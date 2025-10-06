Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
ТРИО
Как сократить расходы на ИТ-поддержку 1С: реальные способы для бизнеса

Как сократить расходы на ИТ-поддержку 1С: реальные способы для бизнеса

Для любого директора или бухгалтера фраза «ИТ-расходы» часто звучит как сложная и постоянно растущая статья затрат. Сервера, обновления, сбои, зарплаты программистов… Знакомая история? При этом без 1С бизнес работать не может.

Хорошая новость в том, что эти расходы можно не просто сократить, а сделать предсказуемыми и контролируемыми. Мы собрали реальные и работающие способы, которые помогут вашей компании экономить на ИТ-поддержке, не жертвуя при этом качеством и надежностью.

1. Переезжаем в «облако»: забываем о серверах и апгрейдах

Один из самых простых и эффективных шагов — это аренда 1С в облаке вместо содержания собственного сервера.

Что это дает?

  • Экономия на «железе»: вам больше не нужно покупать дорогущий сервер и каждые несколько лет его менять.

  • Экономия на электричестве и обслуживании: не надо платить за круглосуточное электропитание и кондиционирование серверной.

  • Платите только за то, что используете: как за коммунальные услуги. В сезон отчетности можно временно увеличить мощность, а потом так же легко уменьшить.

  • Все включено: в стоимость аренды обычно уже входят обновления, резервное копирование и администрирование.

Итог: вы меняете непредсказуемые капитальные затраты (покупка оборудования) на предсказуемые и понятные операционные расходы (ежемесячный счет).

2. Правильный выбор подрядчика: качественная поддержка без московских цен

Многие до сих пор считают, что лучшие специалисты сидят только в Москве. Это миф. Современные технологии позволяют квалифицированным инженерам из любого региона удаленно решать 99% задач.

В чем выгода?

  • Значительно ниже ставки: стоимость часа работы регионального специалиста может быть на 30–50% ниже, чем у столичных коллег.

  • Прозрачный договор: все условия — стоимость, сроки реакции, ответственность — фиксируются в договоре. Это стабилизирует ваш бюджет на сопровождение и защищает от неожиданных доработок.

  • Фиксируйте цены: при заключении договора на год требуйте зафиксировать прайс-лист. Это убережет вас от внезапных повышений тарифов.

Итог: вы получаете тот же (а часто и более высокий) уровень сервиса, но по объективно более низкой цене.

3. Внешний ИТ-отдел: предсказуемый бюджет и профессиональная команда

Содержать штатного программиста 1С — дорого и не всегда эффективно. Он может заболеть, уйти в отпуск или уволиться в самый неподходящий момент. Альтернатива — услуга «Внешний ИТ-отдел».

Это модель, при которой вы пользуетесь услугами целой команды специалистов (от первичной поддержки до глубоких экспертов) по фиксированной абонентской плате.

Почему это выгодно?

  • Фиксированная стоимость: вы знаете сумму расходов на поддержку 1С на месяцы вперед.

  • Соглашение об уровне обслуживания (SLA): в договоре четко прописано, сколько минут ждать ответа по срочной проблеме и часов — по обычной. Подрядчик мотивирован работать качественно, чтобы вы продлили договор.

  • Команда вместо одного человека: вы получаете доступ к знаниям и опыту нескольких инженеров, а не зависите от одного человека.

Узнать подробнее о том, как работает эта модель, можно на примере услуги Внешний ИТ-отдел от компании Trio-1C.

4. Самообслуживание и первая линия поддержки внутри компании

Большинство обращений в поддержку — это типовые вопросы: «как провести документ?», «где посмотреть отчет?». Такие задачи может закрывать не дорогой специалист второй линии, а ваши же сотрудники.

Как это работает?

  1. Создайте базу знаний: напишите простые инструкции для часто возникающих вопросов. Это можно сделать в виде документов Word или в специальной системе.

  2. Назначьте ответственного: обучите кого-то из бухгалтерии или отдела кадров (1-я линия поддержки) работать с этой базой знаний и помогать коллегам с простыми проблемами.

  3. Экономьте на подрядчике: внешние специалисты будут привлекаться только для решения действительно сложных задач, за которые и платить нужно соответствующе.

Итог: до 80% типовых вопросов решаются внутри компании бесплатно и мгновенно, а счет от внешнего подрядчика становится меньше.

Резюме для директора и бухгалтера

Сокращение расходов на ИТ — это не про экономию на качестве. Это про умный подход и перераспределение ресурсов:

  1. Перейдите в «облако», чтобы не тратиться на сервера.

  2. Выбирайте надежных региональных подрядчиков с фиксированной стоимостью в договоре.

  3. Рассмотрите модель «Внешний ИТ-отдел» для предсказуемого бюджета и доступа к команде.

  4. Развивайте самообслуживание внутри компании, чтобы не платить за решение простых вопросов.

Внедрение даже одного–двух этих способов уже даст ощутимый финансовый эффект и сделает работу вашего бизнеса с 1С более стабильной и предсказуемой.

Запишитесь на консультацию по автоматизации бизнес-процессов

Оставьте контакты и наши менеджеры с вами свяжутся:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «Трио», ИНН: 6322039268, erid: 2W5zFH32hzp

Информации об авторе

ТРИО

ТРИО

Автоматизируем бизнес на платформе 1С

2 382 подписчика41 пост

Начать дискуссию

Главная Тарифы