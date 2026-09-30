За 10 лет реалии бизнеса изменились. А что изменилось для бухгалтера?

67% опрошенных отметили, что сложность работы за последние годы заметно выросла.

Новые налоги и сборы, изменения в спецрежимах, налоговых ставках и составе льгот, маркировка, введение ЕНП и ЕНС, объединение ПФР и ФСС — все эти изменения в первую очередь отражаются на работе бухгалтера, и сложность его работы растет.

Некоторые масштабные реформы последних лет задумывались ради того, чтобы в долгосрочной перспективе разгрузить бизнес и госорганы. Но на этапе внедрения и адаптации на бухгалтеров это легло дополнительной нагрузкой: им нужно было осваивать и внедрять новые правила, разбираться с путаницей переходного периода, перенастраивать учет. Яркие примеры таких реформ — введение единого налогового платежа и объединение ФСС и ПФР.

По мнению опрошенных бухгалтеров, наибольших усилий от них потребовали такие изменения: