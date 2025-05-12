👩‍💻 Берем интервью у экс-владельца «Бухсофта». А вы пользуетесь этой программой сейчас? Опрос

Алексей Коршунов — создатель одной из самых известных бухгалтерских программ «Бухсофт» сейчас занят совершенно не связанным с бухгалтерией бизнесом — продает мототранспорт и занимается производством. Решили побеседовать с Алексеем «за жизнь» и заодно хотим узнать у вас, пользуетесь ли продуктами «Бухсофт» и что вообще о нем думаете.

Мы уже рассказывали, что начали делать совершенно новый формат интервью — беседуем с героем прямо в специально созданном для беседы телеграм-канале. Задаем вопросы (какие захотим), а собеседник отвечает.

Вы тоже можете задать свой вопрос под этой новостью и мы передадим его Алексею. 10+ лет назад Борис уже разговаривал с ним, в 2015 году брал интервью Почему создатель программы «БухСофт» разочарован в онлайн-бухгалтерии, а в 2017-м уже говорили про объединение с «Актионом» и будущее 1С.

Мини-опрос

А вы пользуетесь продуктами Бухсофт? Да Нет Уже нет Собираюсь А что это?

В телеграм-канале Алексей успел ответить уже на несколько вопросов. Например, о сделке с «Актионом»:

Сделка с «Актионом» предполагала, что совместный опыт даст рывок в развитии компании «Бухсофт». Мы все в это искренне верили. Но наш эксперимент не привел к ожидаемым итогам. Даже сейчас сложно сказать, были ли наши ожидания завышены или не справились из-за ошибок. Возможно не хватило терпения. Но ожидаемого существенного роста доли рынка мы не получили. И разошлись во мнениях о причинах отсутствия больших побед. Через год я отдал руководство компанией и еще через год вышел из состава учредителей. Это позволяло новому руководству спокойно и последовательно воплощать свое видение развития компании.

Задавайте в комментариях свои вопросы, заходите на канал и подписывайтесь, а также расскажите, интервью с кем вам было бы интересно почитать.

Предыдущее интервью проекта с Виталием Авдеевым, владельцем сайта Audit-it.ru читайте тут.

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