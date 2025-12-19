НДС на УСН с 2026 года: частые вопросы

Лимит в 20 млн ₽ — за вычетом расходов или нет?
Для соблюдения лимита все упрощенцы считают свои заработки одинаково независимо от объекта налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы».
Для сравнения с НДС-лимитом применяется кассовый метод и учитываются практически все доходы, облагаемые при УСН. Исключение — курсовые разницы и некоторые субсидии (п. 1 ст. 145 НК). Уменьшать доходы на расходы для целей НДС-лимита нельзя (письмо Минфина от 30.10.2024 № 03-07-11/106129).
Экономьте до 3 часов в день с сервисом «Финлид» от Точка Банк
Финлид избавляет бухгалтерские компании от рутины. Вы сможете в одном окне скачивать выписки из разных банков, выставлять счета за услуги и отслеживать оплаты, перечислять зарплату на карты любых банков. Есть интеграции с 1С.
Если в 2026 году доходы не превысят 20 млн ₽, в 2027 можно работать без НДС?
Порог доходов, при превышении которого упрощенцам нужно платить НДС, будет поэтапно снижаться в течение трех лет.
Чтобы в 2027 пользоваться освобождением от НДС, доход за 2026 год не должен превысить 15 млн ₽ (п. 1, 5 ст. 145 НК в редакции с 01.01.2026). При этом в 2026 году можно работать без НДС пока доход не превысит 20 млн ₽.
Чтобы применять освобождение с 2028 года, доход за 2027 год не должен превысить уже 10 млн ₽. В то время как с доходом до 15 млн ₽ в 2027 году еще можно пользоваться освобождением от НДС.
При каких доходах в 2026 году можно применять специальные ставки НДС на УСН?
Лимиты для применения специальных ставок проиндексировали на коэффициент-дефлятор 1,090. В 2026 году упрощенцам можно платить НДС по пониженной ставке:
5% — при доходах до 272,5 млн рублей,
7% — при доходах свыше 272,5 до 490,5 млн рублей.
Действует ли для упрощенцев освобождение от НДС по ст. 149?
Да, действует. Упрощенцам, которые с 2026 года признаются плательщиками НДС, не надо платить налог по операциям из ст. 149 (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631@) независимо от того, какие ставки НДС они применяют — общие или специальные. Например, освобождаются от НДС операции по реализации жилых домов, помещений и долей в них. Причем от освобождения по операциям из п. 3 этой статьи можно при желании отказаться с начала квартала, если подать заявление в ИФНС.
Оборот за 2025 год меньше 20 млн, можно в 2026 году платить НДС 22% и применять вычеты?
Освобождение упрощенцев от уплаты НДС по ст. 145 НК применяется автоматически, отказаться от него добровольно нельзя (письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-07-11/95245).
Если имея освобождение от НДС на УСН выставить контрагенту счет-фактуру с выделенным налогом — это не запрещено, но воспользоваться вычетами не получится, и придется сдать декларацию и уплатить всю сумму выделенного НДС. А вот покупатель сможет получить вычет по такому счету-фактуре.
В 2025 году платили НДС по ставке 5%, а доход за 2025 год составил 18 млн ₽. Нужно ли продолжать платить НДС в 2026 году?
Нет, не надо. Если по итогам 2025 года доходы не превысили лимит в 20 млн ₽, со следующего года начинает действовать освобождение от НДС. Оно действует до тех пор, пока доходы снова не превысят лимит (письма Минфина от 07.11.2024 № 03-07-11/10958, ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631@).
С 2026 года ООО на УСН будет платить НДС по ставке 22%. Когда можно передумать и перейти на специальные ставки?
С начала любого квартала. В Налоговом кодексе для упрощенцев нет ограничений по дате перехода с общих ставок НДС на пониженные. Но налоговый период по НДС — квартал. Декларацию составляют тоже за квартал, и в ней не должны быть одновременно отгрузки по основным ставкам НДС — 22%, 10% и 0% и по специальным — 5% и 7%. Так что для перехода на специальные ставки надо дождаться начала нового квартала (п. 8 методических рекомендаций, направленных письмом ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).
Собирайте оплаты за бухобслуживание с помощью сервиса «Финлид» от Точка Банк
Автоматически формирует и выставляет счета вашим клиентам, формирует платежки и отправляет в банк. Нужно только один раз добавить тариф по вашим услугам для каждого клиента — и больше никакой ручной работы.
Выбрали специальную ставку НДС без вычетов, но это оказалось невыгодно. Когда можно сменить ставку на общую с вычетами?
С 2026 года упрощенцы, которые впервые стали плательщиками НДС и выбрали специальные ставки 5% или 7%, могут отказаться от этих ставок в пользу общих в течение первого года. Во всех остальных случаях отказаться от специальных ставок можно не ранее, чем через 3 года.
Нужно ли начислять НДС за месяц, в котором упрощенец превысил лимит по доходу?
Не нужно. Обязанность уплачивать НДС появляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение. Реализация товаров, работ, услуг в месяце превышения НДС не облагается (письмо Минфина от 05.05.2025 № 03-07-07/4484).
Допустим, доходы ИП за январь-август 2026 года — 17 млн рублей, в сентябре — 4 млн. Несмотря на то, что общая выручка с начала года уже 21 млн, за сентябрь ИП НДС не платит. А вот начиная с октября — да.
Упрощенец платит НДС по ставке 5% или 7%, нужно ли ему вести книгу покупок?
Да, нужно. Несмотря на то, что при специальных ставках НДС нет права на вычеты входящего налога, вычеты могут возникнуть при отгрузке в счет авансов, при возврате аванса покупателю, возврата товара от покупателя. Тогда в книге покупок регистрируются счета-фактуры на аванс или корректировочные счета-фактуры, а затем эти данные попадают в декларацию по НДС.
С 2026 года ООО на УСН становится плательщиком НДС. Если отгрузка в декабре 2025, а оплата в январе 2026, нужно ли платить НДС?
Нет, не нужно. Если отгрузка была в период, когда действовало освобождение от НДС, то НДС платить не нужно, даже если оплата поступила в период, когда у организации появилась обязанность платить НДС (письмо Минфина от 03.10.2024 № 03-07-11/95799).
А вот обратной ситуации, когда предоплата в декабре, а отгрузка в январе, НДС платить придется.
Можно ли применяя специальные ставки НДС разово выставить счет-фактуру с общей ставкой?
Нет, нельзя одновременно применять специальные и общие ставки НДС (письмо ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631@). Если организация или ИП платят НДС по ставкам 5% или 7% и выставят счет-фактуру со ставкой 20% (с 2026 года 22%) — это нарушение и вычет по такому счету-фактуре контрагент получить не сможет.
Можно ли учесть в расходах на УСН уплаченный в бюджет НДС?
Нет, нельзя (письмо Минфина № 03-11-11/113457 от 15.11.2024).
Может ли покупатель получить вычет по счету-фактуре со ставкой НДС 5% или 7%?
Да может, если покупатель имеет право на вычеты и выполняются стандартные условия для вычета по НДС:
Товары или услуги используются в облагаемой НДС деятельности.
Есть подтверждающие документы: счета-фактуры, акты выполненных работ, накладные, УПД.
Товары или услуги приняли к учету.
При этом право на вычет у покупателя есть даже в том случае, если счет-фактуру с выделенным НДС выставил упрощенец, который пользуется освобождением от НДС.
Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFJUH9h2
Начать дискуссию