Как бухгалтеру искать клиентов: работающие способы без больших затрат

Главная ошибка — хвататься за всех подряд
Прежде чем выбирать каналы продаж, нужно ответить на вопрос «Кто мой клиент?». Без этого вы будете хвататься за всех подряд, распылять энергию и время.
Отталкивайтесь от желаемого чека. Например, хотите зарабатывать на аутсорсинге бухгалтерских услуг по 50 тысяч рублей в месяц с каждого клиента. Задайте вопрос, какой клиент готов столько платить? У вас получится так называемый аватар клиента с такой информацией о нем:
Оборот компании.
Сфера деятельности. Ориентируйтесь на ваши сильные стороны: маркетплейсы, фармацевтика, сельское хозяйство, ВЭД.
Боли и проблемы.
Главная мотивация к покупке: стремление к безопасности, экономия и т.д.
Где его искать. Например, клиентов в сфере фармацевтики можно искать в их блогах, на выставках, форумах, в отраслевых журналах.
Имея перед глазами такую информацию, вы сможете искать клиентов прицельно, не распыляясь на ненужные действия и площадки. А если ведете блог или соцсети — сможете создавать правильный контент, нацеленный на боли именно вашего клиента.
Закупить платную рекламу — не всегда выход
Бухгалтерские и консалтинговые услуги — это бизнес на доверии. Особенно если речь идет не о недорогих услугах за 5–10 тысяч рублей, а о более крупных чеках. Здесь ключевой фактор принятия решения — именно доверие, а не просто знание о существовании компании.
С помощью контекстной или таргетированной рекламы вы приведете людей на сайт, но они быстро уйдут, если им что-то не понравится. Чтобы хоть какая-то часть посетителей оставила заявки и превратилась в клиентов, нужно привлечь очень много людей на сайт, а на постоянное присутствие в информационном поле нужны большие рекламные бюджеты.
Чтобы достичь долгосрочного эффекта при минимальных вложениях, нужно вкладываться в инструменты формирования доверия.
Социальные сети — оптимальный канал на старте бухгалтерского или консалтингового бизнеса. Они помогают формировать доверие, а это критически важный фактор для продажи подобных услуг.
Когда вы ведете соцсети, вы не только постоянно остаетесь на связи с аудиторией, но и находитесь в контексте. Ведь чтобы написать пост, нужно проверить информацию, продумать подачу. Со временем люди люди узнают вас и начинают доверять.
Некоторых останавливает мысль «Все уже написали до меня много раз, я не скажу ничего нового». Это заблуждение.
«Социальные сети — это не газета, где публикуют новости и перепечатывают чьи-то материалы. Это ваши выводы, ваш опыт, наблюдения и кейсы, это ваши эмоции и ваши смыслы. Если люди на вас подписались, значит, им интересно именно это», — Светлана Беляева.
Доверие читателя формируется не тогда, когда вы говорите «какие мы классные», а когда даете пользу и совпадаете с ним по ценностям.
Соцсети работают не сразу, но при системном подходе становятся стабильным источником клиентов.
Комментарии в сообществах — бесплатный источник клиентов
Подпишитесь на сообщества, где собирается ваша целевая аудитория. Например, если разбираетесь в учете на маркетплейсах, ищите группы, где селелры обсуждают свои вопросы. Давайте экспертные комментарии, после этого читатели иногда переходят в профиль и оставляют заявки на консультации.
Лайфхак для продвинутых — используйте специальные боты, которые автоматически собирают вопросы из разных каналов по вашим ключевым словам. Тогда не придется вручную мониторить все сообщества.
Страх мешает зарабатывать
Продается только то, что вы сами продаете. Если вы боитесь назвать стоимость, стесняетесь отделить консультации от бухобслуживания и выделить их в отдельную платную услугу — вы не зарабатываете.
Что помогает преодолеть страхи:
Цель. Если вы четко понимаете и помните, для чего вам деньги, страх поднять трубку и позвонить клиенту исчезает. Условно — нужно 300 тысяч для поездки на море.
Качественный продукт и вера в то, что делаете. Вспомните школу: страшно выйти к доске, когда не готов к уроку. Но если идеально знаешь тему и можешь решить задачу, появляется энергия и желание показать всем, какой ты молодец.
То же самое и в бизнесе: когда вы делаете максимально качественный продукт, вкладываетесь, продумываете каждую деталь — хочется выйти с ним на рынок. При этом продавать его дешево не хочется, поэтому появляется стимул искать более платежеспособных клиентов.
Если же сомневаетесь в своих продуктах и не уверены в том, что делаете — будете благополучно «сливать» клиентов.
Не ждите, когда клиенты сами придут через сарафанку и не стесняйтесь себя продавать — просите рекомендации, знакомьтесь с партнерами, называйте цену уверенно.
Партнерство может приносить 30–50% выручки
Вашими партнерами могут стать, например:
Юристы. Вы занимаетесь учетом, а они — договорами и спорами.
Другие аутсорсеры. Возможно, кто-то ведет только клиентов на УСН, а кто-то специализируется на ОСНО или ВЭД. Вы не конкурируете, а дополняете друг друга.
Разработчики программного обеспечения — 1С-франчайзи, создатели сервисов.
Учебные центры — они могут рекомендовать вас ученикам.
Бизнес-сообщества, коворкинги, акселераторы.
Идеальное место для поиска партнеров — очные мероприятия: конференции, форумы, выставки. Не стесняйтесь знакомиться или просить других познакомить вас с нужными людьми. На очном мероприятии вы можете лично пообщаться, оценить человека и сразу обсудить условия сотрудничества.
«На одной из конференций я познакомилась с представителями компании Авито, и теперь мы партнеры. А в целом в моем консалтинговом бизнесе партнеры обеспечивают около 30% дохода B2B-сегмента», — Светлана Беляева.
Просить отзывы — это нормально
Отзывы формируют доверие, их важно размещать везде, где вы касаетесь с потенциальным клиентом: в соцсетях, коммерческих предложениях, портфолио.
Часто отзывы стесняются просить, а зря. Клиенты, как правило, не отказывают в отзывах. Это нормальная практика, особенно в B2B-сегменте.
Другое дело, что клиентам лень писать отзывы и сложно найти слова, даже если они довольны. И вот тут вы можете помочь клиенту и себе: сделайте 3–4 шаблона отзыва и отправьте клиенту со словами: «Напишите, пожалуйста, отзыв. Можете взять готовый шаблон, переделать под себя или написать свой. Мне это очень поможет развивать бизнес». Этим вы снимете барьер для клиента и получите ценный актив для привлечения новых заказчиков.
