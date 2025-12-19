НДС на УСН с 2026 года: частые вопросы

Если в 2026 году доходы не превысят 20 млн ₽, в 2027 можно работать без НДС?

Порог доходов, при превышении которого упрощенцам нужно платить НДС, будет поэтапно снижаться в течение трех лет.

Чтобы в 2027 пользоваться освобождением от НДС, доход за 2026 год не должен превысить 15 млн ₽ (п. 1, 5 ст. 145 НК в редакции с 01.01.2026). При этом в 2026 году можно работать без НДС пока доход не превысит 20 млн ₽.

Чтобы применять освобождение с 2028 года, доход за 2027 год не должен превысить уже 10 млн ₽. В то время как с доходом до 15 млн ₽ в 2027 году еще можно пользоваться освобождением от НДС.