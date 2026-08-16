Как учитывать расходы по бизнес-карте и упростить работу с подотчетами

Что такое бизнес-карта и чем удобна бухгалтеру

Бизнес-карта — это банковская карта, которая привязана к расчетному счету ИП или компании. Другое ее название — корпоративная карта. Такой картой подотчетные сотрудники, директор или ИП оплачивают товары и услуги или для оплаты снимают с нее нужную сумму в банкомате. Эти операции отображаются в интернет-банке.

К одному банковскому счету можно выпускать сколько угодно карт.

Это удобнее, чем другие способы расчетов с подотчетниками:

При работе с наличкой нужно оформлять расходные и приходные кассовые ордера, а если сотрудник потратил больше, чем получил — возмещать перерасход.

При переводе подотчетных денег на личную или зарплатную карту нужно получить от сотрудника заявление с реквизитами и оформить платежное поручение. Кассовые документы обычно не нужны, но тут тоже бывают возвраты остатков и возмещение перерасходов.

Если платить бизнес-картой, кассовые документы не нужны, деньги списываются напрямую со счета ИП или компании, а установленные вами лимиты не дадут подотчетнику потратить лишнего.