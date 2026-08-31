Обязательный переход на ЭПД и новые требования 2026 года

Кого касается переход на ЭПД

Требование перейти на ЭПД распространяется на всех участников перевозок. Если компания заказывает доставку у стороннего перевозчика и является грузополучателем, то она становится участником обмена ЭПД независимо от сферы деятельности.

В обмене электронными перевозочными документами участвуют следующие стороны:

Грузоотправитель — формирует первый титул, куда вносит данные о грузе, водителе, транспортном средстве и пункте назначения. Перевозчик — подтверждает приём груза к перевозке и его сдачу в пункте назначения. Грузополучатель — проверяет груз и формирует свой титул с приёмкой без замечаний или с расхождениями.

Отдельного титула для экспедитора в транспортной накладной нет. Если экспедитор принял груз во владение по экспедиторской расписке и передаёт его привлечённому перевозчику, в ЭТрН он подписывает титул грузоотправителя, а если везёт груз сам — подписывает титул перевозчика.

Водитель в дороге по требованию инспектора ГИБДД предъявляет QR-код по которому инспектор видит все данные по перевозке в ГИС ЭПД. В части сценариев водитель подписывает ЭТрН с помощью НЭП «Госключ» в связке с МЧД.

Отдельный случай — перевозка собственным транспортом. Если груз едет между складами компании или продавец сам везёт товар покупателю без отдельной платы за доставку, а договора перевозки нет, то транспортная накладная не оформляется. Но выпуск машины на линию подтверждается путевым листом.

Важно: обязанность оформить ЭТрН возникает тогда, когда есть договор перевозки. Если компания перевозит груз собственным транспортом между своими складами, ЭТрН не требуется.