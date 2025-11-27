Как увидеть реальную прибыль по каждому направлению бизнеса в 1С: выходим за рамки общей отчетности

Хорошая новость: в 1С можно и нужно наладить отчетность, которая покажет реальную прибыль по каждому направлению деятельности. Ключевое условие — правильная настройка учета.

Эта статья для тех, у кого компания развилась до нескольких направлений, проектов или брендов, и пришло время для глубокого и качественного управленческого учета.