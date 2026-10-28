Госключ для водителей: как подписывать ЭТрН с телефона

Какую подпись водителю выпустить в Госключе — УНЭП или УКЭП, что для этого нужно, как подписать электронную транспортную накладную через приложение и что делать при смене телефона.

Приложение «Госключ» позволяет водителю бесплатно выпустить электронную подпись и подписывать ЭТрН со смартфона. Точка Банк объясняет, какую подпись водителю необходимо выпустить в Госключе для работы с ЭТрН, что для этого нужно и как проходит подписание ЭТрН с телефона.

Важное

Госключ позволяет выпустить два вида подписи — неквалифицированную (УНЭП) и квалифицированную (УКЭП).

Чтобы подтвердить приём и сдачу груза, наёмному водителю достаточно простой электронной подписи без Госключа. В этом случае документ после водителя подписывает уполномоченный представитель перевозчика или сам перевозчик.

Чтобы подписывать ЭТрН от имени перевозчика самостоятельно, водителю нужны УКЭП или УНЭП в Госключе и машиночитаемая доверенность. Если водитель является ИП и сам осуществляет перевозку, то необходима УКЭП или УНЭП из Госключа без доверенности.

УНЭП в Госключе доступна любому пользователю с подтверждённой учётной записью на Госуслугах и выпускается за несколько минут без визита в ФНС или банк. Чтобы получить КЭП, физлицу нужно дополнительно подтвердить личность – биометрическим загранпаспортом, биометрией из Единой биометрической системы или лично в банке либо МФЦ, а для ИП — лично в УЦ ФНС. Оба сертификата выдаются бесплатно и действуют 12 месяцев.

Мягкий переход на Транспортный ЭДО Оформляйте ЭПД с поддержкой от экспертов Точка Банк Оставьте заявку, чтобы получить предложение Отправить

Что такое Госключ и какие подписи в нём выпускают

Госключ – мобильное приложение Минцифры для выпуска электронной подписи и подписания документов. Госключ существует только для мобильных устройств, отдельной версии для ПК не существует.

Ключ подписи хранится в приложении, поэтому токен или флешка не нужны. Благодаря этому подписывать документы можно прямо с мобильного телефона, в том числе в рейсе. Если удалить приложение «Госключ», подпись удалится вместе с ним. Перенести её на другой телефон нельзя, можно только выпустить заново.

В приложении «Госключ» для физических лиц, ИП и ООО можно выпустить два вида подписей — УНЭП и УКЭП. В целях подтверждения личности для УНЭП достаточно учётной записи, а для УКЭП необходимы:

для физического лица — биометрический загранпаспорт, биометрия из единой биометрической системы или личный визит в банк или МФЦ;

ИП — личный визит в УЦ ФНС.

Все подписи выпускаются бесплатно.

Сертификаты УНЭП и УКЭП в Госключе действуют 12 месяцев. Для выпуска любого сертификата нужен российский номер телефона, привязанный к учётной записи.

Для перевозочных документов подпись из Госключа допускается по ст. 18.1 Устава автомобильного транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ). Согласно закону, ЭПД подписываются УКЭП или УНЭП, сертификат которой создан в инфраструктуре Госуслуг. На практике это значит, что неквалифицированная подпись для ЭТрН и других перевозочных документов выпускается только в Госключе.

Выбор подписи для водителя в Госключе зависит от его роли в перевозке.

Какую подпись Госключа выбрать водителю

В ЭТрН водитель участвует в двух титулах перевозчика — Т2 при погрузке и Т4 при сдаче груза. От роли водителя зависит, подписывает ли он титул от имени перевозчика или только отмечает приём и сдачу груза. Отдельный случай, когда перевозчик сам сидит за рулём, без наёмных водителей, и подписывает титулы от своего имени.

Наёмный водитель фиксирует погрузку и выгрузку

Водитель работает по трудовому договору или как исполнитель по ГПХ и подтверждает только факт приёма и сдачи груза. В этом случае водителю не нужна никакая подпись из Госключа, достаточно простой подписи (ПЭП) в сервисе оператора ИС ЭПД.

После отметки водителя логист или руководитель перевозчика подписывает тот же титул своей подписью.

Важно: титулы, подписанные водителем с помощью ПЭП, не считаются окончательно подписанными от имени перевозчика. Для этого требуется подпись уполномоченного представителя перевозчика или самого перевозчика — УНЭП из Госключа или УКЭП.

Водитель подписывает за перевозчика

Водитель может подписывать второй и четвёртый титулы от имени перевозчика, если у него есть на это полномочия. Для подписи он использует УКЭП физлица или УНЭП в приложении «Госключ», а полномочия подтверждает машиночитаемая доверенность (МЧД).

Доверенность оформляет и подписывает своей УКЭП руководитель компании или ИП. В неё включают полномочие на подписание перевозочных документов.

Важно: одной подписи УНЭП Госключа или УКЭП недостаточно для подписания ЭТрН от имени перевозчика — для работника требуется машиночитаемая доверенность с достаточными полномочиями.

ИП сам перевозчик и сам за рулём

Если предприниматель сам перевозит груз, то подписывает титулы перевозчика от своего имени. Машиночитаемая доверенность ему не нужна. Подпись УНЭП из Госключа и УКЭП должны быть выпущены именно на ИП, а не на физлицо.

ИП, в отличие от физических лиц, не может получить подпись в Госключе удалённо — ему нужен визит в УЦ ФНС.

Работаете с грузами? Подключайте Транспортный ЭДО от Точка Банк Настроим процессы и поможем оформлять накладные в два раза быстрее Оставить заявку

Как выпустить подпись в Госключе

Подпись выпускают до первого рейса с ЭТрН. Проходить идентификацию на складе, когда грузоотправитель уже ждёт подтверждения погрузки, может быть поздно.

Шаг 1. Проверка учётной записи на Госуслугах

Нужны подтверждённая учётная запись на Госуслугах и российский номер телефона в профиле. Без этого приложение «Госключ» не выпустит сертификат.

Шаг 2. Установка приложения

Госключ скачивают в RuStore, AppGallery, Google Play или App Store. Перед установкой проверьте, что разработчик приложения — Минцифры России.

Приложение «Госключ» в официальном магазине приложений для Android

При первом входе водитель авторизуется через Госуслуги, принимает лицензионное соглашение и задаёт пароль доступа к приложению.

Шаг 3. Выпуск сертификата УНЭП

Сертификат УНЭП приложение формирует за несколько минут при первом входе. Чтобы получить УНЭП, нужно принять условия, проверить данные и нажать «Подписать».

Как оформить УНЭП через приложение «Госключ»

УНЭП в «Госключе» выпускают в любом случае — даже если водителю или сотруднику нужна УКЭП, сначала оформляют УНЭП и только потом через неё в приложении запрашивают квалифицированный сертификат.

Шаг 4. Выпуск сертификата УКЭП

УКЭП может пригодиться водителю, который подписывает ЭТрН от имени перевозчика, но она необязательна. Вместо неё подходит УНЭП в Госключе вместе с МЧД.

Сначала в Госключе выпускают УНЭП и только после этого — УКЭП. Чтобы получить УКЭП, в настройках приложения выбирают «Получить сертификат УКЭП ФЛ».

Как сделать квалифицированную электронную подпись в приложении «Госключ»

Далее необходимо подтвердить личность одним из способов:

предоставить загранпаспорт нового образца с чипом и телефон с NFC;

предоставить биометрию в единой биометрической системе;

через личное посещение банка или МФЦ.

Водитель-ИП получает квалифицированный сертификат предпринимателя для Госключа в удостоверяющем центре ФНС.

Упрощённая биометрия для выпуска УКЭП не подходит. Уровень биометрии проверяют в профиле Госуслуг заранее.

Как проверить уровень биометрии в Госуслугах

Если уровень биометрии недостаточен, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные или использовать для подтверждения личности заграничный паспорт.

Шаг 5. Подключение водителя к оператору ИС ЭПД

Для работы с ЭТрН водителю требуется доступ в личный кабинет оператора ИС ЭПД, например к Транспортному ЭДО от Точка Банка.

ЭПД без боли и штрафов Оформляйте перевозочные документы в электронном виде и по готовым шаблонам в Транспортном ЭДО от Точка Банк Оставить заявку

Как подписать ЭТрН через Госключ

Электронная транспортная накладная не создаётся и не хранится в Госключе. Это приложение только для электронной подписи, а ЭТрН формируется и хранится в системе оператора ИС ЭПД.

Например, в Транспортном ЭДО от Точка Банка водитель может работать с электронной транспортной накладной через отдельный личный кабинет. Он открывает его со смартфона, проверяет документы и подписывает титулы Т2 при погрузке и Т4 при сдаче груза. Для подписания используется неквалифицированная электронная подпись (НЭП) из приложения «Госключ». В личном кабинете водитель видит только свои накладные, статусы перевозок, QR-коды для проверки документов на дороге и архив завершённых рейсов. Доступ к банковским счетам, платежам и другим финансовым данным компании ему не предоставляется.

Для подписания накладной водитель открывает и проверяет документ в сервисе оператора ИС ЭПД, а в Госключе подтверждает подпись. Например, если перевозчик везёт бытовую химию со склада в Екатеринбурге в торговую сеть в Челябинске, у водителя УНЭП Госключа и МЧД от перевозчика.

1. Грузоотправитель подписывает Т1, водителю приходит уведомление в сервисе оператора ИС ЭПД.

2. Водитель сверяет с накладной количество грузовых мест (22 палеты), массу груза (8 400 кг) и госномера машины и прицепа.

3. Нажимает «Подписать» и выбирает подпись в Госключе.

4. Сервис оператора переводит водителя в Госключ, где он вводит пароль и подтверждает подписание.

5. Подписанный титул Т2 передаётся оператору ИС ЭПД, а затем направляется в ГИС ЭПД.

На выгрузке грузополучатель подписывает Т3, после него водитель тем же способом подписывает Т4. Если у водителя нет полномочий подписывать ЭТрН от имени перевозчика, он может подтвердить приём и сдачу груза простой электронной подписью. После этого документ подписывает уполномоченный представитель перевозчика или сам перевозчик.

Как подписать ЭТрН в Точка Банк

После создания документа ЭТрН в Транспортном ЭДО от Точка Банк можно скачать QR-код для предоставления при проверке ГИБДД.

Законодательство не запрещает показывать QR-код инспектору с личного смартфона: скачанный или из ЛК водителя. Главное, чтобы код был чётко виден на экране, считывался сканером проверяющего и соответствовал документу, зарегистрированному в ГИС ЭПД.

После отправки документов партнёру, отправьте документы на подпись в Госключе.

Для подписания посмотрите список полномочий и проверьте, можете ли вы подписывать данный документ на основании МЧД.

В случае если при выгрузке есть претензии к товару или транспортировке, сформируйте замечания и оговорки.

Оформляйте ЭТрН в два раза быстрее Транспортный ЭДО от Точка Банк облегчает работу с накладными: внесите главное, остальное система предзаполнит за вас Оставить заявку

Ограничения Госключа и частые проблемы в рейсе

Госключ интегрирован не со всеми операторами ИС ЭПД, поэтому подпись из Госключа подходит для работы не со всеми сервисами.

Если оператор ИС ЭПД перевозчика не поддерживает Госключ, остаётся два варианта: сменить оператора или выдать водителю КЭП на токене.

Транспортный ЭДО от Точка Банка поддерживает подписи из Госключа, входит в реестр операторов ИС ЭПД и обменивается накладными с другими операторами через роуминг.

Важно: после удаления приложения или смены телефона сертификат водителю выпускают заново. Если водитель работает с двух устройств, на каждом выпускается отдельный сертификат.

Подписание проходит через сервис оператора ИС ЭПД и Госключ, поэтому без мобильного интернета водитель не сможет поставить электронную подпись. Отсутствие связи в точке погрузки не освобождает от обязанности оформить ЭТрН. В этом случае, по разъяснению Минтранса, документы можно сформировать в другом месте и передать водителю. Если доступа к интернету нет совсем, накладную допускается оформить на бумаге согласно приказу Минтранса от 01.06.2026 №262.

Частые вопросы

Сколько стоит подпись в Госключе?

Выпуск и продление сертификатов УНЭП и УКЭП в Госключе бесплатные.

Нужен ли водителю загранпаспорт, чтобы получить подпись?

Для УНЭП нет, достаточно подтверждённой учётной записи на Госуслугах. Загранпаспорт с чипом — один из способов подтвердить личность, чтобы получить КЭП. Также подходит биометрия из единой биометрической системы или личный визит в банк либо МФЦ.

Может ли водитель-иностранец подписывать ЭТрН через Госключ?

УНЭП доступна любому пользователю с подтверждённой учётной записью на Госуслугах, в том числе иностранному гражданину. УКЭП в Госключе выпускают только гражданам России.

Подойдёт ли для ЭТрН неквалифицированная подпись из удостоверяющего центра?

Нет. Закон допускает для перевозочных документов только УНЭП, сертификат которой создан в инфраструктуре Госуслуг. Для водителя это подпись из Госключа.

Нужна ли МЧД водителю с подписью из Госключа?

Да, если водитель будет подписывать титулы самостоятельно от имени перевозчика.

Где водитель видит накладную, которую подписывает в Госключе?

В сервисе оператора ИС ЭПД. Госключ показывает документ на подпись, но не создаёт и не хранит накладные. Проверять данные о грузе водитель должен до перехода в Госключ.

Можно ли подписать накладную с телефона коллеги?

Нет. Подписывать ЭТрН сертификатом коллеги нельзя, подпись создаётся личным ключом владельца сертификата. Если водителю нужно работать с другого устройства, он настраивает на нём свой Госключ и получает сертификат.

Реклама: АО «Точка», ИНН 9705120864, erid: 2W5zFJSMq9c