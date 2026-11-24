Перенесут сроки уплаты налогов, выпавшие на предновогодние дни

В НК прописали правило: если срок уплаты налога или авансового платежа по нему выпадает на нерабочий день в период с 28 по 31 декабря, он переносится на предыдущий рабочий день. То есть заплатить после нового года как раньше уже не получится.

Для взносов и сборов такое правило не ввели, там все по-прежнему.

Какие налоги со сроком уплаты с 28 по 31 декабря подпадают под новое правило: