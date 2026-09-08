«ТоТ еще разговор» ищет героев и партнеров. Можно без истории про успешный успех

«ТоТ еще разговор» — подкаст о бизнесе в России. Каждую неделю Борис Мальцев, основатель Клерк.ру разговаривает с предпринимателями: рестораторами, производственниками, основателями IT-компаний и других проектов.

Его интересует не только то, сколько компания зарабатывает и насколько успешна. Гораздо интереснее другое:

где потеряли деньги

какое решение оказалось ошибкой

почему не получилось масштабироваться

как пережили кризис

что в итоге действительно сработало

Поэтому выпуски обычно не похожи на презентацию для инвесторов. Гость может честно сказать: «Здесь мы ошиблись», «На этом потеряли несколько миллионов» или «Если бы начинал сейчас, сделал бы иначе». Именно такие разговоры зрители и смотрят.