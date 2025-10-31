Как формировать цену на бухгалтерские услуги и говорить о ней уверенно

Если бюджета нет, собственник бухгалтерского бизнеса работает за всех и по низким ценам, потому что боится потерять клиентов, а других нет. Он и бухгалтер, и администратор, и маркетолог, и юрист.

В основе всех этих проблем лежит одна сложность — отсутствие бюджета . На белые рыночные зарплаты бухгалтеров и администраторов, обучение сотрудников, рекламные кампании, формирование отдела качества. С деньгами решить все эти проблемы намного проще.

Как привлекать платежеспособных клиентов и поставить продажи на поток без своего участия?

Как делегировать общение с клиентами и выйти из операционки?

Как продавать дорого, когда у других дешевле?

Чаще всего бухгалтеры частной практики и бухгалтерские фирмы сталкиваются с такими вопросами:

Ниже расскажем, что с этим делать и как убедить клиента платить вашу цену.

Бухгалтер знает все проблемы клиентов и что там у него с показателями, знает законы и с утра до вечера читает правовую базу. А какая у него самого прибыль — не знает.

Так почему нет денег? Потому что нет четко выстроенной системы ценообразования.

Бухгалтеры работают по 150–200 часов в месяц, в отчетные периоды сдают НДС до 12 ночи. И клиенты вроде бы есть.

Как выстроить систему ценообразования

Вот ключевые этапы, без которых не получится выйти на прогнозируемый и хороший доход.

Рассчитайте себестоимость часа работы

Соберите все расходы и разделите на часы работы производственного персонала, т.е. тех сотрудников, которые оказывают услугу. Рассчитав себестоимость, вы поймете, ниже какой цены опускаться нельзя.

Рассчитайте рыночную стоимость часа

То есть за сколько вы будете продавать свои услуги. Расчет нужно сделать по сотрудникам и по продуктам. У главного бухгалтера своя рыночная стоимость часа, у зарплатника — своя, у первичника и у других сотрудников тоже. Причем у главного бухгалтера на разных продуктах может быть разная стоимость часа. Например, стандартное бухгалтерское сопровождение — 3 500 ₽, экспресс-аудит — 7 500 ₽, по ВЭДу и таможне цены могут быть еще выше. «Рыночная стоимость часа должна быть выше себестоимости. В трех из пяти компаний, которые приходят на консультацию, себестоимость часа работы оказывается ниже фактической цены», — Екатерина Сидиченко Рентабельность в финансовой модели с вашей себестоимостью и рыночными ценами должна быть не ниже 30%. Если этот показатель ниже, посмотрите, насколько нужно увеличить объемы или сократить расходы, чтобы достичь нужного уровня рентабельности. Закладывайте в рыночную стоимость и предстоящие расходы на год вперед, чтобы потом не поднимать цену. Например, если планируете в будущем нанять еще сотрудников. Конечно, нужно мониторить рынок и проверять цену на конкурентоспособность, но имейте в виду, что ваша цена может быть дороже среднерыночных цен, если уделить внимание продукту — об этом чуть ниже. Финлид от Точка Банк — сервис счастливых бухгалтеров Бесплатное комплексное решение для бухгалтеров-фрилансеров и аутсорсинговых компаний. Управляйте счетами всех клиентов из одного окна, скачивайте выписки, безопасно храните пароли, выплачивайте зарплату, собирайте оплаты за обслуживание и пользуйтесь ИИ-Ассистентом для бухгалтера. Узнать подробнее

Контролируйте выручку

Зная рыночную стоимость часа, вы сможете просчитать, какую выручку должен принести каждый сотрудник. Если свою стоимость еще не просчитали, для ориентира можно использовать минимальные цены по рынку: главбух — 3 500 ₽, бухгалтер-первичник — 2 500 ₽. Умножьте эти цифры на 150 часов работы, получается, что один бухгалтер должен приносить 375 000 ₽ выручки, а главбух — 525 000 ₽. Если по факту получается меньше, дело может быть в одной из следующих причин. 1. Убыточные клиенты. Например, главбух потратил на клиента 20 часов. По рыночному тарифу это 70 000 ₽, а он платит 25 000 ₽ в месяц. Это значит, что еще на входе неправильно рассчитали стоимость обслуживания. Возможно, ткнули пальцем в небо или посмотрели на сайте у конкурента, но что конкурент заложил в эту цифру — неизвестно. Даже на УСН 6% у двух ИП могут быть совершенно разные операции, объем и сложность работ. 2. Клиент попросил сделать работ больше, чем заложили в цену, а стоимость не пересчитали или не выставили дополнительные счета. Все должно быть тарифицировано и заложено в стоимость, включая дополнительные запросы. Вспомните минимальную стоимость часа и посчитайте, сколько потеряли выручки, если бухгалтер 40 минут «просто поговорил с клиентом по телефону». 3. Бухгалтер делает работу дольше нормированного времени. Например, заложили в регламент 20 минут на выполнение процесса, а он занимает 2 часа. Но чаще всего проблема не в ошибке нормирования, а в том, что бухгалтер выполняет работу с нарушением регламента. Или регламента нет совсем и вы не знаете, сколько времени занимает та или иная работа. 4. Технические затруднения — «слетела» программа, забыли продлить электронную подпись и т.д. Бывают и вовсе неочевидные причины задержек в работе. «Пример из практики — бухгалтер долго вносил первичку. Когда стали разбираться, оказалось, что на клавиатуре стерлись буквы. Купили ему новую клавиатуру за 700 ₽ — скорость увеличилась втрое», — Екатерина Сидиченко. 5. Низкая квалификация сотрудника. Процесс занимает 10 минут, но он 3 часа ищет как это сделать: задает вопросы другим сотрудникам, отвлекает собственника. От всего этого застраховаться невозможно, но важно как можно быстрее выявлять отклонения, чтобы устранить причину сразу, а не через три месяца, когда потери будут уже большие.

Внедрите аналитику