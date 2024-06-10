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ТоТ еще разговор

Иван Никитенко: И когда же будет миллиард? Премьера на ютуб-канале «ТоТ еще разговор». Волнуемся

Поговорили с основателем компании ConvertMe о том, как одновременно работать над тремя стартапами и оставаться в зоне комфорта. И когда же будет миллиард?

Выложили первый выпуск «ТоТ еще разговор» с Иваном Никитенко, фаундером компании ConvertMe. И конечно же сильно волнуемся.

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Борис Мальцев основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».

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