК). Если же майнингом занимается ИП, он может использовать профессиональный налоговый вычет, как и для любого другого вида деятельности (ст. 221 НК).
У налоговых нерезидентов РФ по пятиступенчатой шкале облагаются доходы от трудовой деятельности (п. 3.1 ст. 224 НК, ст. 73 Договора о Евразийском экономическом союзе):
Удаленных сотрудников российских компаний, работающих за границей.
Иностранных работников, которые трудятся в РФ на основании патента (ст. 227.1 НК).
Высококвалифицированных иностранных специалистов (ст. 13.2 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
Участников госпрограммы по переселению соотечественников (указ Президента от 22.06.2006 № 637).
Экипажей судов, плавающих под Государственным флагом РФ.
Лиц, признанных беженцами, или получивших временное убежище на территории РФ.
Всех граждан стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), которые работают на территории РФ.
Пример расчета налога по пятиступенчатой шкале
Зарплата сотрудника в российской компании — 450 тыс. ₽ в месяц. Сотрудник — налоговый резидент РФ. Сумма зарплаты в год:
450 000 ₽ х 12 мес = 5 400 000 ₽.
Налог с зарплаты за год:
2 400 000 ₽ х 13% + 2 600 000 ₽ х 15% + 400 000 ₽ х 18% = 774 000 ₽.
В таблице — расчет по месяцам:
Для каких доходов действует двухступенчатая шкала
Для отдельных доходов действует «старая» шкала НДФЛ с двумя ставками: 13% до 5 000 000 ₽ и 15% — с превышения (п. 1.2 ст. 224 НК).
Эту шкалу нужно применять к таким доходам (п. 6.1, 6.2 ст. 210 НК):
Выплаты военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств за участие в специальной военной операции (СВО).
«Северные» надбавки и районные коэффициенты.
К этим доходам можно на общих основаниях применить стандартные, социальные и другие налоговые вычеты по ст. 18–220 НК.
Есть еще одна, новая двухступенчатая шкала (п. 1.1 ст. 224 НК): 13% для доходов до 2 400 000 ₽ и 15% — с превышения. Ее применяют к таким доходам резидентов (п. 6 ст. 210 НК):
От продажи или получения в дар имущества, кроме ценных бумаг и криптовалюты.
В виде страховых и пенсионных выплат.
От долевого участия в других организациях, включая дивиденды.
От реализации долей участия в российских организациях.
По операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
По операциям с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами.
По операциям с криптовалютой.
В виде процентов по вкладам в российских банках.
Например, если физлицо продает квартиру или другое имущество раньше минимального срока владения, любая сумма дохода свыше 2 400 000 ₽ будет облагаться НДФЛ по ставке 15%. Но если имущество продает ИП на ОСНО в рамках своей предпринимательской деятельности — применяется уже стандартная пятиступечатая шкала (письмо Минфина от 30.01.2025 № 03-04-07/8326).
При продаже имущества, долей в уставном капитале и криптовалюты можно применить вычет по ст. 220 НК в виде расходов на приобретение объекта или в фиксированной сумме.
При операциях с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами можно применить вычеты по ст. 219.1, 219.2 или 220.1 НК с учетом специфики сделки.
Особые случаи расчета НДФЛ по прогрессивной шкале
Работа по совместительству
При внутреннем совместительстве работодатель считает НДФЛ на основании общей суммы дохода сотрудника по всем должностям.
При внешнем совместительстве каждый работодатель считает НДФЛ только с тех, доходов, что выплачивает сам, и не учитывает остальные (п. 3 ст. 226 НК).
Если суммарный доход сотрудника со всех мест работы превысит лимиты и сумма НДФЛ окажется выше, чем удержали работодатели, налоговики отследят это сами и отправят сотруднику уведомление о доплате. Он должен будет сам доплатить НДФЛ до 1 декабря года, следующего за годом получения дохода (п. 6 ст. 228 НК).
Например, сотрудник работает по совместительству в двух организациях. Доход в первой компании за 2025 год — 1 500 000 ₽, а во второй — 1 800 000 ₽. Каждая организация начислила ему НДФЛ по минимальной ставке, и общая сумма удержанного налога составила:
1 500 000 ₽ х 13% + 1 800 000 ₽ х 13% = 429 000 ₽.
Общая сумма дохода сотрудника за год обеих компаниях — 3 300 000 ₽, что выше порога для ставки 13%. ФНС пересчитает его налог:
2 400 000 ₽ х 13% + 900 000 ₽ х 15% = 447 000 ₽.
Налогоплательщик должен будет доплатить по уведомлению такую сумму:
447 000 ₽ – 429 000 ₽ = 18 000 ₽.
Получение зарплаты и дивидендов
В 2025 году зарплата и дивиденды облагаются НДФЛ по разным правилам. Зарплата по пятиступенчатой шкале, а дивиденды — по двухступенчатой. Для расчета лимита бухгалтеру не нужно складывать зарплату и дивиденды.
Например, учредитель ООО также исполняет обязанности директора. За 2025 год он получил зарплату в сумме 2 000 000 ₽ и дивиденды в сумме 1 500 000 ₽. Каждая из этих сумм в отдельности не превышает порог для ставки 13%, поэтому весь доход будет облагаться по этой ставке:
2 000 000 ₽ х 13% + 1 500 000 ₽ х 13% = 455 000 ₽.
Районные коэффициенты и «северные» надбавки
Для «северных» надбавок и районных коэффициентов применяется специальная двухступенчатая шкала. Но на основную часть зарплаты это правило не распространяется, для нее нужно использовать стандартную пятиступенчатую шкалу. Также пятиступенчатая шкала применяется и к выплатам на основе среднего заработка: отпускным, командировочным и т.п. (письмо Минфина от 10.04.2025 № 03-04-07/36075).
Поэтому для правильного исчисления НДФЛ нужно вести раздельный учет основной зарплаты и дополнительных выплат.
Например, зарплата сотрудника за 2025 год составила 3 000 000 ₽, а районные коэффициенты — 2 800 000 ₽. Для основной суммы зарплаты нужно использовать две ставки 13% и 15%, а для коэффициентов — только минимальную, т.к. не превышен лимит в 5 000 000 ₽ по двухступенчатой шкале:
2 400 000 ₽ х 13% + 600 000 ₽ х 15% + 2 800 000 ₽ х 13% = 766 000 ₽.
На кого не распространяется прогрессивная шкала НДФЛ
Для отдельных видов доходов в 2025 году сохраняется «плоская» шкала НДФЛ, т.е. ставка будет одна и та же при любой сумме дохода.
По ставке 35% облагаются такие доходы налоговых резидентов РФ (п. 2 ст. 224 НК):
Выигрыши и призы по результатам конкурсов в рамках рекламных кампаний. Облагаются суммы свыше 4 000 ₽ в год.
Материальная выгода от экономии на процентах по кредитам и займам (п. 2 ст. 212 НК).
Доходы пайщиков кредитного потребительского кооператива от использования кооперативом их средств (ст. 214.2.1 НК).
По ставке 30% облагаются доходы налоговых нерезидентов РФ (п. 2.2 ст. 210 НК):
Выигрыши в азартные игры и лотереи.
Доходы от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
Доходы от операций с цифровыми активами и цифровыми финансовыми правами.
Доходы участников инвестиционного товарищества.
Доходы от продажи имущества и получения в дар.
Другие доходы нерезидентов, если по ним не установлена другая ставка НДФЛ.
Также ставка НДФЛ 30% применяется к доходам от российских ценных бумаг (кроме дивидендов), если права на эти ценные бумаги учитываются за границей (п. 6 ст. 224 НК).
По ставке 15% облагаются доходы налоговых нерезидентов РФ (абз. 2, 9 п. 3 ст. 224 НК):
дивиденды от российских организаций;
проценты по вкладам в российских банках.
По ставке 9% облагаются доходы по ипотечным облигациям и сертификатам, выпущенным до 01.01.2007 (п. 5 ст. 224 НК).
По ставке 5% облагаются дивиденды, полученные налоговыми нерезидентами РФ до 01.01.2029 по акциям или долям в международных холдинговых публичных компаниях (абз. 8 п. 3 ст. 224 НК). В 2025 году эту ставку НДФЛ можно применять без дополнительных условий, а в 2026-2028 годах — только если холдинговая компания имеет право на льготу по налогу на прибыль (ст. 284.10 НК).
