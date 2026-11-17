Транспортная накладная нужна при каждой перевозке груза по договору с перевозчиком, а товарно-транспортная с 2013 года по общему правилу применяется добровольно по соглашению сторон.
В этой статье Точка Банк расскажет, что подтверждает каждая накладная, кто их оформляет и сколько экземпляров требуется, можно ли обойтись одной из них, какие документы нужны на сам товар и как переход на электронные перевозочные документы с 1 сентября 2026 года затронул ТрН и ТТН.
Важное
Транспортная накладная (ТрН) фиксирует договор перевозки, поэтому, если груз везёт сторонний перевозчик, без ТН не обойтись. С 1 сентября 2026 года её по общему правилу оформляют в электронном виде как ЭТрН.
Товарно-транспортная накладная (ТТН) по форме №1-Т объединяет учёт движения товара и расчёты за доставку. Форма перестала быть обязательной с 1 января 2013 года. Сейчас форму применяют по договорённости сторон, а в обороте алкоголя как один из допустимых сопроводительных документов до 1 марта 2027 года.
Один документ другой не заменяет. Для поставки через перевозчика нужен комплект — ЭТрН на перевозку и УПД или товарная накладная на товар.
Транспортная накладная — что это и когда она нужна
Транспортная накладная подтверждает, что стороны заключили договор перевозки груза. Поэтому ТрН обычно нужна там, где груз передан перевозчику для доставки получателю.
Раньше бумажная форма транспортной накладной была утверждена приложением №4 к Правилам перевозок грузов из постановления Правительства РФ от 21.12.2020 №2200. С 1 сентября 2026 года эти правила не применяются — с этой даты транспортная накладная по общему правилу оформляется только в электронном виде. Исключения, когда допускается бумажная версия, перечислены в приказах Минтранса №262 и №391.
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Кто заполняет ТрН
Транспортную накладную составляет грузоотправитель, но подписывают её все три участника, каждый на своём этапе: отправитель при погрузке, перевозчик при приёме и выдаче груза, получатель при приёме.
Участник
Какие сведения вносит
Грузоотправитель
Данные о себе и получателе, описание груза, сопроводительные документы, особые условия перевозки, отметка о передаче груза
Перевозчик
Реквизиты перевозчика и водителя, данные транспортного средства, отметки о приёме и выдаче груза, переадресовка при необходимости
Грузополучатель
Отметка о получении груза и его состоянии, замечания при расхождениях
В бумажной форме 12 разделов — последний, о стоимости перевозки, заполняют, если ТрН используется как первичный учётный документ. Если ТрН не используется как первичный учётный документ, стоимость услуг перевозчика подтверждают другим документом, например актом.
В электронной транспортной накладной тот же набор сведений и те же участники, но данные заполняются в отдельных разделах, называемых титулами. Первые четыре титула в ЭТрН обязательные, остальные заполняются в зависимости от особенностей перевозки. Оформить ЭТрН можно через Точка Банк.
Сколько экземпляров оформлять
Бумажную ТрН составляют в трёх экземплярах — для отправителя, перевозчика и получателя. Когда накладная служит первичным учётным документом, добавляется четвёртый экземпляр — для грузоотправителя. Копия не заменяет оригинал документа, водитель предъявляет инспектору собственный экземпляр.
Одна накладная оформляется на одно транспортное средство. Если партию везут две машины, документов тоже два. В электронной ТрН экземпляров нет, все стороны видят один и тот же документ через оператора ИС ЭПД.
Когда ТрН не оформляют
Продавец, который везёт товар покупателю на своём грузовике, не оказывает услугу перевозки самому себе. Договора перевозки нет, значит, нет и ТрН. Передачу товара оформляют УПД или товарной накладной, а рейс — путевым листом.
При самовывозе действует та же логика — покупатель забирает товар своим транспортом, поэтому накладная не нужна. Если покупатель нанимает транспортную компанию, договор перевозки появляется — в этом случае ТрН оформляется уже по этому договору.
Транспортная накладная не отменяет путевой лист. Если для перевозки путевой лист обязателен по закону, его оформляют независимо от наличия ТрН. Например, для перевозки алкогольной и спиртосодержащей продукции требуется путевой лист, который по общему правилу с 1 сентября 2026 года также оформляется в электронном виде.
Товарно-транспортная накладная — что это и где её применяют
ТТН — унифицированная форма №1-Т из постановления Госкомстата России от 28.11.1997 №78. Её назначение — учёт движения товарно-материальных ценностей и расчётов за их перевозку автомобильным транспортом.
Унифицированные формы первичных документов перестали быть обязательными с 1 января 2013 года. С этой даты действует Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», по которому формы первичных документов утверждает сама компания.
Из чего состоит ТТН
Бланк ТТН делится на два раздела:
Товарный — отправитель, получатель и плательщик, наименование товара, количество, цена, сумма, масса груза. По этому разделу отправитель списывает ценности, а получатель приходует их.
Транспортный — сведения о перевозке: автомобиль, водитель, пункты погрузки и разгрузки, погрузочно-разгрузочные операции и расчёт стоимости доставки.
ТТН составляют отдельно на каждого получателя и на каждую поездку автомобиля.
Унифицированной электронной формы товарно-транспортной накладной нет.
Сколько экземпляров оформлять
Форма №1-Т обычно оформляется в четырёх экземплярах:
Первый остаётся у грузоотправителя и служит основанием для списания товара.
Второй экземпляр водитель передаёт получателю, тот приходует по нему товар.
Третий получает перевозчик и прикладывает к счёту за перевозку, на его основании проводят расчёты с заказчиком.
Четвёртый тоже остаётся у перевозчика и прикладывается к путевому листу для учёта транспортной работы.
Компания вправе закрепить форму №1-Т в учётной политике и пользоваться ею внутри, например для контроля отгрузок со склада. Для налогового учёта номер формы роли не играет — документ должен содержать обязательные реквизиты первичного документа согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ.
Сравнение ТрН и ТТН
Обе накладные относятся к автомобильным перевозкам, но предмет у них разный. ТрН описывает услугу перевозки — кто везёт, какой груз, откуда, куда и за какую плату, а ТТН фиксирует товар с ценой и одновременно данные о доставке.
Параметр
Транспортная накладная (ТрН)
Товарно-транспортная накладная (ТТН)
Что подтверждает
Заключение договора перевозки и приём груза перевозчиком
Движение товара от отправителя к получателю и расчёты за доставку
Нормативная основа формы
Приложение №4 к Правилам перевозок грузов, постановление Правительства РФ от 21.12.2020 №2200
Форма №1-Т, постановление Госкомстата России от 28.11.1997 №78
Обязательность
Обязательна при перевозке груза по договору перевозки
Применяется добровольно. До 1 марта 2027 года допускается как сопроводительный документ в обороте алкоголя
Цена товара
Не указывается, отражается только стоимость перевозки
Указывается в товарном разделе
Кто составляет
Грузоотправитель, если договором не предусмотрено иное
Сторона, которая отгружает груз
Количество экземпляров
3, для первичного учёта — 4
4
Структура
12 разделов
Два раздела — товарный и транспортный
Электронный вид
ЭТрН, обязательна с 1 сентября 2026 года, кроме случаев из перечня Минтранса
Утверждённого электронного формата нет
В ТрН не указывается цена перевозимого товара, а в ТТН нет полного набора данных о договоре перевозки, поэтому документы не заменяют друг друга и каждая накладная закрывает свою часть сделки.
На практике ТТН иногда называют любую накладную, которая едет вместе с грузом. По закону обязательный документ рейса при перевозке по договору — транспортная накладная (ТрН), а не форма №1-Т.
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Можно ли заменить ТрН товарно-транспортной накладной
Нет, как и наоборот. Транспортная накладная доказывает, что перевозчик принял груз и отвечает за его сохранность до выдачи получателю. В форме №1-Т нет разделов об условиях перевозки, переадресовке и оговорках перевозчика, поэтому нельзя сделать вывод, что договор перевозки заключён.
Что будет, если оформить ТТН вместо ТрН
Если груз по договору перевозки едет только с формой №1-Т, обязательного документа на груз у водителя нет. За это по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ выносят предупреждение или назначают штраф 500 ₽.
Отдельный риск касается налогов — когда перевозка не подтверждена надлежащим документом, инспекция вправе не принять расходы на доставку, доначислить налог и пени.
Когда оформляют обе накладные
В большинстве перевозок товарно-транспортная накладная не нужна, хватает ТрН и документа на товар. Форму №1-Т добавляют, если её попросил контрагент для своего учёта и стороны закрепили это в договоре. В такой ситуации ТТН становится договорной обязанностью, хотя закон её не требует.
Какие документы подтверждают передачу товара
Поставка и перевозка — два разных договора. О товаре договариваются продавец и покупатель, о доставке — отправитель и перевозчик. Путаница с накладными обычно начинается тогда, когда одним документом пытаются подтвердить обе операции.
В ТрН нет цены товара и условий поставки. Подпись перевозчика означает, что груз принят к перевозке, подпись получателя — что груз выдан. Сколько единиц покупатель принял к учёту и по какой цене, видно только из отгрузочных документов, что особенно необходимо в спорах о недостаче.
Передачу товара оформляют одним из документов:
Товарная накладная по форме ТОРГ-12 или по собственной форме компании.
Универсальный передаточный документ (УПД), который совмещает счёт-фактуру и передаточный документ.
Например, завод отгружает дилеру партию керамической плитки и нанимает транспортную компанию. Комплект документов — УПД на плитку и транспортная накладная на перевозку. Если завод доставит плитку своим грузовиком, ТрН не понадобится, в этом случае останется УПД, а рейс подтвердит путевой лист.
ТТН при обороте алкоголя
В обороте алкоголя у формы №1-Т особые правила. Согласно ст. 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ, спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция могут находиться в обороте только с сопроводительными документами. Их состав определяет постановление Правительства РФ от 28.11.2025 №1944.
Для этилового спирта и алкогольной продукции — заявка о фиксации сведений в ЕГАИС.
Для маркируемых пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции — электронный УПД, переданный в систему маркировки.
Параллельно действует переходный период — согласно Федеральному закону от 29.05.2024 №102-ФЗ, до 1 марта 2027 года бумажная ТТН тоже допускается как сопроводительный документ для алкоголя.
Оформлять ТрН и ТТН одновременно закон не требует. Транспортная накладная нужна на саму перевозку, если продукцию везёт перевозчик по договору. Легальность товара подтверждает сопроводительный документ по 171-ФЗ, и до марта 2027 года им может быть бумажная форма №1-Т.
С 1 сентября 2026 года электронный УПД на маркируемые пиво, сидр, пуаре, медовуху и спиртосодержащую непищевую продукцию используется вместе с электронной транспортной накладной или электронным путевым листом. Электронный УПД подтверждает легальность оборота продукции, а электронная транспортная накладная или путевой лист — перевозку.
Электронные накладные с 1 сентября 2026 года
Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, перевозочные документы переводятся в электронную форму. С 1 сентября 2026 года это касается транспортной накладной, заказа и заявки на перевозку, экспедиторских документов, железнодорожной накладной и грузовой накладной при авиаперевозках. Товарно-транспортной накладной в перечне нет.
Как работает ЭТрН
Электронная транспортная накладная не скан бумажного бланка, а набор XML-файлов. Стороны подписывают их электронной подписью и обмениваются ими только через оператора информационной системы ЭПД из реестра Минтранса. Оператор передаёт сведения в ГИС ЭПД по порядку, установленному постановлением Правительства РФ от 21.05.2022 №931.
Электронная транспортная накладная складывается из титулов. Грузоотправитель заполняет свою часть, перевозчик подтверждает приём груза, водитель и получатель — выдачу. При проверке на дороге водитель показывает QR-код на экране смартфона или планшета, и инспектор открывает по нему данные накладной в ГИС ЭПД.
Для работы с ЭТрН компании нужны:
Договор с оператором ИС ЭПД.
Электронные подписи для руководителя и сотрудников — УКЭП, а в установленных случаях УНЭП или ПЭП.
Машиночитаемые доверенности для тех, кто подписывает документы не как руководитель.
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Когда ТрН можно оформить на бумаге
Случаи-исключения перечислены в приказах Минтранса от 01.06.2026 №262 и от 02.09.2026 №391. Бумажная ТрН допускается в следующих случаях:
Перевозятся грузы военного назначения, а отправитель или получатель — Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СВР или ФСО.
Перевозится продукция военного и двойного назначения в рамках внешнеторговой деятельности.
Отправитель или получатель — иностранное юрлицо без аккредитованного филиала или представительства в России.
Каботажную перевозку выполняет перевозчик из страны ЕАЭС.
Отправитель или получатель — физлицо, груз нужен для личных, семейных или домашних нужд.
Отправитель и получатель — одно и то же лицо.
Перевозятся драгоценные металлы и драгоценные камни.
Перевозятся специальные грузы или периодические печатные издания.
Перевозка идёт по территории, где введены режим повышенной готовности или ЧС, чрезвычайное или военное положение, правовой режим КТО.
Из-за технического сбоя сведения нельзя передать в ГИС ЭПД.
В месте оформления нет интернета, в том числе в населённых пунктах из перечня распоряжения Правительства РФ от 10.07.2025 №1855-р.
Перечень действует до 1 сентября 2032 года.
Исключения охватывают узкий круг перевозок. Компаниям, которые регулярно работают с перевозчиками, нужно перейти на электронный документооборот.
Электронная ТТН
Унифицированный электронный формат ТТН для ГИС ЭПД не утверждён. Форматы электронных перевозочных документов для ГИС ЭПД утверждает ФНС, и товарно-транспортной накладной среди них нет. Если груз везёт перевозчик по договору, для подтверждения договора перевозки оформляется ЭТрН.
Какую накладную оформить — типовые ситуации
Выбор зависит от двух вопросов: есть ли договор перевозки и нужны ли для товара особые сопроводительные документы.
Ситуация
Документ на перевозку
Документ на товар
Поставщик отправляет товар покупателю через транспортную компанию
ЭТрН
УПД или товарная накладная
Продавец везёт товар на своём грузовике
ЭТрН не нужна, рейс подтверждает путевой лист
УПД или товарная накладная
Покупатель забирает товар своим транспортом
ЭТрН не нужна
УПД или товарная накладная
Покупатель нанимает перевозчика для вывоза
ЭТрН по договору покупателя с перевозчиком
УПД или товарная накладная
Товар едет между своими складами на своём транспорте
ЭТрН не нужна
Внутренний документ, например накладная на перемещение
Товар едет между своими складами через транспортную компанию
ЭТрН, допускается на бумаге, так как отправитель и получатель одно лицо
Внутренний документ на перемещение
Поставка алкоголя через перевозчика
ЭТрН
УПД, а также бумажная ТТН — сопроводительный документ по 171-ФЗ, до 1 марта 2027 года
Перевозка груза физлица для личных нужд тоже входит в перечень исключений Минтранса, поэтому ТрН в этом случае можно оформить на бумаге. Если перевозка по договору не подпадает ни под одно исключение, транспортная накладная с 1 сентября 2026 года оформляется только в электронном виде.
Частые вопросы
Обязательна ли ТТН в 2026 году?
В обычных перевозках нет, форму применяют по согласованию сторон. В обороте алкоголя бумажная ТТН до 1 марта 2027 года остаётся одним из допустимых сопроводительных документов.
Может ли контрагент потребовать оформить ТТН?
Требовать по закону нельзя, но контрагент вправе предложить такое условие. Если оно зафиксировано в подписанном договоре, форму №1-Т придётся оформлять.
Указывается ли цена товара в транспортной накладной?
Нет. В ТрН отражают стоимость услуг перевозки, а цену товара в УПД или товарной накладной.
Можно ли оформить одну ТрН на несколько машин?
Нет. Накладную составляют на груз, который везёт одно транспортное средство, поэтому на каждую машину нужен свой документ.
Как исправить ошибку в накладной после подписания?
В бумажном документе ставят дату исправления и подписи тех, кто подписывал накладную. Переписывать документ задним числом нельзя. В ЭТрН ошибку устраняют новым титулом или новой накладной.
Сколько хранить ТрН и ТТН?
Не менее пяти лет после отчётного года, как и другие первичные учётные документы.
Нужна ли печать на накладных?
Печать не входит в обязательные реквизиты первичного документа, а для ООО и АО её использование необязательно. Отсутствие печати не делает накладную недействительной. Электронную транспортную накладную подписывают электронной подписью.
Заменяет ли CMR транспортную накладную?
CMR оформляют при международной автоперевозке по Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов. Внутри России она транспортную накладную не заменяет.
Чем ТТН отличается от товарной накладной ТОРГ-12?
ТОРГ-12 оформляет только передачу товара покупателю. В ТТН к товарному разделу добавлен транспортный, где отражают перевозку и расчёты за неё.
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