Как на АУСН учитывать переходящие доходы и расходы

Организация переходит с ОСНО на АУСН
Здесь все зависит от того, какой метод признания доходов и расходов для налога на прибыль применяла компания.
Есть вопросы про АУСН?
Спросите ИИ-Ассистента бухгалтера — он найдет ответ в нормативных документах
Организация применяла метод начисления
Согласно п. 1 ст. 16 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ (далее — закон об АУСН) в зависимости от ситуации нужно делать так:
Аванс или предоплату получили, когда применяли ОСНО, но не отразили в доходах по налогу на прибыль. Такой доход включают в состав доходов на АУСН.
Например, в декабре 2025 года ООО на ОСНО получило аванс под реализацию партии товаров, которая должна состояться в марте 2026 года. С начала 2026 года организация перешла на АУСН и должна отразить такой аванс в доходах на АУСН за январь 2026 года, т.к. в декабре 2025 года эту сумму не учитывали как доход для налога на прибыль.
Реализация была на ОСНО, а платеж от покупателя поступил после перехода на АУСН. Такой доход не нужно учитывать как доходы на АУСН, реализацию отразили доходах по налогу на прибыль.
Например, ООО оказало контрагенту услугу в декабре 2025 года, стоимость услуги отразили в доходах в декабре. С января 2026 года компания перешла на АУСН, а в феврале получила оплату за услугу. Эту сумму не нужно включать в налоговый доход по АУСН.
Оплату поставщику перевели после перехода на АУСН, а расходы признали в периоде применения ОСНО. Такие суммы нельзя учесть на АУСН.
Например, товар купили у поставщика в декабре 2025 года и в этом же месяце продали покупателям. Деньги поставщику перевели в январе 2026 года. Эту оплату нельзя учесть в расходах на АУСН, т.к. стоимость товаров уже учли в расходах по налогу на прибыль в периоде их продажи.
Организация применяла кассовый метод
Про эту ситуацию в законе об АУСН ничего не сказано. Принцип признания доходов и расходов при АУСН и кассовом методе налогообложения прибыли во многом схож, поэтому в зависимости от ситуации можно поступать так:
Реализация произошла на ОСНО, а оплату получили после перехода на АУСН. Доход нужно учесть при расчете налога на АУСН в периоде получения оплаты.
Расход относится к периоду на ОСНО, но оплатили его уже на АУСН. Такие суммы учитывают при расчете налога на АУСН, т.к. в расходах по налогу на прибыль их не признавали. Например, компания перешла на АУСН с 2026 года и в январе оплатила аренду офиса за декабрь 2025 года. По мнению аттестованного налогового консультанта Ильи Антоненко, такой расход можно учесть для целей АУСН в январе 2026 года.
Отдельно рассмотрим ситуацию, когда товары закуплены и оплачены на ОСНО, но на момент перехода на АУСН еще не проданы покупателю. Можно ли учесть для налога на прибыль при кассовом методе такие расходы — вопрос спорный. С одной стороны, при кассовом методе расходы признаются после оплаты. С другой стороны, часть судебных споров выиграли налоговики с аргументом, что на товары и на кассовом методе распространяется общее правило ст. 268 НК — для учета в расходах их нужно продать.
Например, в 2025 году закупили партию товаров, оплатили их поставщику, но не продали покупателям, поэтому стоимость товаров не учитывали в расходах по налогу на прибыль. После перехода на АУСН в апреле 2026 года ООО товары продали покупателю в апреле 2026 года. Логично тогда же признать стоимость товаров в расходах по АУСН, но это может вызвать споры с проверяющими. В то же время другой подход к ситуации означает, что организация не учтет затраты ни по налогу на прибыль, ни по АУСН, что не соответствует принципу справедливого налогообложения (п. 3 ст. 3 НК).
Для снижения рисков рекомендуем оформить запрос в Минфин по поводу правомерности учета таких расходов после перехода на АУСН с кассового метода по налогу на прибыль.
ИИ-Ассистент для бухгалтера — ваш карманный налоговый консультант
Ищет информацию не в интернете, а в актуальных нормативных документах. Подготовит ответ, юридическое обоснование и даст ссылки на источники. Ответ можно отправить на проверку эксперту.
ИП переходит с ОСНО на АУСН
Ни в законе об АУСН, ни в НК про такой переход ничего не сказано. По аналогии с учетом доходов и расходов ИП на ОСНО для целей НДФЛ, и организаций на ОСНО, можно сделать такие выводы.
1. Если ИП на ОСНО применял кассовый метод учета доходов и расходов. Напомним, что такой метод налоговики считают единственно верным для ИП. В этом случае подход такой же, как у организаций при кассовом методе:
Не оплаченная до перехода на АУСН выручка, не признанная для целей НДФЛ, признается доходом на АУСН в периоде получения оплаты от покупателя.
Не оплаченный до перехода на АУСН и не признанный для НДФЛ расход признается на АУСН после оплаты. Если речь идет о непроданном на ОСНО товаре, стоимость товара признается расходом на АУСН в периоде продажи покупателю.
2. Если ИП на ОСНО до перехода на АУСН применял метод начисления. Этот вариант отвергают налоговики, но поддерживают судьи (постановление Президиума ВАС от 08.10.2013 № 3920/13 по делу № А50-990/2012). Здесь подход такой же, как у организаций при методе начисления:
На дату перехода на АУСН включаются в доход все авансы и предоплаты, которые получили в периоде применения ОСНО и не отразили в составе налоговых доходов ИП по НДФЛ.
Не учитываются в доходах на АУСН платежи от покупателей, которые поступили после перехода на АУСН, но реализация была отражена в доходах по НДФЛ.
Не учитываются на АУСН оплаты, сделанные после перехода на АУСН, если расходы признали до перехода в составе затрат по НДФЛ.
Оставьте заявку на демонстрацию сервиса
Мы свяжемся с вами в удобное время и покажем, как все работает
Организация или ИП переходят с УСН или ПСН на АУСН
С доходами в этой ситуации все просто: они признаются по факту поступления оплаты. Если покупатели что-то купили до перехода на АУСН, а оплатили уже после — эти доходы относятся к АУСН.
Например, ИП на патенте оказал услугу в декабре 2025 года, а с 2026 года перешел на АУСН. Оплату за услугу он получил только в мае 2026 года. Эти доходы нужно учесть при расчете налога по АУСН за май. Такой же позиции налоговики придерживаются, когда ИП переходит с ПСН на УСН (письмо Минфина от 29.10.2019 № 03-11-11/82968).
С расходами все сложнее. В п. 4 ст. 16 закона об АУСН сказано буквально следующее: «При переходе налогоплательщика с иных режимов налогообложения на специальный налоговый режим расходы, относящиеся к периодам, в которых применялись иные режимы налогообложения, при исчислении налоговой базы по специальному налоговому режиму не учитываются».
Это означает, что безопаснее не учитывать какие-либо расходы на АУСН, если они относятся к периоду применения УСН или ПСН, но их оплачивают после перехода на АУСН. Например, ООО перешло с УСН на АУСН «Доходы минус расходы» с 2026 года и не учитывает в налоговых расходах по АУСН за январь 2026 года зарплату и страховые взносы за декабрь 2025 года, которые перечисляет в январе 2026 года.
Такой подход озвучивает ФНС в официальном чате в части перехода с ПСН:
Тем, кто применял УСН «Доходы» или ПСН с этим спорить бесполезно, т.к. на этих режимах расходы в принципе не учитываются.
А вот если организация или ИП применяли УСН «Доходы минус расходы», не все так однозначно. Получается, что при переходе на АУСН налогоплательщик теряет часть расходов, которые он мог бы учесть или по правилам УСН, или по правилам АУСН. Это несправедливо, и тем кто не боится споров с налоговой, можно побороться за право учесть такие переходящие расходы.
Например, ООО переходит на АУСН с 2026 года с УСН «Доходы минус расходы». Есть остаток неучтенных расходов в виде стоимости проданных товаров, которые еще не оплатили поставщику. Если поставщику заплатят после перехода на АУСН, есть основания отстаивать правомерность учета таких расходов в рамках АУСН. Все условия признания расхода в этом случае выполнены: товар оплачен поставщику и продан покупателю. Если хочется избежать возможных споров — безопаснее такие расходы не учитывать.
Финлид от Точка Банк — сервис счастливых бухгалтеров
Бесплатное комплексное решение для бухгалтеров-фрилансеров и аутсорсинговых компаний.
Управляйте счетами всех клиентов из одного окна, скачивайте выписки, безопасно храните пароли, выплачивайте зарплату, собирайте оплаты за обслуживание и пользуйтесь ИИ-Ассистентом для бухгалтера.
Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFGQJjWH
Начать дискуссию