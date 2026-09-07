Уже завтра откроем новый подкаст про бизнес на канале Тот еще разговор

Поговорили с Александром Рульковым, генеральным директором и совладелецем компании по бухгалтерскому аутсорсингу «1С-WiseAdvice».

ТоТ еще разговор

https://vkvideo.ru/clip-226207070_456239117

Бизнесу больше 20 лет.

На пике — около 530 сотрудников.

Выручка — примерно 850 млн рублей в год.

Больше 10 лет компания работала с H&M и считала зарплаты примерно для 7000 сотрудников в 160 магазинах.

А потом пришёл 2022 год.

Иностранные клиенты, которые давали около 60% выручки, начали уходить из России.

И вот тут начинается самое интересное.

Потому что российскими клиентами выручку можно заменить.

А вот маржинальность — уже не факт.

И если денег внутри бизнеса становится меньше, начинаются решения, о которых обычно не рассказывают в красивых предпринимательских интервью.

В новом выпуске поговорили:

🔥 почему компания с большой выручкой всё равно вынуждена сокращать сотрудников;

🔥 почему сильнее всего кризис ударил по айтишникам, маркетологам и продажникам;

🔥 правда ли ИИ уже позволяет бизнесу нанимать меньше людей;

🔥 почему Александр не ждёт возвращения западных компаний в Россию;

🔥 зачем компания купила бухгалтерский бизнес в Казахстане;

🔥 почему низкомаржинальный клиент иногда хуже, чем отсутствие клиента;

🔥 как мужу и жене вместе управлять одним бизнесом и не развестись;

🔥 и главное — как построить компанию, из которой собственник может уехать на две недели, не подписывать платёжки и не проверять каждый вечер, что там натворили сотрудники.

Есть одна фраза Александра, вокруг которой вообще можно строить отдельный выпуск:

«Работы всегда будет очень много. Как бы ты ни старался — ты всё равно не сделаешь её всю».

А пока проверьте подписку на канал «Тот еще разговор»:

На Ютубе

Во Вконтакте