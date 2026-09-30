За 10 лет реалии бизнеса изменились. А что изменилось для бухгалтера?

За последние 10 лет правила ведения бизнеса в России заметно изменились. Четко прослеживается курс государства на большую технологичность и прозрачность: цифровизация проникла во все сферы бизнеса, и в первую очередь — в учет, отчетность и взаимодействие с госорганами. Все это отразилось на профессии бухгалтера, которая также неизбежно трансформируется и претерпевает изменения. Именно бухгалтерам приходится чащего всего изучать изменения, адаптироваться и перестраиваться.
67% опрошенных отметили, что сложность работы за последние годы заметно выросла.
Новые налоги и сборы, изменения в спецрежимах, налоговых ставках и составе льгот, маркировка, введение ЕНП и ЕНС, объединение ПФР и ФСС — все эти изменения в первую очередь отражаются на работе бухгалтера, и сложность его работы растет.
Некоторые масштабные реформы последних лет задумывались ради того, чтобы в долгосрочной перспективе разгрузить бизнес и госорганы. Но на этапе внедрения и адаптации на бухгалтеров это легло дополнительной нагрузкой: им нужно было осваивать и внедрять новые правила, разбираться с путаницей переходного периода, перенастраивать учет. Яркие примеры таких реформ — введение единого налогового платежа и объединение ФСС и ПФР.
По мнению опрошенных бухгалтеров, наибольших усилий от них потребовали такие изменения:
Введение единого налогового счета (59%).
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ (41%).
Изменения в НДС: появление НДС на УСН и повышение ставок (38%).
77% ощущают усиление налогового контроля
Сегодня ФНС располагает значительно большим объемом данных и может сопоставлять информацию из разных источников: налоговой отчетности, ЭДО, данных о зарплатах, расчетах, движении товаров и операциях контрагентов. Для этого у ФНС есть мощные цифровые инструменты. В результате «серых» схем становится все меньше, а применять их все сложнее и рискованнее: цифровизация делает операции бизнеса более прозрачными, а нарушения — заметнее.
46% опрошенных бухгалтеров уже столкнулись с тем, что ФНС обнаружила нарушения, которые раньше оставались незамеченными, у 21% такое случалось неоднократно. 77% в целом ощущают, что контроль со стороны ФНС усилился.
Ценность бухгалтера все больше определяется способностью предугадывать налоговые риски, управлять ими и доносить информацию до собственников.
По результатам опроса, только лишь учетом и отчетностью занимаются 35% респондентов. 45% выступают еще и как налоговые консультанты, а 13% считают себя финансовым партнером: участвуют в планировании и помогают принимать решения.
68% пришлось освоить много новых цифровых инструментов, но активно внедряют ИИ пока только 3%
Автоматизация забрала на себя многие рутинные операции бухгалтера.
У 97% за последние годы выросло количество используемых цифровых инструментов, из них у 68% выросло значительно — им пришлось освоить много новых инструментов.
Больше всего по данным опроса охвачены автоматизацией такие задачи, как отправка отчетности и обмен документами (84%), формирование отчетности (78%), расчет налогов (77%) и зарплаты (67%), скачивание выписок (68%).
Пока отстают в автоматизации такие задачи, как управление задачами (15%), складской учет (16%), ответы на требования ФНС (19%), распознавание и проведение первички (20%), сверки (26%).
Что касается ИИ, то активно внедряют ИИ в работу и успешно автоматизируют с его помощью задачи всего 3% опрошенных. 37% решают лишь точечные задачи, а 17% пробовали, но пока не смогли извлечь пользы. 43% пока вообще не используют ИИ.
При этом 50% опрошенных ответили, что для более эффективной работы им хотелось бы освоить нейросети.
56% опрошенных считают, что в будущем все рутинные задачи бухгалтера будут автоматизированы и его роль станет более аналитической, а 26% ожидают, что часть бухгалтеров вообще уйдут с рынка из-за автоматизации.
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Лишь 5% полностью удовлетворены доходом
У 25% опрошенных бухгалтеров за последние 5-7 лет доход вырос вдвое, а у 27% — в полтора раза. У 22% доход остался на прежнем уровне, а у 4% даже снизился. В три и более раза доход вырос только у 10% опрошенных.
При этом полностью удовлетворены доходом лишь 5%, а 54% довольны в целом, но стремятся к большему. Около 30% считают, что их труд недооценен, а 7% категорически не устраивает доход.
13% ощущают, что живут на работе
Только 13% респондентов ответили, что им всегда удается соблюдать баланс работы и отдыха, и столько же наоборот, ощущают что живут на работе. У 41% золотая середина — им в целом удается соблюсти баланс, но только не в отчетные периоды. 11% ощущают перекос в сторону работы, но им это нравится. 22% отмечают, что хотелось бы больше отдыхать.
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Как бухгалтеры видят свое будущее
34% считают, что потребность в бухгалтерах в целом в будущем повысится, и лишь 9%, что наоборот снизится.
29% предполагают, что линейных бухгалтеров заменит ИИ, но полную замену бухгалтера нейросетями допускает лишь 1%.
57% считают, что требования к квалификации бухгалтеров вырастут, а 18% уверены, что роль бухгалтера как партнера бизнеса станет стандартом.
Оставаться в профессии планирует 68% опрошенных, но 10% из них мечтают заняться частной практикой или открыть бизнес. 8% хотят уйти в смежные сферы, а 7% — кардинально сменить сферу.
Что в итоге
10 последних лет существенно изменили и реалии бизнеса, и как итог — роль бухгалтера, круг его обязанностей, требования к квалификации. Времена непростые, но у бухгалтеров натренирован навык изучать новое, подстраиваться под изменения, выдерживать нагрузку и стресс. Это помогает им поступательно решать новые задачи и противостоять вызовам.
Изменения последних лет вывели профессию бухгалтера на новый уровень и несмотря на сложности дали возможности для роста. Бухгалтеры, которые смогут освоить новые инструменты, автоматизировать рутину и сосредоточатся на стратегии, имеют все шансы укрепить свои позиции и вырасти в доходе, и при этом сохранить баланс, а не утопать в работе.
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