Иван Никитенко: И когда же будет миллиард? Премьера на ютуб-канале «ТоТ еще разговор». Волнуемся

Выложили первый выпуск «ТоТ еще разговор» с Иваном Никитенко, фаундером компании ConvertMe. И конечно же сильно волнуемся.
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Борис Мальцев основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».
Хотите стать гостем следующего разговора, пишите Светлане
Подписывайтесь на телеграмм-канал проекта: ТоТ еще разговор Там есть календарь встреч.
Комментарии28
Конечно Борис с ирокезом. Голосуйте за меня. Я сделаю мир светлее )
Светлана, мы все видим)))
ой, а разве это не анонимная викторина?))
Анонимная)
Ахахаха
И ирокез и усы прекрасны! Разговор тоже отличный, очень интересно!