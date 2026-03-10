Декларация по УСН за 2025 год: форма, правила заполнения и как влияет НДС

Главное об отчетности по УСН за 2025 год
С отчетности за 2025 год действует новая форма декларации по УСН, но отчет по старой форме налоговая тоже примет.
Сроки сдачи не изменились — за 2025 год компании отчитываются до 25 марта, ИП — до 27 апреля 2026 года.
На заполнение декларации по УСН статус налогоплательщика НДС не влияет.
Состав декларации зависит от применяемого объекта «Доходы» или «Доходы минус расходы».
Разбираем на примерах, как заполнять декларацию при УСН «доходы» и при УСН «доходы минус расходы».
По какой форме заполнять декларацию по УСН за 2025 год
Приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017 утверждена новая форма, она действует с отчетности за 2025 год.
Но если отчитаться по старой форме, нарушением это не будет. Налоговики обязаны принять такую декларацию, хотя формально ее уже отменили (письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881).
Изменения в обновленной форме по большей части технические. Вот основные:
Заменили штрих-коды на страницах декларации.
В разделах 2.1.1 и 2.2 убрали строку признака применения обычной и повышенной ставки, так как с 2025 года повышенные ставки налога по УСН отменили.
В разделы 2.1.1 и 2.2 добавили новые блоки строк, которые должны заполнять только ИП. В них выделяют суммы страховых взносов ИП за себя, учтенные при уменьшении суммы налога (строки 150–162 Раздела 2.1.1) или в расходах (строки 290–320 Раздела 2.2).
В какие сроки нужно отчитываться по УСН за 2025 год
Организации сдают декларацию по УСН не позже 25 марта 2026 года в налоговую инспекцию по месту нахождения.
Индивидуальные предприниматели отчитываются не позже 27 апреля 2026 года (перенос с субботы 25 апреля) в инспекцию по месту жительства.
Отчитываться можно:
на бумаге или в электронном виде — если среднесписочная численность в прошлом году не превысила 100 человек;
в электронном виде через оператора ЭДО или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС — при среднесписочной численности более 100 человек.
Что учесть при заполнении декларации по УСН плательщикам НДС
Все сведения об НДС и вычетах по нему отражаются в декларации по НДС. В декларации по УСН налог на добавленную стоимость никак не выделяется, но при подготовке отчета нужно учесть следующее:
1. НДС с реализации не учитывается как доход на УСН. В декларации по УСН сумму НДС в доходы не включают ни на УСН «Доходы», ни на УСН «Доходы минус расходы».
2. Уплаченный в бюджет НДС не учитывают в расходах на УСН «Доходы минус расходы».
3. Входной НДС от поставщиков:
При общих ставках НДС заявляют к вычету в декларации по НДС, и на УСН «Доходы минус расходы» не включают в расходы.
При специальных ставках НДС включают в стоимость покупок и признают в расходах при УСН «Доходы минус расходы» (п. 2 ст. 170 НК). Обязательное условие — НДС уплачен поставщику, а стоимость приобретенных товаров признана в расходах при УСН.
4. Если у бизнеса на УСН есть операции, облагаемые и не облагаемые НДС, обязательно ведите раздельный учет, потому что:
по облагаемым операциям входной НДС, принятый к вычету, не включают в «упрощенные» расходы;
по необлагаемым операциям входной НДС включают в расходы при УСН.
Какие разделы декларации по УСН заполнять
Состав отчета зависит от выбранного объекта налогообложения:
УСН «Доходы»
УСН «Доходы минус расходы»
Титульный лист
Раздел 1.1 — налог к уплате / уменьшению
Раздел 1.2 — налог при УСН и минимальный налог к уплате
Раздел 2.1.1 — расчет налога
Раздел 2.2 — расчет налога и минимального налога
Раздел 2.1.2 — сумма торгового сбора, уменьшающая налог при УСН
Раздел 3 — отчет о целевом использовании средств и имущества (при наличии целевых поступлений)
Раздел 4 — расчет расходов на покупку ККТ, уменьшающих сумму налога (если ККТ до 31.12.2025 была зарегистрирована в ЛНР, ДНР, Луганской или Запорожской областях)
Как заполнить титульный лист
Титульный лист заполняют по общим правилам независимо от объекта налогообложения.
Поле
Как заполнить
«ИНН» и «КПП»
ИНН компании (10 цифр) или ИП (12 цифр).
КПП заполняют только организации
«Номер корректировки»
«0--» — для первичной декларации
«1--», «2--», «3--» и т. д. — для уточненных отчетов
«Налоговый период» (код)»
Код периода «34»
Отчетный год «2025»
«Представляется в налоговый орган (код)»
Код ИФНС, в которую сдаете декларацию
«По месту нахождения (учета) код»
Код «120» — по месту жительства ИП
Код «210» — по месту нахождения российской компании
Код «215» — по месту нахождения правопреемника
«Налогоплательщик»
ИП — ФИО полностью
Организации — полное наименование как в уставе
«Номер контактного телефона»
Номер телефона с кодом города (без тире, скобок и пробелов)
«Объект налогообложения»
«1» — если объект «Доходы»
«2» — если объект «Доходы минус расходы»
После заполнения всех разделов укажите число страниц декларации и приложений. Если сдаете декларацию через представителя, впишите число страниц доверенности.
Достоверность сведений своей подписью подтверждает ИП, руководитель компании либо доверенное лицо с указанием даты подписания. Представитель указывает свои ФИО и реквизиты доверенности (наименование, номер, дата).
Как заполнить декларацию по УСН за 2025 год по новой форме
При УСН «Доходы»
Заполняйте отчет в таком порядке:
Раздел 2.1.1.
Разделы 2.1.2, 3 и 4 — если необходимо.
Раздел 1.1.
Рассмотрим заполнение декларации на примере.
ИП Кукушкин М. М. работает на УСН «Доходы» со ставкой 6% и платит НДС по ставке 5%. У него есть наемные сотрудники. Доходы ИП в 2025 году без учета НДС составили:
за I квартал — 14 000 000 ₽;
за полугодие — 28 600 000 ₽;
за 9 месяцев — 41 150 000 ₽;
всего за 2025 год — 56 640 000 ₽.
Напомним, что ИП с сотрудниками могут до 50% уменьшить налог на страховые взносы:
за себя, подлежащие уплате;
за работников, которые фактически перечислены (п. 3.1 ст. 346.21 НК).
В общей сумме ИП Кукушкин в 2025 году вправе уменьшить авансы и годовой налог на 784 546 ₽ из которых:
1. Страховые взносы, уплаченные в 2025 году за сотрудников нарастающим итогом:
в I квартале — 106 000 ₽;
полугодие — 214 500 ₽;
9 месяцев — 320 800 ₽;
2025 год — 430 000 ₽.
2. Взносы ИП за себя за 2025 год — 354 546 ₽, из них:
фиксированные взносы ИП к уплате за 2025 год — 53 658 ₽;
1% дополнительных взносов с дохода ИП свыше 300 тыс. ₽ с учетом ограничения в 2025 году — 300 888 ₽.
В течение 2025 года исчислены авансовые платежи по УСН (с учетом уменьшения на взносы):
к уплате за I квартал — 734 000 ₽ (14 000 000 х 6% – 106 000);
к уплате за полугодие — 767 500 ₽ (28 600 000 х 6% – 214 500 – 734 000);
к уплате за 9 месяцев — 646 700 ₽ (41 150 000 х 6% – 320 800 – 734 000 – 767 500).
Общая сумма налога за 2025 год — 3 398 400 ₽ (56 640 000 х 6%).
50% от годового налога ИП Кукушкина: 3 398 400 х 50% = 1 699 200 ₽. Это максимум, на который он может уменьшить налог.
Общая сумма взносов за год 784 546 ₽, ее полностью можно принять к уменьшению налога
Налог за 2025 год к доплате за вычетом взносов и авансов:
3 398 400 – 784 546 – 734 000 – 767 500 – 646 700 = 465 654 ₽.
ИП не платит торговый сбор, не получал целевое финансирование.
В декларации ИП должен заполнить разделы 2.1.1 и 1.1.
Раздел 2.1.1:
Строка 102 «Признак налогоплательщика» — код «1» указывают ИП и компании, у которых были выплаты физлицам. Код «2» указывают ИП без работников.
Строки 110–113 — здесь распределяются полученные доходы по отчетным периодам 2025 года.
Строки 120–123 — ставка налога 6% или другая, установленная в регионе.
Если ставка налога в регионе ниже 6%, в строку 124 нужно вписать код обоснования из приложения № 5 к порядку заполнения декларации и через дробь — номер, пункт и подпункт статьи регионального закона, установившего пониженную ставку.
Например, если льготная ставка установлена п.п. 15.1 п. 3 ст. 2 закона субъекта РФ, то по строке 124 нужно указать «3462010/0002000315.1».
Строки 130–133 — расчет авансовых платежей и налога за 2025 год (сумма доходов умножается на ставку налога).
Строки 140–143 — страховые взносы, больничные, взносы по ДМС за работников, взносы ИП «за себя», на которые уменьшается налог. Заполняют ИП и организации. Если в строке 102 указан признак «1», общая сумма не должна превышать 50% от суммы налога по строкам 130–133. Если указан признак «2», сумма взносов ИП не должна превышать 100% от суммы налога по строкам 130–133.
Строки 150–153 — взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от дохода свыше 300 тыс. ₽), учтенные в строке 143.
Раздел 1.1:
Строка 010 — код территории по ОКТМО (восьми- или одиннадцатизначный).
Строки 030, 060, 090 с кодом ОКТМО нужно заполнять, только если ИП менял место жительства или компания меняла место нахождения в 2025 году.
Строки 020, 040, 070 — суммы авансов к уплате по каждому отчетному периоду 2025 года с учетом примененных вычетов. Если образовалась переплата, по строкам 050 и 080 нужно указать сумму налога к уменьшению.
Строка 100 — сумма налога к доплате за 2025 год. Если возникла переплата, по строке 110 отражается сумма налога к уменьшению за 2025 год.
Если ИП применял ПСН, по строке 101 указывают сумму патентного налога к зачету согласно п. 7 ст. 346.45 НК.
Остальные разделы (2.1.2, 3 и 4) ИП Кукушкин не заполнял, т.к. он не платит торговый сбор, не получает целевое финансирование и не имеет права на вычет за покупку ККТ.
Так будет выглядеть заполненная декларация:
Как заполнить разделы 2.1.2, 3 и 4 в декларации по УСН
Раздел 2.1.2:
Торговый сбор в 2025 году действовал только в Москве. Сбор уменьшает налог при УСН «Доходы», но только если он уплачен в отношении деятельности на УСН (п. 8 ст. 346.21 НК).
Строки 110–143 — показатели деятельности, для которой действует сбор. Показатели будут совпадать с показателями раздела 2.1.1, если торговым сбором облагается вся деятельность бизнеса.
Строки 150–153 — уплаченный торговый сбор (нарастающим итогом).
Строки 160–163 — сумма сбора, на которую уменьшаются авансы и налог при УСН за 2025 год.
Раздел 3:
Заполняют при любом объекте налогообложения, если получали целевое финансирование и поступления, указанные в п. 1, 2 ст. 251 НК (кроме субсидий автономным учреждениям).
Графа 1 — код вида поступлений из приложения № 6 к порядку заполнения декларации.
Графы 2 и 5 — заполняют при получении средств, имеющих срок использования.
Графы 3 и 6 — стоимость имущества (работ, услуг), деньги, по которым не истек срок использования.
Графы 4 и 7 — суммы, использованные, или не использованные по назначению в положенный срок.
Раздел 4:
Здесь бизнес из новых регионов отражает вычет за ККТ, применяемый в 2024–2025 годах. Максимальный размер вычета — 28 000 ₽. Он включает не учтенные ранее в расходах затраты на покупку одной единицы кассовой техники, фискального накопителя, оплаты программного обеспечения к ней, услуг настройки ККТ.
Строки 010–040 — параметры кассы (модель, заводской номер, дата и номер регистрации).
Строки 050–063 — общая сумма расхода на ККТ (в пределах 28 000 ₽) и в разбивке по отчетным периодам 2025 года.
Строка 064 — сумма расходов на ККТ, учтенна при уменьшении налога за 2024 год.
При УСН «Доходы минус расходы»
При УСН «Доходы минус расходы» годовой налог рассчитывают дважды:
Прибыль (разница между доходами и расходами) умножается на ставку налога.
Сумма дохода за год умножается на 1% — это минимальный налог, рассчитывать его нужно даже при убытке, если есть доходы.
В бюджет нужно заплатить сумму, которая больше.
Рассмотрим заполнение декларации на примере.
ООО «Подснежник» в 2025 году — плательщик НДС по ставке 20%.
Показатели за 2025 год:
Период 2025 года
Доходы без учета НДС, ₽
Расходы без учета НДС, ₽
Облагаемая база, ₽
Сумма авансов и налога нарастающим итогом, ₽
Сумма авансов и налога к доплате, ₽
I квартал
8 600 000
7 400 000
1 200 000
180 000
180 000
Полугодие
15 400 000
15 600 000
0 (убыток 200 000)
0
0
9 месяцев
26 800 000
19 500 000
7 300 000
1 095 000
915 000 (1 095 000 – 180 000)
2025 год
39 900 000
30 700 000 (в т. ч. расходы 2025 года — 30 670 000, убыток 2024 года — 30 000)
9 200 000
1 380 000
285 000 (1 380 000 – 180 000 – 915 000)
Минимальный налог за 2025 год — 399 000 ₽ (39 900 000 х 1%).
ООО «Подснежник» заплатит налог по ставке 15% (1 380 000 ₽) — он больше чем минимальный налог.
Разбираем, как заполнить декларацию по разделам.
Раздел 2.2:
Строки 210–213 — доходы по отчетным периодам 2025 года.
Строки 220–223 — расходы по отчетным периодам 2025 года.
Строка 230 — убыток прошлых лет, который уменьшает налоговую базу за 2025 год (30 000 ₽ убытка перенесены с 2024 года).
Строки 240–243 — расчет налоговой базы. Если получен убыток, его отражают в строках 250–253. В нашем примере убыток за полугодие в сумме 200 000 ₽ нужно отразить по строке 251.
Строки 260–263 — налоговая ставка 15% или меньшая ставка, действующая в регионе.
Региональную ставку ниже 15% нужно обосновать в строке 264 по аналогии со строкой 124 при УСН «Доходы».
Строки 270–273 — суммы исчисленных авансов и налога за 2025 год. Если был убыток, ставьте прочерк.
Строка 280 — сумма минимального налога в размере 1% от доходов за год (строка 213 х 1%).
Строки 290–320 — заполняют только ИП. Это суммы страховых взносов за себя (фиксированные и 1% с дохода свыше 300 000 ₽), которые были учтены в расходах по строке 223.
Раздел 1.2:
Строка 010 — код ОКТМО по месту уплаты налога.
Строки 030, 060, 090 — заполняют, если в 2025 году меняли место нахождения компании или место жительства ИП.
Строки 020, 040, 070 — авансы по отчетным периодам 2025 года. Авансы за полугодие и 9 месяцев уменьшают на сумму аванса за предыдущий период. Суммы авансов к уменьшению включите в строки 050, 080.
Строка 101 — ИП на патенте отражают налог при ПСН, который подлежит зачету.
Строка 100 — налог к доплате по итогам 2025 года. Если авансы превысили сумму налога за год, отразите налог к уменьшению в строке 110.
Если минимальный налог оказался больше, чем налог по обычной ставке, его отражайте в строке 120.
Готовая декларация выглядит так:
