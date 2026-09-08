«ТоТ еще разговор» ищет героев и партнеров. Можно без истории про успешный успех

«ТоТ еще разговор» — подкаст о бизнесе в России. Каждую неделю Борис Мальцев, основатель Клерк.ру разговаривает с предпринимателями: рестораторами, производственниками, основателями IT-компаний и других проектов.
Его интересует не только то, сколько компания зарабатывает и насколько успешна. Гораздо интереснее другое:
где потеряли деньги
какое решение оказалось ошибкой
почему не получилось масштабироваться
как пережили кризис
что в итоге действительно сработало
Поэтому выпуски обычно не похожи на презентацию для инвесторов. Гость может честно сказать: «Здесь мы ошиблись», «На этом потеряли несколько миллионов» или «Если бы начинал сейчас, сделал бы иначе». Именно такие разговоры зрители и смотрят.
Канал разгоняется
За последние 90 дней выпуски и короткие ролики набрали 145 123 просмотра — рост более чем на 999%. Общее время просмотра достигло 825,2 часа — это на 625% больше, чем в предыдущем периоде. Лучший Shorts о налоговой проверке бизнеса собрал 23,6 тысячи просмотров. За это же время канал получил новых подписчиков — рост более чем на 999%.
То есть перед нами не огромный раскрученный YouTube-маховик, а растущий проект, который аудитория только начинает находить.
Основные зрители — предприниматели, руководители и специалисты в возрасте от 25 до 54 лет. 92% аудитории — мужчины. А 69% зрителей досматривают Shorts до конца, что для коротких роликов особенно важно.
Кого мы зовем в гости
Нам интересны предприниматели с настоящей историей. Размер бизнеса важен, но не является пропуском в студию.
Гораздо важнее, чтобы вам было что рассказать: необычный рынок, тяжелый кризис, конфликт между партнерами, неудачная сделка, резкий рост, дорогая ошибка или решение, которое полностью изменило компанию.
Особенно хорошо, если вы готовы говорить не только о победах. Историй мы очень старались и поэтому стали лучшими в интернете уже достаточно.
Как компании могут попасть в выпуск
Мы также открыты для партнерских интеграций. Но лучше всего здесь работают не рекламные объявления, а продукты и сервисы, которые естественно связаны с бизнесом, деньгами, управлением, налогами, сотрудниками или технологиями.
Интеграцию можно встроить в выпуск или короткий ролик. Главное, чтобы зрителю было понятно, зачем ему этот продукт.
Хотите стать гостем или партнером «ТоТ еще разговора» — пишите в Telegram.
О чем мы уже говорили
Герои подкаста очень разные. Ресторатор Андрей Матюха рассказал, как прошел путь от мойщика посуды до создателя известных ресторанных проектов. Основатель IT-компании Frontside Александр Дмитриев объяснил, что на самом деле происходит с российским бизнесом. Предприниматель Дмитрий Нечаев сравнил развитие компаний в России и США.
Обсуждали и более спорные темы — например, блогерские энергетики и войны вокруг быстрорастущих рынков.
Нам важен не статус гостя и не количество подписчиков. Главное — реальный опыт, конкретные цифры и история, которую можно интересно рассказать.