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История успешного внедрения 1С для дочернего предприятия по производству тканей

Крупная компания приобрела дочернее предприятие по производству тканей. Основной задачей после покупки стала автоматизация устаревших процессов и настройка эффективного управления производством и учетными операциями. Нам выпала возможность предложить решение для этого сложного, но интересного проекта.
История успешного внедрения 1С для дочернего предприятия по производству тканей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Исходная ситуация

На предприятии учет велся хаотично: данные хранились в бумажных документах, Excel-файлах и в 1С:Бухгалтерия. Эти разрозненные данные не были объединены в единую систему, что затрудняло управление и анализ. Производственные процессы и складской учет также не были настроены, а количество станков было ограничено. При этом предприятию уже требовалось предоставлять отчетность головной компании.

Первый этап. Внедрение 1С:Бухгалтерия

Для начала мы решили внедрить 1С:Бухгалтерия. Это решение было выбрано по нескольким причинам:

  • Опыт сотрудников: часть персонала уже работала с 1С:Бухгалтерия, что ускорило процесс внедрения.

  • Достаточный функционал: для начального этапа возможностей программы хватало.

  • Интеграция учетов: управленческие данные стали собираться из бухгалтерских счетов.

  • Индивидуальные доработки: мы адаптировали систему под особенности производства.

Основная цель этого этапа — объединить все учетные процессы в единую электронную систему, охватывающую бухгалтерию, производство и склад. На это ушло 3 месяца.

Результаты первого этапа

  • Единое информационное пространство. Бухгалтерия, производство, склад и управление начали работать в одной системе.

  • Расчет себестоимости. Мы организовали точный расчет себестоимости продукции.

  • Электронный учет производства. Все производственные процессы стали фиксироваться в системе.

  • Управленческая отчетность. Предприятие начало предоставлять головной компании необходимую отчетность.

Второй этап. Дальнейшая автоматизация

После успешного завершения первого этапа мы приступили к подготовке для более глубокой автоматизации. Следующие шаги включают:

  • Планирование производства. Разработка электронных моделей для планирования и управления производством.

  • Складской учет. Интеграция складских операций для лучшего контроля материалов и продукции.

  • Детализация производства. Разделение процессов на этапы и контроль качества на каждом из них.

  • Расчет себестоимости по партиям. Переход к более точному методу расчета.

На этом этапе мы рассматриваем внедрение более сложных решений, таких как 1С:Комплексная Автоматизация (КА) или 1С:ERP, в зависимости от потребностей бизнеса.

Заключение

Автоматизация на предприятии по производству тканей стала важным шагом к эффективному управлению. Внедрение 1С:Бухгалтерия помогло объединить учетные процессы и наладить взаимодействие между подразделениями. Следующий этап — развитие системы для более сложных задач, таких как планирование и управление производством.

Этот кейс показывает, что постепенный подход к автоматизации, начиная с простых решений, позволяет минимизировать риски и адаптироваться к новым условиям, постепенно повышая эффективность бизнеса.

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Автоматизируем бизнес на платформе 1С

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