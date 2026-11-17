Транспортная накладная нужна при каждой перевозке груза по договору с перевозчиком, а товарно-транспортная с 2013 года по общему правилу применяется добровольно по соглашению сторон.

В этой статье Точка Банк расскажет, что подтверждает каждая накладная, кто их оформляет и сколько экземпляров требуется, можно ли обойтись одной из них, какие документы нужны на сам товар и как переход на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года затронул ТрН и ТТН.