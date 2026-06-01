Сложный клиент в бухгалтерском аутсорсинге — договориться или расстаться

Из-за него портится настроение, опускаются руки и пропадает желание работать, а иногда и вовсе посещают мысли бросить все и сменить сферу деятельности. У каждого бухгалтера в голове найдется как минимум одно имя такого клиента. Можно ли с ним договориться? В большинстве случаев можно, если знать как.

Финлид от Точка Банк из общения с бухгалтерами выделил несколько основных типов сложных клиентов. В этой статье расскажем о них.

  1. Бизнес-процессы — какие регламенты и правила работы защитят вас от проблем с клиентами.

  2. Психология общения — почему клиенты нарушают границы и как выстраивать с ними конструктивный диалог.

Клиент выходного дня

Он может звонить в субботу, писать поздно вечером и считает это нормой.

Возможные причины:

  • Особенности личного графика. Он как владелец бизнеса и сам работает в режиме 24/7,  и у него размыты границы между работой и личным временем не только в отношении себя, но и в отношении других. Клиент не понимает, что аутсорсинг не равно круглосуточная поддержка.

  • Тревожность и потребность в контроле. Он стремится снизить тревогу через немедленное действие — спросить и получить ответ прямо сейчас.

  • Боязнь забыть. Он использует вас как блокнот и не знает, что есть отложенные сообщения.

Клиент-прокрастинатор

Приносит документы в последний момент перед отчетом, иногда после множества напоминаний. Из-за этого бухгалтерам приходится делать все в авральном режиме и задерживаться на работе. 

Возможные причины:

  • Откладывание неприятных задач на потом. Документооборот — это для него скучно, непонятно, вызывает дискомфорт. Он привык такое делать только под давлением дедлайна.

  • Непонимание последствий для бухгалтера. Для клиента работа заканчивается на этапе «документ сдал — документ получил», но он не знает или не хочет знать, что нужно еще провести документ в учете, посчитать или пересчитать налог и занести данные в отчетность.

  • Объективные причины. Клиент и рад бы принести документы вовремя, но его подводят контрагенты. 

Клиент-должник

Он часто платит с задержкой, но требует работу в срок, не видит связи между своими обязательствами и вашими.

Возможные причины:

  • Клиент кредитуется за ваш счет. Задержка платежа в ваш адрес обходится ему бесплатно, а краткосрочный банковский кредит на более приоритетные для него расходы стоят денег.

  • Клиент постоянно попадает в кассовый разрыв. Здесь впору предложить ему услугу по составлению платежного календаря и финансовому планированию.

  • Потребительская позиция. Он думает, что клиент всегда прав, а вы в любом случае будете держаться за клиента.

Клиент «все включено»

Он постоянно загружает бухгалтера разноплановыми задачами, который не входит в оплаченный пакет услуг. При этом на возражения искренне удивляется: «Я же вам плачу».

Возможные причины:

  • Путает услугу с наймом. Клиент не видит разницы между покупкой услуги и наймом по трудовому договору. Думает, что бухгалтер поступил в его полное распоряжение.

  • Отсутствие договорной культуры. Клиент не понимает, что договор — это четкие рамки.

  • Привычка выжимать максимум из своих денег. Клиент проверяет границы и тестирует, насколько далеко можно зайти в своих требованиях. Ведь зачем платить, если можно не платить.

Что с этим делать?

Клиент не всегда прав. Но он может и не знать, что неправ. Часто сложный клиент — этот клиент, которого вовремя не остановили или с которым не смогли договориться. Умение договариваться и выстраивать коммуникацию в аусторсинге так же важны, как и экспертность.

Наши спикеры:

  • Лидия Васильева — совладелица бухгалтерского агентства и онлайн-школы для бухгалтеров частной практики.

  • Анна Симакова — тренер по коммуникации, соосновательница клиники «Три сестры».

  • Владислав Конкин — психотерапевт.

  • Елизавета Новикова — актриса, поможет разыграть диалог с клиентом.

Модератор — Антон Сизов, лидер сервисов для бухгалтеров в Точка Банк. 

