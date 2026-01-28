Как бухгалтеру искать клиентов: работающие способы без больших затрат

Главная ошибка — хвататься за всех подряд

Прежде чем выбирать каналы продаж, нужно ответить на вопрос «Кто мой клиент?». Без этого вы будете хвататься за всех подряд, распылять энергию и время.

Отталкивайтесь от желаемого чека. Например, хотите зарабатывать на аутсорсинге бухгалтерских услуг по 50 тысяч рублей в месяц с каждого клиента. Задайте вопрос, какой клиент готов столько платить? У вас получится так называемый аватар клиента с такой информацией о нем:

Оборот компании.

Сфера деятельности. Ориентируйтесь на ваши сильные стороны: маркетплейсы, фармацевтика, сельское хозяйство, ВЭД.

Боли и проблемы.

Главная мотивация к покупке: стремление к безопасности, экономия и т.д.

Где его искать. Например, клиентов в сфере фармацевтики можно искать в их блогах, на выставках, форумах, в отраслевых журналах.

Имея перед глазами такую информацию, вы сможете искать клиентов прицельно, не распыляясь на ненужные действия и площадки. А если ведете блог или соцсети — сможете создавать правильный контент, нацеленный на боли именно вашего клиента.