Как выбрать подрядчика для внедрения 1С: 7 шагов без ошибок 

Внедрение 1С — это стратегическая инвестиция в порядок и эффективность вашего бизнеса. Но неправильный выбор подрядчика может превратить этот процесс в бесконечную черную дыру для времени и денег. Эта статья — четкий план действий, как избежать главных ошибок и найти надежного партнера, который сделает результат, а не просто отработает часы.