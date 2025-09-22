Как убедить директора внедрить 1С:ERP: аргументы, которые сработают

Почему это нужно именно вашему директору

1С:ERP — это не «еще один софт». Это единая картина бизнеса в реальном времени. Это сокращение ручного труда на 30–50% и ускорение принятия решений.

Это не гипотеза — это типовой результат сотен проектов, который легко конвертируется в денежный эффект и высвобожденное время топ-менеджеров.

Ваша задача — показать не «фичи» системы, а то, что изменится в его работе: