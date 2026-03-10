КПП АУСН моб
Декларация по УСН
Декларация по УСН за 2025 год: форма, правила заполнения и как влияет НДС

В марте организации должны сдать декларацию по УСН, а в апреле — индивидуальные предприниматели. В статье расскажем, по какой форме отчитываться, как заполнить декларацию и что учесть тем, кто стал плательщиком НДС.

Главное об отчетности по УСН за 2025 год

  • С отчетности за 2025 год действует новая форма декларации по УСН, но отчет по старой форме налоговая тоже примет.

  • Сроки сдачи не изменились — за 2025 год компании отчитываются до 25 марта, ИП — до 27 апреля 2026 года.

  • На заполнение декларации по УСН статус налогоплательщика НДС не влияет.

  • Состав декларации зависит от применяемого объекта «Доходы» или «Доходы минус расходы».

  • Разбираем на примерах, как заполнять декларацию при УСН «доходы» и при УСН «доходы минус расходы».

По какой форме заполнять декларацию по УСН за 2025 год

Приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017 утверждена новая форма, она действует с отчетности за 2025 год.

Но если отчитаться по старой форме, нарушением это не будет. Налоговики обязаны принять такую декларацию, хотя формально ее уже отменили (письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881).

Изменения в обновленной форме по большей части технические. Вот основные:

  • Заменили штрих-коды на страницах декларации.

  • В разделах 2.1.1 и 2.2 убрали строку признака применения обычной и повышенной ставки, так как с 2025 года повышенные ставки налога по УСН отменили.

  • В разделы 2.1.1 и 2.2 добавили новые блоки строк, которые должны заполнять только ИП. В них выделяют суммы страховых взносов ИП за себя, учтенные при уменьшении суммы налога (строки 150–162 Раздела 2.1.1) или в расходах (строки 290–320 Раздела 2.2).

В какие сроки нужно отчитываться по УСН за 2025 год

Организации сдают декларацию по УСН не позже 25 марта 2026 года в налоговую инспекцию по месту нахождения.

Индивидуальные предприниматели отчитываются не позже 27 апреля 2026 года (перенос с субботы 25 апреля) в инспекцию по месту жительства.

Отчитываться можно:

  • на бумаге или в электронном виде — если среднесписочная численность в прошлом году не превысила 100 человек; 

  • в электронном виде через оператора ЭДО или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС — при среднесписочной численности более 100 человек.

Что учесть при заполнении декларации по УСН плательщикам НДС

Все сведения об НДС и вычетах по нему отражаются в декларации по НДС. В декларации по УСН налог на добавленную стоимость никак не выделяется, но при подготовке отчета нужно учесть следующее:

1. НДС с реализации не учитывается как доход на УСН. В декларации по УСН сумму НДС в доходы не включают ни на УСН «Доходы», ни на УСН «Доходы минус расходы».

2. Уплаченный в бюджет НДС не учитывают в расходах на УСН «Доходы минус расходы».

3. Входной НДС от поставщиков:

  • При общих ставках НДС заявляют к вычету в декларации по НДС, и на УСН «Доходы минус расходы» не включают в расходы.

  • При специальных ставках НДС включают в стоимость покупок и признают в расходах при УСН «Доходы минус расходы» (п. 2 ст. 170 НК). Обязательное условие — НДС уплачен поставщику, а стоимость приобретенных товаров признана в расходах при УСН.

4. Если у бизнеса на УСН есть операции, облагаемые и не облагаемые НДС, обязательно ведите раздельный учет, потому что:

  • по облагаемым операциям входной НДС, принятый к вычету, не включают в «упрощенные» расходы;

  • по необлагаемым операциям входной НДС включают в расходы при УСН.

Какие разделы декларации по УСН заполнять

Состав отчета зависит от выбранного объекта налогообложения:

УСН «Доходы»

УСН «Доходы минус расходы»

Титульный лист

Раздел 1.1 — налог к уплате / уменьшению

Раздел 1.2 — налог при УСН и минимальный налог к уплате

Раздел 2.1.1 — расчет налога

Раздел 2.2 — расчет налога и минимального налога

Раздел 2.1.2 — сумма торгового сбора, уменьшающая налог при УСН

Раздел 3 — отчет о целевом использовании средств и имущества (при наличии целевых поступлений)

Раздел 4 — расчет расходов на покупку ККТ, уменьшающих сумму налога (если ККТ до 31.12.2025 была зарегистрирована в ЛНР, ДНР, Луганской или Запорожской областях)

Как заполнить титульный лист 

Титульный лист заполняют по общим правилам независимо от объекта налогообложения.

Поле

Как заполнить

«ИНН» и «КПП»

ИНН компании (10 цифр) или ИП (12 цифр).

КПП заполняют только организации

«Номер корректировки»

«0--» — для первичной декларации

«1--», «2--», «3--» и т. д. — для уточненных отчетов

«Налоговый период» (код)»

Код периода «34»

Отчетный год «2025»

«Представляется в налоговый орган (код)»

Код ИФНС, в которую сдаете декларацию

«По месту нахождения (учета) код»

Код «120» — по месту жительства ИП

Код «210» — по месту нахождения российской компании

Код «215» — по месту нахождения правопреемника

«Налогоплательщик»

ИП — ФИО полностью

Организации — полное наименование как в уставе

«Номер контактного телефона»

Номер телефона с кодом города (без тире, скобок и пробелов)

«Объект налогообложения»

«1» — если объект «Доходы»

«2» — если объект «Доходы минус расходы»

После заполнения всех разделов укажите число страниц декларации и приложений. Если сдаете декларацию через представителя, впишите число страниц доверенности.

Достоверность сведений своей подписью подтверждает ИП, руководитель компании либо доверенное лицо с указанием даты подписания. Представитель указывает свои ФИО и реквизиты доверенности (наименование, номер, дата).

Как заполнить декларацию по УСН за 2025 год по новой форме

При УСН «Доходы»

Заполняйте отчет в таком порядке:

  • Раздел 2.1.1.

  • Разделы 2.1.2, 3 и 4 — если необходимо.

  • Раздел 1.1.

Рассмотрим заполнение декларации на примере.

ИП Кукушкин М. М. работает на УСН «Доходы» со ставкой 6% и платит НДС по ставке 5%. У него есть наемные сотрудники. Доходы ИП в 2025 году без учета НДС составили:

  • за I квартал — 14 000 000 ₽;

  • за полугодие — 28 600 000 ₽;

  • за 9 месяцев — 41 150 000 ₽;

  • всего за 2025 год — 56 640 000 ₽.

Напомним, что ИП с сотрудниками могут до 50% уменьшить налог на страховые взносы:

  • за себя, подлежащие уплате;

  • за работников, которые фактически перечислены (п. 3.1 ст. 346.21 НК). 

В общей сумме ИП Кукушкин в 2025 году вправе уменьшить авансы и годовой налог на 784 546 ₽ из которых:

1. Страховые взносы, уплаченные в 2025 году за сотрудников нарастающим итогом:

  • в I квартале — 106 000 ₽;

  • полугодие — 214 500 ₽;

  • 9 месяцев — 320 800 ₽;

  • 2025 год — 430 000 ₽.

2. Взносы ИП за себя за 2025 год — 354 546 ₽, из них:

  • фиксированные взносы ИП к уплате за 2025 год — 53 658 ₽;

  • 1% дополнительных взносов с дохода ИП свыше 300 тыс. ₽ с учетом ограничения в 2025 году — 300 888 ₽.

В течение 2025 года исчислены авансовые платежи по УСН (с учетом уменьшения на взносы):

  • к уплате за I квартал — 734 000 ₽ (14 000 000 х 6% – 106 000);

  • к уплате за полугодие — 767 500 ₽ (28 600 000 х 6% – 214 500 – 734 000);

  • к уплате за 9 месяцев — 646 700 ₽ (41 150 000 х 6% – 320 800 – 734 000 – 767 500).

Общая сумма налога за 2025 год — 3 398 400 ₽ (56 640 000 х 6%).

50% от годового налога ИП Кукушкина: 3 398 400 х 50% = 1 699 200 ₽. Это максимум, на который он может уменьшить налог.

Общая сумма взносов за год 784 546 ₽, ее полностью можно принять к уменьшению налога

Налог за 2025 год к доплате за вычетом взносов и авансов:

  • 3 398 400 – 784 546 – 734 000 – 767 500 – 646 700 = 465 654 ₽.

ИП не платит торговый сбор, не получал целевое финансирование.

В декларации ИП должен заполнить разделы 2.1.1 и 1.1.

Раздел 2.1.1:

  • Строка 102 «Признак налогоплательщика» — код «1» указывают ИП и компании, у которых были выплаты физлицам. Код «2» указывают ИП без работников.

  • Строки 110–113 — здесь распределяются полученные доходы по отчетным периодам 2025 года. 

  • Строки 120–123 — ставка налога 6% или другая, установленная в регионе.

Если ставка налога в регионе ниже 6%, в строку 124 нужно вписать код обоснования из приложения № 5 к порядку заполнения декларации и через дробь — номер, пункт и подпункт статьи регионального закона, установившего пониженную ставку.

Например, если льготная ставка установлена п.п. 15.1 п. 3 ст. 2 закона субъекта РФ, то по строке 124 нужно указать «3462010/0002000315.1».

  • Строки 130–133 — расчет авансовых платежей и налога за 2025 год (сумма доходов умножается на ставку налога).

  • Строки 140–143 — страховые взносы, больничные, взносы по ДМС за работников, взносы ИП «за себя», на которые уменьшается налог. Заполняют ИП и организации. Если в строке 102 указан признак «1», общая сумма не должна превышать 50% от суммы налога по строкам 130–133. Если указан признак «2», сумма взносов ИП не должна превышать 100% от суммы налога по строкам 130–133.

  • Строки 150–153 — взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от дохода свыше 300 тыс. ₽), учтенные в строке 143.

Раздел 1.1:

  • Строка 010 — код территории по ОКТМО (восьми- или одиннадцатизначный). 

  • Строки 030, 060, 090 с кодом ОКТМО нужно заполнять, только если ИП менял место жительства или компания меняла место нахождения в 2025 году.

  • Строки 020, 040, 070 — суммы авансов к уплате по каждому отчетному периоду 2025 года с учетом примененных вычетов. Если образовалась переплата, по строкам 050 и 080 нужно указать сумму налога к уменьшению.

  • Строка 100 — сумма налога к доплате за 2025 год. Если возникла переплата, по строке 110 отражается сумма налога к уменьшению за 2025 год. 

  • Если ИП применял ПСН, по строке 101 указывают сумму патентного налога к зачету согласно п. 7 ст. 346.45 НК.

Остальные разделы (2.1.2, 3 и 4) ИП Кукушкин не заполнял, т.к. он не платит торговый сбор, не получает целевое финансирование и не имеет права на вычет за покупку ККТ.

Так будет выглядеть заполненная декларация:

Как заполнить разделы 2.1.2, 3 и 4 в декларации по УСН

Раздел 2.1.2:

Торговый сбор в 2025 году действовал только в Москве. Сбор уменьшает налог при УСН «Доходы», но только если он уплачен в отношении деятельности на УСН (п. 8 ст. 346.21 НК).

  • Строки 110–143 — показатели деятельности, для которой действует сбор. Показатели будут совпадать с показателями раздела 2.1.1, если торговым сбором облагается вся деятельность бизнеса.

  • Строки 150–153 — уплаченный торговый сбор (нарастающим итогом). 

  • Строки 160–163 — сумма сбора, на которую уменьшаются авансы и налог при УСН за 2025 год.

Раздел 3:

Заполняют при любом объекте налогообложения, если получали целевое финансирование и поступления, указанные в п. 1, 2 ст. 251 НК (кроме субсидий автономным учреждениям).

  • Графа 1 — код вида поступлений из приложения № 6 к порядку заполнения декларации.

  • Графы 2 и 5 — заполняют при получении средств, имеющих срок использования.

  • Графы 3 и 6 — стоимость имущества (работ, услуг), деньги, по которым не истек срок использования.

  • Графы 4 и 7 — суммы, использованные, или не использованные по назначению в положенный срок.

Раздел 4:

Здесь бизнес из новых регионов отражает вычет за ККТ, применяемый в 2024–2025 годах. Максимальный размер вычета — 28 000 ₽. Он включает не учтенные ранее в расходах затраты на покупку одной единицы кассовой техники, фискального накопителя, оплаты программного обеспечения к ней, услуг настройки ККТ.

  • Строки 010–040 — параметры кассы (модель, заводской номер, дата и номер регистрации).

  • Строки 050–063 — общая сумма расхода на ККТ (в пределах 28 000 ₽) и в разбивке по отчетным периодам 2025 года.

  • Строка 064 — сумма расходов на ККТ, учтенна при уменьшении налога за 2024 год.

При УСН «Доходы минус расходы»

При УСН «Доходы минус расходы» годовой налог рассчитывают дважды:

  1. Прибыль (разница между доходами и расходами) умножается на ставку налога.

  2. Сумма дохода за год умножается на 1% — это минимальный налог, рассчитывать его нужно даже при убытке, если есть доходы.

В бюджет нужно заплатить сумму, которая больше.

Рассмотрим заполнение декларации на примере.

ООО «Подснежник» в 2025 году — плательщик НДС по ставке 20%. 

Показатели за 2025 год:

Период 2025 года

Доходы без учета НДС, ₽

Расходы без учета НДС, ₽

Облагаемая база, ₽

Сумма авансов и налога нарастающим итогом, ₽

Сумма авансов и налога к доплате, ₽

I квартал

8 600 000

7 400 000

1 200 000

180 000

180 000

Полугодие

15 400 000

15 600 000

0 (убыток 200 000)

0

0

9 месяцев

26 800 000

19 500 000

7 300 000

1 095 000

915 000 (1 095 000 – 180 000)

2025 год

39 900 000

30 700 000 (в т. ч. расходы 2025 года — 30 670 000, убыток 2024 года — 30 000)

9 200 000 

1 380 000

285 000 (1 380 000 – 180 000 – 915 000)

Минимальный налог за 2025 год — 399 000 ₽ (39 900 000 х 1%).

ООО «Подснежник» заплатит налог по ставке 15% (1 380 000 ₽) — он больше чем минимальный налог.

Разбираем, как заполнить декларацию по разделам.

Раздел 2.2:

  • Строки 210–213 — доходы по отчетным периодам 2025 года.

  • Строки 220–223 — расходы по отчетным периодам 2025 года.

  • Строка 230 — убыток прошлых лет, который уменьшает налоговую базу за 2025 год (30 000 ₽ убытка перенесены с 2024 года).

  • Строки 240–243 — расчет налоговой базы. Если получен убыток, его отражают в строках 250–253. В нашем примере убыток за полугодие в сумме 200 000 ₽ нужно отразить по строке 251.

  • Строки 260–263 — налоговая ставка 15% или меньшая ставка, действующая в регионе.

Региональную ставку ниже 15% нужно обосновать в строке 264 по аналогии со строкой 124 при УСН «Доходы».

  • Строки 270–273 — суммы исчисленных авансов и налога за 2025 год. Если был убыток, ставьте прочерк.

  • Строка 280 — сумма минимального налога в размере 1% от доходов за год (строка 213 х 1%).

  • Строки 290–320 — заполняют только ИП. Это суммы страховых взносов за себя (фиксированные и 1% с дохода свыше 300 000 ₽), которые были учтены в расходах по строке 223.

Раздел 1.2:

  • Строка 010 — код ОКТМО по месту уплаты налога.

  • Строки 030, 060, 090 — заполняют, если в 2025 году меняли место нахождения компании или место жительства ИП.

  • Строки 020, 040, 070 — авансы по отчетным периодам 2025 года. Авансы за полугодие и 9 месяцев уменьшают на сумму аванса за предыдущий период. Суммы авансов к уменьшению включите в строки 050, 080.

  • Строка 101 — ИП на патенте отражают налог при ПСН, который подлежит зачету.

  • Строка 100 — налог к доплате по итогам 2025 года. Если авансы превысили сумму налога за год, отразите налог к уменьшению в строке 110.

  • Если минимальный налог оказался больше, чем налог по обычной ставке, его отражайте в строке 120.

Готовая декларация выглядит так:

Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFJhYCsj

