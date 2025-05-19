Виталий Авдеев: плюс маленького бизнеса — не нужно ничего дробить и убегать от налоговой в ОАЭ. Минус — на бизнес-джете сможете летать только в Microsoft Flight Simulator

На одних аудиторах бизнес не построишь, а ИИ угрожает контентным сайтам

Борис: Виталий, кажется, ты лидер по посещаемости бухгалтерских сайтов, если смотреть на li.ru. Какая сейчас посещаемость твои проектов. Кого считаешь конкурентами, на какие проекты смотришь?

Виталий: Посещаемость Audit-it.ru сейчас, в сезон отчетности, 300-350 тыс. человек в день, летом меньше. Сберометр – 50-60 тыс. человек, сильно зависит от происходящего с рублем (в прошлые валютные катаклизмы бывало и 300 тысяч приходило, боролись за живучесть серверов). Но нужно понимать, что это далеко не только бухгалтеры и аудиторы.

Audit-it.ru – крупнейший аудиторский сайт в РФ. Но аудиторов в России осталось меньше 15 тыс. человек — даже если все будут заходить на сайт каждый день, бизнес на этом не сделаешь. Многие приходят на сайт проверить контрагентов, это востребовано, поэтому, например, Rusprofile.ru, который только этим и занимается, имеет намного большую посещаемость.

Учитывая, когда и как появился сайт, ближе всего нам Клерк. Все остальные крупные сайты либо появились как онлайн-филиалы традиционных бумажных СМИ, либо созданы крупными компаниями для продвижения своих бухгалтерских продуктов. Конкурентов, честно говоря, не анализирую, мы не пытаемся занять какую-то конкретную нишу, кого-то подвинуть, просто делаем то, что может получиться лучше, чем у других. А дальше это может быть востребовано, может быть не востребовано.

Например, у нас есть продукт для трансформации отчетности из РСБУ в МСФО («Отчетность по МСФО+трансформация»). Уникальная вещь в мировом масштабе, мы фактически воссоздали формы отчетности по МСФО из первоисточника, Таксономии МСФО. Формы такой отчетности превосходят по точности соблюдения стандартов любые самостоятельные разработки, будь вы хоть аудиторская компания из Б4. Мы сами успешно применяем этот софт в аудиторской деятельности. Но массовым он не стал, такие продукты имеют свою специфику продвижения, да и общая ситуация в стране не способствует росту спроса на МСФО.

За 20 лет в ИТ я могу примерно оценивать, какие перспективы у продукта – не все, что ты можешь сделать потом сможешь продать.

Но когда видишь в своей профессии вопросы, которые можешь решить революционный способом, сделать это реально круто – делаешь без оглядки на коммерческие перспективы, из любви к профессии. В таких случаях и вопрос конкуренции не стоит, на рынке просто нет ничего похожего. Но начинающим предпринимателям так делать не советую: создать продукт – меньше чем полдела, потом его нужно продать, а это непросто, какой бы он хороший ни был.

Борис: «Отчётность по МСФО + трансформация» — это уникальный продукт на рынке? Есть какие-то проекты которые сейчас в разработке и о которых можете рассказать?

Виталий: «Отчётность по МСФО + трансформация» – уникальное решение в двух ключевых моментах. Во-первых, мы не придумывали формы по МСФО (как известно, международные стандарты не содержат готовых форм отчетности), а научились разворачивать их из таксономии, технического формата хранения и передачи отчетности, за который отвечают сами разработчики МСФО. Т.е. не я гарантирую, что формы отчетности составлены корректно, а разработчики МСФО.

Во-вторых, реализовали там упомянутый запатентованный способ заполнения таблиц, когда в ячейке может быть одновременно и формула и значение, или две формулы. Это особенно полезно в бухгалтерии, где одно и то же значение получается по разным формулам. Например, сумма материалов по видам и сумма по местам хранения – одна и та же величина. Но в Excel'е вы не можете поставить две разные формулы в одну ячейку, пусть даже их результат всегда будет совпадать.

Сейчас новых масштабных проектов нет. Улучшаем существующие продукты. Ищем, чем может помочь бухгалтерам ИИ. Запустили Гуру БухгалтерИИ – бота, бесплатно отвечающего на вопросы читателей сайта, помогающий с ответами на форуме. Полезная вещь, этот ИИ - достаточно один раз попробовать и гуглить вопросы «с нуля» уже не захочется. Активно внедряем ИИ под капотом, в помощь редакции. Недавно полностью отказались от иллюстрации материалов сторонними изображениями, включая бесплатные фотостоки, 100% генерируем ИИ.

ИИ – вещь хорошая, но убьет наши, информационные сайты. Зачем идти на сайт, если ответ можно получить прямо в поисковике, который у вас же эту информацию и взял (генеративный поиск). Но это уже другой вопрос.

Борис: Я с этим согласен, кстати. И считаю ИИ угрозой контентным сайтам

Виталий: Им придется что-то придумать, какие-то новые способы делиться доходом, иначе дойная корова помрет — не в их интересах.