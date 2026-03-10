Декларация по УСН за 2025 год: форма, правила заполнения и как влияет НДС

Как заполнить декларацию по УСН за 2025 год по новой форме

При УСН «Доходы»

Заполняйте отчет в таком порядке:

Раздел 2.1.1.

Разделы 2.1.2, 3 и 4 — если необходимо.

Раздел 1.1.

Рассмотрим заполнение декларации на примере.

ИП Кукушкин М. М. работает на УСН «Доходы» со ставкой 6% и платит НДС по ставке 5%. У него есть наемные сотрудники. Доходы ИП в 2025 году без учета НДС составили:

за I квартал — 14 000 000 ₽;

за полугодие — 28 600 000 ₽;

за 9 месяцев — 41 150 000 ₽;

всего за 2025 год — 56 640 000 ₽.

Напомним, что ИП с сотрудниками могут до 50% уменьшить налог на страховые взносы:

за себя, подлежащие уплате;

за работников, которые фактически перечислены (п. 3.1 ст. 346.21 НК).

В общей сумме ИП Кукушкин в 2025 году вправе уменьшить авансы и годовой налог на 784 546 ₽ из которых:

1. Страховые взносы, уплаченные в 2025 году за сотрудников нарастающим итогом:

в I квартале — 106 000 ₽;

полугодие — 214 500 ₽;

9 месяцев — 320 800 ₽;

2025 год — 430 000 ₽.

2. Взносы ИП за себя за 2025 год — 354 546 ₽, из них:

фиксированные взносы ИП к уплате за 2025 год — 53 658 ₽;

1% дополнительных взносов с дохода ИП свыше 300 тыс. ₽ с учетом ограничения в 2025 году — 300 888 ₽.

В течение 2025 года исчислены авансовые платежи по УСН (с учетом уменьшения на взносы):

к уплате за I квартал — 734 000 ₽ (14 000 000 х 6% – 106 000);

к уплате за полугодие — 767 500 ₽ (28 600 000 х 6% – 214 500 – 734 000);

к уплате за 9 месяцев — 646 700 ₽ (41 150 000 х 6% – 320 800 – 734 000 – 767 500).

Общая сумма налога за 2025 год — 3 398 400 ₽ (56 640 000 х 6%).

50% от годового налога ИП Кукушкина: 3 398 400 х 50% = 1 699 200 ₽. Это максимум, на который он может уменьшить налог.

Общая сумма взносов за год 784 546 ₽, ее полностью можно принять к уменьшению налога

Налог за 2025 год к доплате за вычетом взносов и авансов:

3 398 400 – 784 546 – 734 000 – 767 500 – 646 700 = 465 654 ₽.

ИП не платит торговый сбор, не получал целевое финансирование.

В декларации ИП должен заполнить разделы 2.1.1 и 1.1.

Раздел 2.1.1:

Строка 102 «Признак налогоплательщика» — код «1» указывают ИП и компании, у которых были выплаты физлицам. Код «2» указывают ИП без работников.

Строки 110–113 — здесь распределяются полученные доходы по отчетным периодам 2025 года.

Строки 120–123 — ставка налога 6% или другая, установленная в регионе.

Если ставка налога в регионе ниже 6%, в строку 124 нужно вписать код обоснования из приложения № 5 к порядку заполнения декларации и через дробь — номер, пункт и подпункт статьи регионального закона, установившего пониженную ставку.

Например, если льготная ставка установлена п.п. 15.1 п. 3 ст. 2 закона субъекта РФ, то по строке 124 нужно указать «3462010/0002000315.1».

Строки 130–133 — расчет авансовых платежей и налога за 2025 год (сумма доходов умножается на ставку налога).

Строки 140–143 — страховые взносы, больничные, взносы по ДМС за работников, взносы ИП «за себя», на которые уменьшается налог. Заполняют ИП и организации. Если в строке 102 указан признак «1», общая сумма не должна превышать 50% от суммы налога по строкам 130–133. Если указан признак «2», сумма взносов ИП не должна превышать 100% от суммы налога по строкам 130–133.

Строки 150–153 — взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от дохода свыше 300 тыс. ₽), учтенные в строке 143.

Раздел 1.1:

Строка 010 — код территории по ОКТМО (восьми- или одиннадцатизначный).

Строки 030, 060, 090 с кодом ОКТМО нужно заполнять, только если ИП менял место жительства или компания меняла место нахождения в 2025 году.

Строки 020, 040, 070 — суммы авансов к уплате по каждому отчетному периоду 2025 года с учетом примененных вычетов. Если образовалась переплата, по строкам 050 и 080 нужно указать сумму налога к уменьшению.

Строка 100 — сумма налога к доплате за 2025 год. Если возникла переплата, по строке 110 отражается сумма налога к уменьшению за 2025 год.

Если ИП применял ПСН, по строке 101 указывают сумму патентного налога к зачету согласно п. 7 ст. 346.45 НК.

Остальные разделы (2.1.2, 3 и 4) ИП Кукушкин не заполнял, т.к. он не платит торговый сбор, не получает целевое финансирование и не имеет права на вычет за покупку ККТ.

Так будет выглядеть заполненная декларация: