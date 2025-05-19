Виталий Авдеев: плюс маленького бизнеса — не нужно ничего дробить и убегать от налоговой в ОАЭ. Минус — на бизнес-джете сможете летать только в Microsoft Flight Simulator

Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) — основатель «Клерка» беседует с гостями-предпринимателями в проекте «Тот еще разговор». Обычно это видео-интервью, которое потом можно посмотреть и почитать в блоге проекта, посмотреть на YouTube и ВК.
Но мы решили попробовать новый формат — телеграм-интервью: пишем вопросы прямо в специально созданном канале, собираем там ответы и потом готовим крутое интервью еще и на сайте)).
Если вы тоже хотите стать нашим собеседником пишите сюда.
Первым гостем стал Виталий Авдеев, коллега Бориса по цеху. Виталий — основатель сайта Audit-it, который, кстати, в этом году будет отмечать 25-й день рождения!
Как все начиналось
Борис: Когда в 2000 году создавали сайт, какая была цель? Хотели объединить коллег, находить клиентов, безвозмездно нести пользу бизнесу?
Виталий: В 1999 году я оканчивал ВУЗ по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и в этом же году появился сайт. Сначала на региональном домене audit.kaliningrad.ru, а год спустя зарегистрировал нынешний домен audit-it.ru.
В те времена бухгалтерские сайты можно было пересчитать по пальцам, Рунет только развивался. Помню, в профильном бухгалтерском журнале начала 2000-х вышла статья про Интернет для бухгалтера, из трех сайтов два там были Audit-it.ru и Клерк. Разумеется, как о бизнесе, о монетизации тогда мыслей не было – в Интернете все только начиналось. Это была возможность приобщиться к новым технологиям, сделать что-то интересное в своей профессии, чего другие пока не умели.
Навыки программирования, полученные в школе и институте, любовь к компьютерам позволяли обходиться собственными силами, делать сайт в свободное от работы время на правах хобби. А раз что-то делаешь, почему бы не сделать это полезным для других людей, коллег. Так на сайте появились статьи, новости, форум.
Выше видите картинку — как сайт выглядел в 1999 году. Внизу даже баннер рекламной сети есть. Но тогда за баннеры не платили денег, это был обмен рекламой между участниками сети – ты показал чей-то баннер, твой баннер показали на другом сайте. Помню, первым моим рекламным баннером была картинка с надписью: «Платить налоги – обязанность, платить мало налогов – искусство!». Сейчас в свете нынешней налоговой политики такой лозунг выглядел бы провокационно.
Борис: Кто был первый клиент сайта. Помнишь? И что он заказал
Виталий: Первым клиентом была компания БЭСТ. Тогда она активно конкурировала с 1С в области бухгалтерских программ. Сейчас немногие ее вспомнят, хотя, судя по сайту, компания существует и продолжает выпускать бухгалтерское ПО.
БЭСТ разместила на сайте рекламный баннер. Спустя годы работы над сайтом это было удивительно – оказалось, что хобби может приносить деньги. Деньги были совсем небольшие, но сам факт, что сайт приносит доход, не отвлекая меня в течение дня от основной работы, аудиторских проверок, много стоил.
Дизайнера в штате до сих пор нет
Борис: Какие технологические решения использовали для создания сайта на старте? Это был самописный движок или готовые решения? Если да, то как вы это решали? Были программисты на старте или Вы сам программист? На каком движке работал форум? Как менялась технологическая платформа сайта со временем и какие решения используете сейчас?
Виталий: Изначально все было самописное, включая форум. Все делал сам: дизайн, верстка, программный код на PHP, рекламные баннеры. Позже сайт перенес на CMS Bitrix – продукт известной калининградской ИТ-компании. Сейчас это 1C-Битрикс – лидер в своей сфере, глобальная компания, гордость нашего региона.
Движок для форума был использовал самый легкий и быстрый на тот момент Phorum. Сейчас разработчики прекратили его поддержку, но решение настолько удачное, что мы продолжаем его дорабатывать под свои нужны. При этом сам технологический стек сайта все это время остается неизменным: PHP+MySql.
Дизайнера в штате как и раньше нет, при необходимости заказываем у профессионалов. Но за 25 лет дизайн сайта менялся всего раза три. И мы, и наши пользователи – консерваторы. Бухгалтерам хватает других изменений: законодательства, отчетности.
Сам себе программист
Борис: Я правильно понимаю, что ты сам программист? Откуда знания программирования?
Виталий: Программист? Нет, никогда не считал себе программистом. В официальной переписке подписываюсь как «аудит, к.э.н.». Программированием в некоторой степени владею. Но если вы неплохо знаете английский язык этого ведь недостаточно, чтобы назвать себя переводчиком.
Четверть века назад уже было понятно, в какой бы области вы не работали, знание компьютера хотя бы на уровне опытно пользователя – необходимость. А если тебе это нравится, можно пойти дальше, в программирование. Мне нравилось. Еще в школе начал сам изучать язык программирования С, а когда пришли времена Интернета оказалось, что там применяется похожий и даже более простой язык – PHP. Пригодилось. Позже эти навыки позволили написать программу для финансового анализа, «Ваш финансовый аналитик», которую и сейчас используют десятки тысяч российских компаний (многие даже не подозревая об этом – код интегрировал в свои продукты крупнейший в РФ SaaS-провайдер).
Интересно, что проект «Ваш финансовый аналитик» возник тоже из чистого интереса. Подумал, почему бы на сайте не сделать инструмент, с помощью которого бухгалтер или человек вовсе далекий от финансов мог ввести данные бухотчетности и получить подробный финансовый анализ предприятия в виде, неотличимом от того, что делает живой аналитик.
В начале 2000-х, когда ИИ еще и рядом не было, это производило сильное впечатление на пользователей, сервис оказался востребованным, от студентов до кредитных отделов банков. Спустя пару лет сделал из этого сервиса продукт, стал продавать.
Самой большой проблемой тогда было то, что народ не знал про SaaS – Интернет-сервисы, работающие прямо в Сети, в браузере. Сейчас это стало нормой. А тогда приходилось убеждать пользователей, что ввести данные бухгалтерские баланса в Интернете – это не страшно. Пришлось сделать кроме онлайн-версии десктопную – на тех же интернет-технологиях, но в обертке для работы на компьютере пользователя. Сейчас уже мало кто покупает десктопную версию, намного удобней все делать онлайн, а раньше только ее и покупали.
Дальше, жизнь заставила осваивать ИТ-технологии. И сейчас приходится сталкиваться с новыми вызовами, которые приносят новые знания. Если раньше DDoS-атаки были редкостью, уделом геймерских сайтов и онлайн-казино, то после 2022 года в силу известных событий они стали нормой для всех сайтов. В феврале этого года мы отразили мощную недельную атаку с 650 тыс. IP адресов. В этом месяце столкнулись с громадным ботнетом, уже забанили 4 млн. адресов и это не финал. Нашей актуальной базе вредоносных IP-адресов могут позавидовать крупнейшие провайдеры кибербезопасности)
Возвращаясь к знаниям программирования – даже неглубокие знания дают вам большое преимущество, вы можете разговаривать с программистами на одном языке, ставить им задачи, контролировать выполнение.
Работаю с 9 до 18 бок о бок с сотрудниками
Борис: Какая структура компании, сколько человек в компании? Сколько ТОПов? Какие обороты? Используете в компании систему OKR или как работаете с целями?
Виталий: У нас маленький семейный бизнес, включающий аудиторскую фирму (аудит, бухгалтерский аутсорсинг) и ИТ-направление.
Аудиторская фирма «Авдеев и К» – старейшая и крупнейшая в Калининградской области. И единственная в РФ, существующая в организационно-правовой форме полного товарищества. Ее основал в 1993 году мой папа, Авдеев Юрий Борисович, один из первых обладателей аудиторского аттестата в России. Всего в этом направлении занято примерно два десятка человек, папа продолжает им успешно руководить.
Я занимаюcь ИТ-направлением: сайты, программные продукты. Сайты - кроме Audit-it.ru, это Sberometer.ru – достаточно популярный сайт про курсы валют, сбережения с посещаемостью 50-60 тыс. человек в день. Программные продукты: «Ваш финансовый аналитик», «Отчетность по МСФО+трансформация» и ряд других. В этом направлении занято десять человек.
Обороты — небольшие. Скажем так, в разы меньше оборотов Клерка, которые Борис озвучивал в одном из своих подкастов на YouTube. При таком скромном масштабе бизнеса KPI, OKR – это то, что вы должны знать для общего развития. В маленьком коллективе результат работы каждого сотрудника виден невооруженным глазом.
У меня нет отдельного кабинета, я работаю с 9 до 18 бок о бок с сотрудниками. Кому-то больше нравится руководить, кому-то – непосредственно участвовать в проф. деятельности. Во втором случае большой бизнес вы не сделаете. Но если работа нравится, получите удовольствие от жизни. Именно от жизни, ведь на работе мы проводим бОльшую ее часть.
Борис: Виталий, но все же можешь рассказать подробнее про структуру компании? Сколько человек работают над проектом. Какие есть отделы. Насколько я понимаю, есть редакция, есть отдел с программистами. Что еще? Ты сам в какой позиции? Руководитель компании? Какие у тебя функции и зоны ответственности?
Виталий: Да нет никакой структуры, маленькая фирма. В части ИТ-направления это десять человек — пара программистов, пара редакторов, несколько продажников, вебмастер. Плюс я как руководитель. Все нетиповые задачи, которые возникают время от времени (настройка и оптимизация сетевой рекламы, отслеживание изменений законодательства для обновлений ПО, договоры с ключевыми партнерами-лицензиатами, общение с госорганами, суды и т.п.), на которые нет смысла брать отдельного человека, решаю сам или привлекаю сторонних специалистов. Коллектив маленький, текучка нулевая, работать всем комфортно – из окон сотрудники, как в Foxconn, не выпрыгивают.
Борис: Ты погружен в операционку, контролируешь процессы в редакции или готов делегировать?
Виталий: При таком масштабе деятельности вопрос делегирования стоит очень условно. Конечно, я не обзваниваю клиентов, не настраиваю серверы. Не секрет, что поручить другому делать что-то, что ты сам можешь сделать лучше – трудная задача. В основном это проявляется, когда руководителю нужно передавать управленческие функции. В отсутствие иерархии управления такой дилеммы у меня нет.
Можно сказать, что вся моя работа – операционка. Но интересная: сегодня борюсь с DDoS'сом, завтра сражаюсь в суде с недобросовестными юристами, послезавтра придумываю новый софт. Успешно регистрирую товарный знак «Сберометр» в то время, как все слова со «Сбер» считаются принадлежащими Сбербанку (понадобились две лингвистические экспертизы).
Или вот: получил патент фактически на алгоритм, способ заполнения электронных таблиц, что раньше в России удавалось немногим, таким монстрам, как Майкрософт и то только потому, что они уже имели аналогичные западные патенты (в России нельзя патентовать программы, можно получать только авторские свидетельства на софт). Сейчас приходится вникать в ИИ – без него уже никуда. Такая операционка – не рутина, а мечта!
На одних аудиторах бизнес не построишь, а ИИ угрожает контентным сайтам
Борис: Виталий, кажется, ты лидер по посещаемости бухгалтерских сайтов, если смотреть на li.ru. Какая сейчас посещаемость твои проектов. Кого считаешь конкурентами, на какие проекты смотришь?
Виталий: Посещаемость Audit-it.ru сейчас, в сезон отчетности, 300-350 тыс. человек в день, летом меньше. Сберометр – 50-60 тыс. человек, сильно зависит от происходящего с рублем (в прошлые валютные катаклизмы бывало и 300 тысяч приходило, боролись за живучесть серверов). Но нужно понимать, что это далеко не только бухгалтеры и аудиторы.
Audit-it.ru – крупнейший аудиторский сайт в РФ. Но аудиторов в России осталось меньше 15 тыс. человек — даже если все будут заходить на сайт каждый день, бизнес на этом не сделаешь. Многие приходят на сайт проверить контрагентов, это востребовано, поэтому, например, Rusprofile.ru, который только этим и занимается, имеет намного большую посещаемость.
Учитывая, когда и как появился сайт, ближе всего нам Клерк. Все остальные крупные сайты либо появились как онлайн-филиалы традиционных бумажных СМИ, либо созданы крупными компаниями для продвижения своих бухгалтерских продуктов. Конкурентов, честно говоря, не анализирую, мы не пытаемся занять какую-то конкретную нишу, кого-то подвинуть, просто делаем то, что может получиться лучше, чем у других. А дальше это может быть востребовано, может быть не востребовано.
Например, у нас есть продукт для трансформации отчетности из РСБУ в МСФО («Отчетность по МСФО+трансформация»). Уникальная вещь в мировом масштабе, мы фактически воссоздали формы отчетности по МСФО из первоисточника, Таксономии МСФО. Формы такой отчетности превосходят по точности соблюдения стандартов любые самостоятельные разработки, будь вы хоть аудиторская компания из Б4. Мы сами успешно применяем этот софт в аудиторской деятельности. Но массовым он не стал, такие продукты имеют свою специфику продвижения, да и общая ситуация в стране не способствует росту спроса на МСФО.
За 20 лет в ИТ я могу примерно оценивать, какие перспективы у продукта – не все, что ты можешь сделать потом сможешь продать.
Но когда видишь в своей профессии вопросы, которые можешь решить революционный способом, сделать это реально круто – делаешь без оглядки на коммерческие перспективы, из любви к профессии. В таких случаях и вопрос конкуренции не стоит, на рынке просто нет ничего похожего. Но начинающим предпринимателям так делать не советую: создать продукт – меньше чем полдела, потом его нужно продать, а это непросто, какой бы он хороший ни был.
Борис: «Отчётность по МСФО + трансформация» — это уникальный продукт на рынке? Есть какие-то проекты которые сейчас в разработке и о которых можете рассказать?
Виталий: «Отчётность по МСФО + трансформация» – уникальное решение в двух ключевых моментах. Во-первых, мы не придумывали формы по МСФО (как известно, международные стандарты не содержат готовых форм отчетности), а научились разворачивать их из таксономии, технического формата хранения и передачи отчетности, за который отвечают сами разработчики МСФО. Т.е. не я гарантирую, что формы отчетности составлены корректно, а разработчики МСФО.
Во-вторых, реализовали там упомянутый запатентованный способ заполнения таблиц, когда в ячейке может быть одновременно и формула и значение, или две формулы. Это особенно полезно в бухгалтерии, где одно и то же значение получается по разным формулам. Например, сумма материалов по видам и сумма по местам хранения – одна и та же величина. Но в Excel'е вы не можете поставить две разные формулы в одну ячейку, пусть даже их результат всегда будет совпадать.
Сейчас новых масштабных проектов нет. Улучшаем существующие продукты. Ищем, чем может помочь бухгалтерам ИИ. Запустили Гуру БухгалтерИИ – бота, бесплатно отвечающего на вопросы читателей сайта, помогающий с ответами на форуме. Полезная вещь, этот ИИ - достаточно один раз попробовать и гуглить вопросы «с нуля» уже не захочется. Активно внедряем ИИ под капотом, в помощь редакции. Недавно полностью отказались от иллюстрации материалов сторонними изображениями, включая бесплатные фотостоки, 100% генерируем ИИ.
ИИ – вещь хорошая, но убьет наши, информационные сайты. Зачем идти на сайт, если ответ можно получить прямо в поисковике, который у вас же эту информацию и взял (генеративный поиск). Но это уже другой вопрос.
Борис: Я с этим согласен, кстати. И считаю ИИ угрозой контентным сайтам
Виталий: Им придется что-то придумать, какие-то новые способы делиться доходом, иначе дойная корова помрет — не в их интересах.
В отпуске надо отдыхать, а не работать на удаленке, шарахаясь по миру
Борис: Виталий, ты живешь в Калининграде. Никогда не было мысли переехать в Москву, ведь ты развиваешь большой федеральный проект? Это помогло бы, например, привлечь инвестиций в проект. Как тебе Калининград как жителю? Ты гордишься городом? Что посмотреть туристу в Калининграде. Часто ли ты путешествуешь? В каких странах уже был. Какие хочешь посетить и почему?
Виталий: Родился и живу в Калининграде. Здесь же оканчивал университет, аспирантуру. Желание переехать в столицу не возникало. Тем более, когда сайт стал бизнесом. Аудиторская деятельность испытывает на себе региональные проблемы: небольшая клиентская база, мало крупных предприятий. Посетители сайта априори считали его московским, раз большой и известный. Ну, в какой-то степени правы, серверы размещены в столице. А самому не вижу необходимости переезжать.
Инвестиции… Как известно, все деньги в Москве) У меня нет потребности в инвестициях. Проблема не деньги найти, а сделать из них больше денег. Если есть такая уверенность, можно свои вкладывать. Если нет – не возьму и чужие. Да, мыслю не категориями стартапа. Люблю теорию вероятности, не принимаю спонтанных решений. Кстати, у нас в регионе игорная зона есть, красивое казино, если захотелось венчурного инвестирования, можно потренироваться)
Калининград – уютный, зеленый город. Полчаса езды и ты на берегу Балтийского моря. Хотелось бы водичку потеплей, бодрит, не Бали, но серфинг активно развивается. Два залива — раздолье для виндсерфинга, кайтсерфинга. А вот гор очень не хватает – люблю кататься на горных лыжах. Пока границы были открыты ездили в Альпы, для калининградцев это было ближе и дешевле, чем Сочи, сел на машину и погнал по европейским автобанам. Сейчас знакомимся с Россией: Шерегеш, Роза Хутор, Кировск… Лучше гор могут быть только горы зимой)
Путешествовать люблю. В смысле, в отпуск ездить, а не работать на удаленке, шарахаясь по миру) Из маст-хэв стран никак не доберусь до Таиланда. Предпочитаю летом летний отдых, зимой – зимний. Семья такой подход разделяет, лететь из зимы в лето – не наше. Люблю экскурсионный отдых, с детьми это сложно, но основные европейские столицы, музеи посетить удалось.
Последние годы, начиная с ковида, Калининградская область стала популярным туристическим направлением у россиян, инфраструктура развивается, подтягивается (вместе с ценами на такси и недвижимость). К сожалению, не так много исторической архитектуры осталось от немцев, как хотелось бы, для туризма это важно. Кафедральный собор, городские ворота, башни и форты, исторический район Амалиенау – перечислять нет смысла, в Интернете все подробно, с координатами. Природа на радость туристам – море, Куршская Коса, нельзя не посетить.
Бухгалтерам пора на OnlyFans?
Борис: Виталий, а сами вы занимаетесь аудитом? И вообще было ли желание переключиться на какую то другую деятельность, заняться проектом, не связанным IT?
Виталий: На заре карьеры работал бухгалтером, потом достаточно продолжительное время ходил на аудиторские проверки. Аудитор, каким бы хорошим он не был, вместо 5 проверок 10 не сделает. И потенциальных клиентов в Калининграде – не сопоставимо со столицей. Перенося свои профессиональные компетенции в ИТ, программный код, вы стираете границы, можете безгранично масштабировать деятельность без пропорционального привлечения персонала. Желания переключаться на какую-то другую деятельность нет - для этого нужно, как минимум, еще что-то уметь)
Если станет скучно или нового опыта захочется, можно получить его без отрыва от производства. Когда-то интересным опытом было написать книгу по налогообложению. Позже — под псевдонимом в жанре фантастики. Там рекомендую коротенький рассказ «Счастливая монета» про нетривиальное решение глобальной проблемы).
Сейчас, вот, можно про OnlyFans подумать — говорят там много зарабатывают, а ниша бухгалтерского фетиша наверное еще не занята:)
Про метрики: никогда не занимались активным SEO
Борис: У меня есть пул вопросов о трафике и пользовательском поведении:
Кто сейчас основная аудитория Audit-it.ru? Как вы оцениваете ядро аудитории? Кто это? Насколько оно изменилась за последние 20 лет?
Как вы отслеживаете интерес аудитории? Есть ли неожиданные тренды?
Какие источники трафика для вас самые стабильные?
Какие разделы сайта Audit-it.ru сейчас самые посещаемые? Что люди ищут чаще всего?
Есть ли у вас метрика, которую вы лично регулярно смотрите (и переживаете, если падает)?
Виталий: Профессиональный состав оценить достаточно сложно. Мы периодически проводим опросы, но, нужно понимать, что доля бухгалтеров и аудиторов по ним выше фактической, так как постоянные читатели голосуют охотней. Если на заре работы сайта эта была основная аудитория, то сейчас к ней добавилось много других белых воротничков. При этом сохраняется перевес женской аудитории – 60%. Это по данным Метрики Яндекса. Раньше также активно использовали аналитику Google, но в последние годы по причинам различных блокировок больше верим Яндексу.
Что касается наиболее востребованных разделов: помимо бухгалтерских статей, которых за время работы сайта накопилось десятки тысяч, у посетителей востребованы курсы валют, информация об организациях и ИП, включая их бухгалтерскую отчетность, новости.
Основной источник трафика – поисковые системы, Яндекс, Google. Увы, не только наш, но и все сайты сильно зависят от поисковиков. Если поисковики про вас «забудут» – это катастрофа. Кстати, за все году существования Audit-it.ru мы не занимались активным SEO-продвижением, не покупали ссылки на других сайтах. При этом стараемся грамотно размещать на сайте материалы в соответствии с требованиями и «симпатиями» поисковиков.
По метрикам – честно говоря, не занимаюсь глубокими исследованиями, но постоянно держу руку на пульсе, мониторю общую ежедневную посещаемость, контролирую отдачу от сетевой рекламы. Даже небольшая оптимизация блоков РСЯ, партнерских сетей может существенно влиять на итоговую выручку от рекламы, уделяю этому много внимания.
Про бизнес: утешительный момент – можно работать на УСН без НДС
Борис: И еще пачка вопросов)) о бизнесе.
Из чего сегодня состоит ваш бизнес? Насколько я понимаю, это реклама на Audit-it.ru, аудиторские услуги и платные сервисы. Есть ли ещё какие-то направления, которые мы не видим?
Можете ли рассказать, какую долю в доходах занимает реклама, в том числе Яндекс.Директ и партнёрские сети? Насколько стабильны эти источники?
Какой объем сейчас у аудиторского направления — в людях, клиентах, географии?
У сервисов типа проверки контрагентов и трансформации отчетности есть монетизация или они работают как маркетинговые инструменты?
Какой сейчас масштаб бизнеса в целом — по выручке, числу сотрудников, количеству компаний в структуре?
Насколько бизнес растёт или стагнирует — вы довольны текущей динамикой?
Есть ли у вас цель вырастить компанию в несколько раз или вы сознательно ограничиваете масштаб?
В списке компаний, где вы учредитель, я обратил внимание на ООО «ЯНТАРНАЯ КАПЕЛЬ» и ООО «ПРОФСОФТ». Эти юрлица связаны с основным бизнесом или выполняют другие задачи?
Используете ли вы разные юрлица для разных направлений — например, медиапроект, аудит, сервисы? Как устроена структура управления?
По структуре, масштабам бизнеса, численности уже выше рассказывал – маленький семейный бизнес, с точки зрения менеджмента абсолютно неинтересная история. Утешительный момент для таких скромных бизнесменов – можно работать на УСН без НДС, не нужно ничего дробить и когда заметит налоговая убегать в ОАЭ. Минус — на бизнес-джете вы можете летать разве что в Microsoft Flight Simulator:)
Разумеется, структурно весь бизнес ведется не в одной организации. Аудиторы по закону не могут совмещать свою деятельность с иной. Разработка софта требует ИТ-аккредитацию. Вообще, аудиторский бизнес в силу требований законодательства достаточно прозрачный. Вот, в частности, рейтинг по выручке аудиторских фирм Калининградской области. Там же есть подробная информация, включая список работающих в фирме аудиторов, проверки и т.п.
В части сайтов доходы формируются из продаж рекламы и продаж софта (включая подписки на сервисы), примерно в равных пропорциях. Если смотреть на продажи рекламы, соотношение сетей и прямых продаж, то основная часть поступлений идет от сетей, РСЯ. Но это скорее не заслуга сетей, а наша недоработка, недостаточно контактируем напрямую с рекламодателями.
Партнерские программы (CPA) не используем, это другая история, под которую специально затачивают сайты; если просто поставить на информационный сайт – минимальный эффект. Помимо РСЯ используем сторонние сети, которые за счет аукционов и прямых продаж обещают чуть ли ни в разы больший доход по сравнению с РСЯ. Но мой опыт показывает, что при грамотном использовании РСЯ подобные посредники не часто обеспечивают ощутимый прирост доходов, каждого проверяю на A/B-тестах с РСЯ. В итоге почти все отсеиваются, их доля у нас невелика.
Сервисы, как это обычно бывает на сайтах, не только привлекают посетителей, монетизируясь за счет рекламы, но приносят доход по модели подписки (как Досье контрагентов, Бухотчетность). В более традиционных программных продуктах — «Ваш финансовый аналитик», «Отчетность по МСФО» — рекламу не размещаем, только продажа лицензий (подписок). Плюс убираем рекламу для подписчиков онлайн-сервисов – если человек платит деньги, реклама не должна отвлекать его от работы.
Проблема – блокировщики рекламы, когда пользователь хочет получить контент бесплатно, лишая площадку доходов, необходимых для создания этого контента. Но здесь мы подходим достаточно лояльно, не блокируем доступ таким пользователям, хотя у нас есть собственное ПО для этого, плотно занимались проблемой. Ситуацию смягчает рост мобильного трафика, на смартфонах блокировка рекламы используется реже.
Задач по росту численности, выручки не ставлю. Делаю, что мне нравится и потенциально может быть востребовано другими. Если это нравится и пользователям, они голосуют просмотрами, деньгами. Это не дает взрывного роста, как в случае с масштабными инвестициями, но органический прирост есть, динамика устраивает.
P.S. Из забавного. Как-то обратился пользователь программы «Ваш финансовый аналитик», у которого не открывалась страница с программой. Оказалось, их сисадмин в борьбе с сотрудниками, смотрящими на рабочем месте непристойный контент, забанил все интернет-адреса, содержащие в том числе «anal».
Борис: Виталий, спасибо, классное получилось интервью!
Уже готовим интервью с Алексеем Коршуновым, создателем Бухсофт и основателем компании ELIQ, разрабатывающей электрические квадроциклы. Задавайте свои вопросы Алексею вот тут.
Напоминаем, что это новый формат телеграм-интервью для проекта «Тот еще разговор».
Плюсы нового формата:
Это не разовое интервью с заготовленными вопросами, эксперт отвечает на вопросы редакции, Бориса и пользователей «Клерка» на разные темы в течение долгого времени.
На канал легко подписаться, чтобы не потерять интересную беседу.
Эксперт отвечает на вопросы свободно, без редактуры, добавляет полезные ссылки, файлы, фото и любые другие материалы, которые будут доступны пользователям.
Пишите в комментариях, как вам новый формат. Какой больше заходит — видео, текст или телеграм-канал. И не забудьте подписаться на блог, чтобы не пропустить следующее интервью!
Комментарии1
Фига себе. Клерк менял дизайн много раз