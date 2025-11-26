Как провести годовую инвентаризацию в 2025 году

Как проводить инвентаризацию: общие правила

При необходимости к инвентаризационным актам и описям нужно приложить дополнительные подтверждающие документы: акты обмеров и перевеса, расчеты, объяснения МОЛ и т. п.

Не оставляйте незаполненных строк в документах по инвентаризации. Если они есть на последней странице, прочеркните их. Внесенные исправления заверяйте подписями всех членов комиссии и МОЛ.

претензий по проверке к комиссии нет;

5. Расписка МОЛ о том, что:

4. Отметка о проверке расчетов на последней странице с подписями членов комиссии.

3. На сумму одиннадцать тысяч двести руб. 00 коп.

Например, на одной из страниц описи при инвентаризации канцтоваров были такие строки:

Количество порядковых номеров активов, общее количество активов в натуральных единицах и общая сумма на каждой странице — прописью и по фактическим данным.

Перечень активов, в каждой строке — отдельная позиция товара, продукции, сырья и т.п. с указанием наименования, единицы измерения, количества, цены и суммы.

Все результаты инвентаризации нужно оформить — составить описи, акты, сличительные ведомости и другие необходимые документы. В документе по инвентаризации запасов и других аналогичных материальных активов должны быть ( п. 31 ФСБУ 28/2023 ):

Проверку нематериальных активов, денег на счетах, задолженностей и других активов, не имеющих вещественной формы, нужно проводить на основании документов и расчетов ( пп. «б» п. 4 ФСБУ 28/2023 ).

Если инвентаризация длится более одного дня, нужно ограничить доступ в помещения с активами на время, когда там нет комиссии: опечатать, поставить на сигнализацию и т.п.

Активы в вещественной форме проверяют только в присутствии МОЛ. Нельзя их оценивать только со слов МОЛ или только по документам без фактической проверки ( п. 23 ФСБУ 28/2023 ).

Если ни одним из этих способов проверить активы невозможно или это слишком дорого, допускаются альтернативные способы. Например, видео- и фотофиксация. Главное, чтобы была соблюдена цель инвентаризации — подтвердить достоверность данных бухучета.

подсчет на основе количества упаковок с выборочной проверкой части из них — для запасов в неповрежденной упаковке поставщика ( п. 24 ФСБУ 28/2023 );

Способы проверки зависят от вида актива . Основные средства, запасы, наличные деньги и все, что имеет вещественную форму, проверяют такими способами ( пп. «а» п. 4 ФСБУ 28/2023 ):

Инвентаризация активов

Для основных средств (ОС) процедура начинается с анализа документов: инвентарных карточек, технических и кадастровых паспортов, актов приема-передачи. Для недвижимости проверьте документы о госрегистрации права собственности. Сопоставьте информацию из всех документов. Например, в документах на автомобиль и бухгалтерском акте приема-передачи должны быть указаны одинаковые марка, модель, цвет, год выпуска, заводской номер.

После этого комиссия осматривает каждый объект, сверяя его инвентарный и заводской номер, марку, модель, год выпуска и другие параметры с технической и бухгалтерской документацией. Также нужно оценить и техническое состояние объекта.

Результаты проверки ОС оформляют описью по форме ИНВ-1, а непригодные к дальнейшему использованию объекты на списание вносят в отдельную опись.

Нематериальные активы (НМА) обычно нельзя проверить физически, поэтому акцент на документальную проверку. Сверяют данные бухучета и сведения из подтверждающих документов: патентов, свидетельств на товарные знаки, лицензионных договоров, документов по приобретению программного обеспечения и т.п.

Если актив связан с физическим носителем, например, программа записана на диске или флеш-карте, проверяют и физическое наличие объектов. Такая проверка носит скорее вспомогательный характер, т.к. полезность нематериального актива в первую очередь связана с его «невещественной» составляющей. Нужно еще учесть, что компания имеет право отражать материальный носитель в бухучете отдельно от НМА, например, в составе запасов или основных средств (пп. «и» п. 7 ФСБУ 14/2022).

Результаты инвентаризации НМА оформляют описью по форме ИНВ-1а .

Для капитальных вложений проверяют объем выполненных работ, соответствие проектно-сметной документации и правильность отражения затрат на счетах бухучета. Например, это относится к незавершенному строительству, модернизации объектов, оборудованию к установке.

Для отражения результатов инвентаризации капвложений нет отдельной формы, Можно разработать свою на основе форм ИНВ-1 или ИНВ-10 (в части модернизации), с указанием наименования объекта, объема выполненных работ и понесенных затрат.

Инвентаризация запасов — это обычный пересчет, взвешивание и обмер ценностей на складе в присутствии МОЛ. Комиссия проверяет не только наличие запасов, но и их пригодность к использованию в качестве сырья, возможность реализации как товара и т.п.

Результаты инвентаризации собственных ТМЦ отражают в форме ИНВ-3, принятых на ответственное хранение — ИНВ-5, в пути — ИНВ-6, товары отгруженные — ИНВ-4.

Инвентаризация незавершенного производства (НЗП) — это проверка деталей, узлов, готовых изделий, не прошедшие всех стадий технологического процесса. Комиссия осматривает эти объекты, пересчитывает их и дает техническую оценку степени готовности.

Форму для результатов нужно разработать самостоятельно. Для сельхозпредприятий есть своя форма 23-АПК, можно взять за основу ее и доработать под свою специфику.

Инвентаризация дебиторской задолженности — сверка с контрагентами и проверка первичных документов, на основании которых сформирована дебиторка: договоров, накладных, актов и т.п.

Результаты оформляют актом по форме ИНВ-17, к ней прилагают справку с детализацией задолженности.

Долги, подлежащие списанию, например, с истекшим сроком исковой давности, нужно указать отдельно.

В рамках инвентаризации финансовых вложений проверяют ценные бумаги, выданные займы, вклады в уставные капиталы. Если ценные бумаги оформлены на бланках, их проверяют физически: наличие, соответствие номеров и номиналов. Безналичные ценные бумаги и другие финансовые вложения проверяют по документам: выпискам из реестра, договорам займа, купли-продажи долей и т. п.

Для ценных бумаг используют опись по форме ИНВ-16. Для прочих вложений данные фиксируют в справке, прилагаемой к акту ИНВ-17.

Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности (БСО) в кассе — это их фактический пересчет в присутствии кассира. К денежным документам относятся, например, почтовые марки, билеты, оплаченные путевки и т.п.

Проверку наличных денежных средств оформляют актом по форме ИНВ-15. Если в кассе есть денежные документы и БСО, их указывают в описи по форме ИНВ-16.

Денежные средства на расчетных счетах проверяют путем сверки остатков по данным бухучета с выписками из банка на дату инвентаризации.

Если бухучет ведется без ошибок, расхождений в этой части обычно нет. Результат сверки фиксируют в справке свободной формы.

В рамках инвентаризации резервов проверяют обоснованность их создания и правильность расчета суммы на дату инвентаризации. Например, для резерва на отпуска пересчитывают количество неиспользованных дней и средний заработок сотрудников. Утвержденной формы для оформления результатов нет, нужно разработать самостоятельно.

При инвентаризации расходов будущих периодов (РБП) проверяют соответствие сумм в учете первичным документам и правильность их списания в соответствии с учетной политикой.

Результаты проверки РБП оформляют актом по форме ИНВ-11.