Как на АУСН учитывать переходящие доходы и расходы

Организация переходит с ОСНО на АУСН

Здесь все зависит от того, какой метод признания доходов и расходов для налога на прибыль применяла компания.

Организация применяла метод начисления

Согласно п. 1 ст. 16 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ (далее — закон об АУСН) в зависимости от ситуации нужно делать так:

Аванс или предоплату получили, когда применяли ОСНО, но не отразили в доходах по налогу на прибыль. Такой доход включают в состав доходов на АУСН.

Например, в декабре 2025 года ООО на ОСНО получило аванс под реализацию партии товаров, которая должна состояться в марте 2026 года. С начала 2026 года организация перешла на АУСН и должна отразить такой аванс в доходах на АУСН за январь 2026 года, т.к. в декабре 2025 года эту сумму не учитывали как доход для налога на прибыль.

Реализация была на ОСНО, а платеж от покупателя поступил после перехода на АУСН. Такой доход не нужно учитывать как доходы на АУСН, реализацию отразили доходах по налогу на прибыль.

Например, ООО оказало контрагенту услугу в декабре 2025 года, стоимость услуги отразили в доходах в декабре. С января 2026 года компания перешла на АУСН, а в феврале получила оплату за услугу. Эту сумму не нужно включать в налоговый доход по АУСН.

Оплату поставщику перевели после перехода на АУСН, а расходы признали в периоде применения ОСНО. Такие суммы нельзя учесть на АУСН.

Например, товар купили у поставщика в декабре 2025 года и в этом же месяце продали покупателям. Деньги поставщику перевели в январе 2026 года. Эту оплату нельзя учесть в расходах на АУСН, т.к. стоимость товаров уже учли в расходах по налогу на прибыль в периоде их продажи.