Иван Никитенко: И когда же будет миллиард? Премьера на ютуб-канале «ТоТ еще разговор». Волнуемся

Поговорили с основателем компании ConvertMe о том, как одновременно работать над тремя стартапами и оставаться в зоне комфорта. И когда же будет миллиард?

Выложили первый выпуск «ТоТ еще разговор» с Иваном Никитенко, фаундером компании ConvertMe. И конечно же сильно волнуемся.

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Кто самый красивый из ведущих? Михаил с усами Борис с ирокезом Оба понравились Замените обоих Проголосовали 19 человек

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