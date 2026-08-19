Обязательный переход на ЭПД и новые требования 2026: оформление грузоперевозок

Важное

Обязанность оформлять транспортную накладную в электронном виде с 1 сентября 2026 года установлена Федеральным законом от 07.06.2025 №140-ФЗ.

Компания, которая везёт собственный груз на своей машине, накладную не составляет, но если груз везёт сторонний перевозчик, накладная нужна, а с 1 сентября 2026 года она составляется только в электронном виде, за исключением редких случаев, приведённых в приказе Минтранса от 01.06.2026 №262.

Вместе с ЭТрН в электронный формат переходят заказ-заявка на перевозку, экспедиторские документы, железнодорожные и авиационные грузовые накладные. Путевой лист не входит в перечень документов, которые обязательно оформляются в электронном виде, за исключением перевозки алкоголя.

Обмен идёт через оператора ИС ЭПД, например через Точка Банк, с передачей сведений в ГИС ЭПД.