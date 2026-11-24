Перенесут сроки уплаты налогов, выпавшие на предновогодние дни
В НК прописали правило: если срок уплаты налога или авансового платежа по нему выпадает на нерабочий день в период с 28 по 31 декабря, он переносится на предыдущий рабочий день. То есть заплатить после нового года как раньше уже не получится.
Для взносов и сборов такое правило не ввели, там все по-прежнему.
Какие налоги со сроком уплаты с 28 по 31 декабря подпадают под новое правило:
Срок уплаты
Налог
Не позднее 28 декабря
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 декабря;
НДС — третий платеж за 3 квартал;
Налог на прибыль — третий платеж за 4 квартал
Не позднее 30 декабря
НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря
Повысят фиксированные штрафы за налоговые нарушения
С января 2027 года в среднем в два–три раза вырастут фиксированные налоговые штрафы для компаний и ИП, а также добавятся новые. Сравнили в таблице некоторые текущие и будущие санкции:
Нарушение
Прежний штраф
Штраф с 2027 года
Не сдали в срок налоговую декларацию или расчет по страховым взносам — п. 1 ст. 119 НК
Минимум 1 000 ₽
Минимум 2 600 ₽
Нарушили способ сдачи отчетности, например подали на бумаге, а не в электронном виде — ст. 119.1 НК
200 ₽
560 ₽
Допустили грубое нарушение правил учета доходов, расходов, имущества в одном налоговом периоде — п. 1 ст. 120 НК. Например, нет первичных документов
10 000 ₽
28 000 ₽
Аналогичное повторное нарушение в течение более чем одного налогового периода — п. 2 ст. 120 НК
30 000 ₽
83 000 ₽
Допустили грубое нарушение правил учета доходов, расходов, имущества и из-за этого занизили налоговую базу — п. 3 ст. 120 НК
Минимум 40 000 ₽
Минимум 111 000 ₽
В срок не представили документы по требованию ИФНС в ходе выездной или камеральной проверки — п. 1 ст. 126 НК
200 ₽ за каждый документ
560 ₽ за каждый документ
Налоговый агент вовремя не сдал расчет 6-НДФЛ — п. 1.2 ст. 126 НК
1 000 ₽
1 850 ₽
Не представили документы или сведения по требованию налоговой в ходе встречной проверки — п. 2 ст. 126 НК
10 000 ₽ — для компаний и ИП.
1 000 ₽ — для самозанятых без статуса ИП
25 000 ₽ — для компаний и ИП.
2 500 ₽ — для самозанятых без статуса ИП
Налоговый агент сдал расчет 6-НДФЛ или другой документ с недостоверными сведениями — п. 1 ст. 126.1 НК
500 ₽ за каждый документ
900 ₽ за каждый документ
По запросу ИФНС в срок не представили требуемую информацию, например пояснения по ошибкам и расхождениям в декларации — п. 1 ст. 129.1 НК
5 000 ₽
14 000 ₽
Аналогичное повторное нарушение в течение календарного года — п. 2 ст. 129.1 НК
20 000 ₽
56 000 ₽
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В 14 раз поднимут штрафы для лиц, которых налоговая вызвала как свидетелей, — ст. 128 НК:
за неявку без уважительной причины — с 1 000 до 14 000 ₽;
за отказ от дачи показаний или заведомо ложные показания — с 3 000 до 42 000 ₽.
Появится новый штраф для компаний — 121 000 ₽ за несообщение в налоговую о создании обособленного подразделения, кроме филиалов и представительств. Уведомлять об этом нужно по форме из приказа ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@ в течение месяца с момента создания ОП.
Раньше отдельной санкции за несообщение не было. В письме от 29.06.2017 № СА-4-7/12540@ ФНС сообщала, что штрафовать за это нужно как за непредставление документов — на 200 ₽.
Изменится порядок и срок уплаты взносов на травматизм
Взносы на травматизм «переедут» из отдельного закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ в главу 34 НК РФ, которая регулирует взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Администрировать взносы на травматизм будет не Социальный фонд, а ФНС.
Что поменяется в результате этих поправок:
Параметры
Как было
Как будет с 2027 года
Срок уплаты взносов
Не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем начисления
Не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем начисления
Отчетность
Сведения о начисленных взносах сдавали в отделение СФР в составе формы ЕФС-1
Сведения надо подавать в налоговую в составе РСВ
Реквизиты платежа
Платили отдельной платежкой в территориальный орган СФР
Взносы нужно платить в составе единого налогового платежа, ЕНП
Тарифы по классам профессионального риска останутся прежними.
За 2026 год отчетность по взносам на травматизм надо сдать по старому — в СФР по действующей форме ЕФС-1. Отчетность в налоговую нужно будет представлять по итогам 1 квартала 2027 года и далее.
Пятиступенчатая шкала НДФЛ будет применяться к большинству доходов физлиц
Прогрессивные ставки НДФЛ 13–22% распространят не только на трудовые выплаты и вознаграждения по ГПД, но и на другие доходы — например, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и от операций с ценными бумагами.
Сейчас для таких доходов в основном действует отдельная двухступенчатая шкала со ставками 13% и 15%. А с 2027 года при определении ставки НДФЛ пассивные доходы будут учитывать вместе с трудовыми доходами.
Каждый работодатель продолжит учитывать только те доходы, которые он сам выплачивает. Следить за доходами человека, полученными из других источников, никого не заставят. Как и раньше, ФНС по итогам года будет собирать данные обо всех доходах гражданина. И если совокупный доход превысит лимиты для пятиступенчатой шкалы НДФЛ, налоговая рассчитает дополнительную сумму налога к уплате и к 1 декабря направит физлицу уведомление на уплату.
При этом базы по зарплате и дивидендам налоговый агент по-прежнему должен считать раздельно. Применять повышенную ставку надо будет при превышении лимита внутри соответствующей базы. Складывать базы и при необходимости доначислять налог по повышенной ставке будет налоговая.
Также 2027 года ставка НДФЛ 30% будет применяться к большинству доходов нерезидентов, в том числе к дивидендам.
Регионам сократят перечень сфер с льготными УСН-ставками
С 2027 года пониженные ставки при УСН регионы смогут устанавливать только по видам деятельности, которые прямо названы в новой редакции статьи 346.20 НК.
В список разрешенных вошли в основном сельское хозяйство и различные производства, например продуктов питания, одежды, обуви, мебели, игрушек. Таких сфер, как например, торговля, транспорт, строительство, в перечне нет.
Напомним: список видов деятельности для льготных региональных УСН-ставок на 2026 год утверждало Правительство РФ. И в него попали все сферы, по которым можно применять упрощенку.
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Компаниям с обособленными подразделениями упростят сдачу 6-НДФЛ и деклараций по налогу на прибыль
Начиная с отчетности за первый квартал 2027 года больше не нужно сдавать расчеты 6-НДФЛ и «прибыльную» декларацию по месту нахождения каждого обособленного подразделения (ОП).
Головная компания по умолчанию должна будет подавать в свою налоговую за себя и за все ОП расчеты 6-НДФЛ и единую декларацию по прибыли с данными по каждому ОП на отдельных листах.
Если организация захочет и дальше сдавать 6-НДФЛ по месту учета каждого ОП, ей надо уведомить об этом свою инспекцию не позднее 1 марта текущего года.
Пример. Компания приняла решение продолжать в 2027 году сдавать 6-НДФЛ по месту учета обособленных подразделений. Ей надо представить уведомление в ИФНС до 01.03.2027.
Еще на год продлят льготный порядок начисления налоговых пеней для компаний
До конца 2027 года пени для организаций за неуплату налогов, взносов и сборов продолжат рассчитывать так:
за первые 30 дней просрочки — 1/300 ключевой ставки от суммы недоимки;
с 31-го по 90-й день — 1/150 ставки;
с 91-го дня и по день оплаты — 1/300 ставки.
Ранее предполагалось, что с 2027 года ставка 1/150 будет действовать начиная с 31 дня просрочки и далее.
Напомним: пени не начисляют, если на едином налоговом счете есть положительный остаток, не зарезервированный для уплаты других налогов.
Введут контроль цен для уплаты НДС при импорте из стран ЕАЭС маркируемых товаров
С 1 июля 2027 года при ввозе в Россию товара из ЕАЭС, который надо маркировать, его цена по сделке для целей уплаты НДС применяется, только если она превышает расчетную минимальную цену этого товара. В противном случае НДС исчислят из минимальной цены.
ФНС будет ежемесячно рассчитывать минимальные цены в отношении маркируемых товаров и размещать эти данные на своем сайте.
Новый порядок не не применяется для маркируемых товаров, которые продавцы из ЕАЭС продают россиянам через маркетплейсы.
Изменят момент исчисления туристического налога
С 1 января 2027 года туристический налог надо исчислять не на дату полного расчета с постояльцем, а на дату выезда гостя — независимо от того, рассчитался ли он за проживание или нет. Это уберет нестыковку, с которой часто сталкивались гостиницы: налог удержали с предоплаты и перечислили в бюджет, а потом гость отменяет бронь и получает деньги назад.
Также с 2027 года муниципалитеты смогут дифференцировать минимальный турналог — сейчас это 100 ₽ в сутки — в зависимости от сезона, категории гостиницы и других показателей. Например, в низкий сезон курортный город сможет установить минимальный налог 50 ₽ или даже 0 ₽ в день.
Напомним, что с 2027 года согласно ст. 418.5 НК максимальная ставка туристического налога — 3%.
Работодатели на всех режимах смогут не облагать НДФЛ оплату медуслуг за работников
По действующим правилам работодатель освобождается от НДФЛ при оплате медицинских услуг, оказанных сотрудникам, их супругам, родителям, детям, другим категориям, если медуслуги оплачены из денег, оставшихся в распоряжении компании после уплаты налога на прибыль.
Исходя из этой формулировки Минфин разъяснял, что освобождение от НДФЛ не действует, если работодатель применяет УСН или ЕСХН, ведь на этих режимах нет налога на прибыль — письмо от 05.07.2023 № 03-03-07/62523.
С 2027 года из п. 10 ст. 217 НК уберут слова «и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций». А значит, при оплате медуслуг за персонал работодателю не нужно будет удерживать НДФЛ независимо от того, какой режим налогообложения он применяет.
Торговый сбор может появиться для общепита и бытовых услуг
С 1 апреля 2027 года муниципалитеты смогут вводить у себя торговый сбор не только для розницы, но и для кафе, ресторанов, салонов красоты, пунктов ремонта одежды и других предприятий, оказывающих бытовые услуги населению.
Какие именно услуги облагать, будут решать местные власти. При этом ставка сбора для объектов больше 50 кв. м не может превышать налог по патенту для такого же помещения меньшей площади.
Кроме того, помимо ИП на патенте и тех, кто применяет ЕСХН, от торгового сбора дополнительно освободят:
самозанятых ИП на НПД;
торговцев и мастеров, ведущих свою деятельность на розничных рынках;
исполнителей бытовых услуг, которые работают в организованных местах наподобие «домов быта».
Напомним, сейчас торговый сбор введен только в г. Москве.
Другие точечные поправки
С 2027 года ИП на патенте с работниками по умолчанию должны сдавать 6-НДФЛ и сведения о доходах персонала в инспекцию по месту жительства, а не по месту выдачи патента. Но если ИП хочет отчитываться по прежнему, надо уведомить ИФНС по месту жительства не позднее 1 марта текущего года.
Освобождение от НДС распространят на ИП, которые ведут деятельность в сфере культуры и искусства. Например, организуют спектакли, концерты, выставки, экскурсии.
Компании и ИП — сельхозпроизводители, у которых доля профильных доходов за 2025 год не менее 70% от общей выручки, могут применять ЕСХН в 2026–2028 годах, даже если в эти периоды доля окажется ниже 70%.
С 01.01.2027 можно не облагать НДФЛ и взносами матпомощь для работника на новорожденного ребенка, выплаченную еще до его рождения в период декретного отпуска.
Личные фонды не смогут применять УСН. С 2027 года они должны перейти на общую систему налогообложения и платить налог на прибыль. При этом специальная ставка налога для личных фондов, у которых не менее 90% доходов — пассивные (дивиденды, проценты, аренда недвижимости и пр.), вырастет с 15 до 22%. Остальные фонды будут платить по общей ставке 25%.
Освободят от НДС безвозмездную передачу товаров, работ, услуг Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС для защиты от БПЛА, а также питания гражданам, которые находятся в укрытиях для защиты от БПЛА.
Задним числом с 01.01.2026 не облагается НДФЛ и взносами бесплатная передача питания и средств индивидуальной защиты лицам, находящимся в укрытиях при атаках БПЛА или устраняющим их последствия.
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