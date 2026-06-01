Сложный клиент в бухгалтерском аутсорсинге — договориться или расстаться

Финлид от Точка Банк из общения с бухгалтерами выделил несколько основных типов сложных клиентов. В этой статье расскажем о них.
Бизнес-процессы — какие регламенты и правила работы защитят вас от проблем с клиентами.
Психология общения — почему клиенты нарушают границы и как выстраивать с ними конструктивный диалог.
Клиент выходного дня
Он может звонить в субботу, писать поздно вечером и считает это нормой.
Возможные причины:
Особенности личного графика. Он как владелец бизнеса и сам работает в режиме 24/7, и у него размыты границы между работой и личным временем не только в отношении себя, но и в отношении других. Клиент не понимает, что аутсорсинг не равно круглосуточная поддержка.
Тревожность и потребность в контроле. Он стремится снизить тревогу через немедленное действие — спросить и получить ответ прямо сейчас.
Боязнь забыть. Он использует вас как блокнот и не знает, что есть отложенные сообщения.
Клиент-прокрастинатор
Приносит документы в последний момент перед отчетом, иногда после множества напоминаний. Из-за этого бухгалтерам приходится делать все в авральном режиме и задерживаться на работе.
Возможные причины:
Откладывание неприятных задач на потом. Документооборот — это для него скучно, непонятно, вызывает дискомфорт. Он привык такое делать только под давлением дедлайна.
Непонимание последствий для бухгалтера. Для клиента работа заканчивается на этапе «документ сдал — документ получил», но он не знает или не хочет знать, что нужно еще провести документ в учете, посчитать или пересчитать налог и занести данные в отчетность.
Объективные причины. Клиент и рад бы принести документы вовремя, но его подводят контрагенты.
Клиент-должник
Он часто платит с задержкой, но требует работу в срок, не видит связи между своими обязательствами и вашими.
Возможные причины:
Клиент кредитуется за ваш счет. Задержка платежа в ваш адрес обходится ему бесплатно, а краткосрочный банковский кредит на более приоритетные для него расходы стоят денег.
Клиент постоянно попадает в кассовый разрыв. Здесь впору предложить ему услугу по составлению платежного календаря и финансовому планированию.
Потребительская позиция. Он думает, что клиент всегда прав, а вы в любом случае будете держаться за клиента.
Клиент «все включено»
Он постоянно загружает бухгалтера разноплановыми задачами, который не входит в оплаченный пакет услуг. При этом на возражения искренне удивляется: «Я же вам плачу».
Возможные причины:
Путает услугу с наймом. Клиент не видит разницы между покупкой услуги и наймом по трудовому договору. Думает, что бухгалтер поступил в его полное распоряжение.
Отсутствие договорной культуры. Клиент не понимает, что договор — это четкие рамки.
Привычка выжимать максимум из своих денег. Клиент проверяет границы и тестирует, насколько далеко можно зайти в своих требованиях. Ведь зачем платить, если можно не платить.
Что с этим делать?
Клиент не всегда прав. Но он может и не знать, что неправ. Часто сложный клиент — этот клиент, которого вовремя не остановили или с которым не смогли договориться. Умение договариваться и выстраивать коммуникацию в аусторсинге так же важны, как и экспертность.
