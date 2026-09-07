Уже завтра откроем новый подкаст про бизнес на канале Тот еще разговор
Поговорили с Александром Рульковым, генеральным директором и совладелецем компании по бухгалтерскому аутсорсингу «1С-WiseAdvice».
Бизнесу больше 20 лет.
На пике — около 530 сотрудников.
Выручка — примерно 850 млн рублей в год.
Больше 10 лет компания работала с H&M и считала зарплаты примерно для 7000 сотрудников в 160 магазинах.
А потом пришёл 2022 год.
Иностранные клиенты, которые давали около 60% выручки, начали уходить из России.
И вот тут начинается самое интересное.
Потому что российскими клиентами выручку можно заменить.
А вот маржинальность — уже не факт.
И если денег внутри бизнеса становится меньше, начинаются решения, о которых обычно не рассказывают в красивых предпринимательских интервью.
В новом выпуске поговорили:
🔥 почему компания с большой выручкой всё равно вынуждена сокращать сотрудников;
🔥 почему сильнее всего кризис ударил по айтишникам, маркетологам и продажникам;
🔥 правда ли ИИ уже позволяет бизнесу нанимать меньше людей;
🔥 почему Александр не ждёт возвращения западных компаний в Россию;
🔥 зачем компания купила бухгалтерский бизнес в Казахстане;
🔥 почему низкомаржинальный клиент иногда хуже, чем отсутствие клиента;
🔥 как мужу и жене вместе управлять одним бизнесом и не развестись;
🔥 и главное — как построить компанию, из которой собственник может уехать на две недели, не подписывать платёжки и не проверять каждый вечер, что там натворили сотрудники.
Есть одна фраза Александра, вокруг которой вообще можно строить отдельный выпуск:
«Работы всегда будет очень много. Как бы ты ни старался — ты всё равно не сделаешь её всю».
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