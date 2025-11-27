ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
ТРИО
Как увидеть реальную прибыль по каждому направлению бизнеса в 1С: выходим за рамки общей отчетности

Парадокс, который знаком многим собственникам и финансовым директорам: по данным 1С компания в целом прибыльна, но понять, какой именно продукт, проект или услуга приносит деньги, а какой — скрыто съедает маржу, практически невозможно. Стандартные отчеты «О прибылях и убытках» показывают общую картину, но для принятия управленческих решений этого недостаточно.

Хорошая новость: в 1С можно и нужно наладить отчетность, которая покажет реальную прибыль по каждому направлению деятельности. Ключевое условие — правильная настройка учета.

Эта статья для тех, у кого компания развилась до нескольких направлений, проектов или брендов, и пришло время для глубокого и качественного управленческого учета.

Почему общая прибыль — это иллюзия

Представьте компанию, которая занимается IT-аутсорсингом, параллельно разрабатывает собственный продукт и имеет отдел диджитал-маркетинга. Аренда офиса, зарплата бухгалтерии, маркетинговые расходы — все это общие затраты. Если их не распределять, может оказаться, что прибыль от аутсорсинга завышена, а проект по разработке собственного продукта, который считали перспективным, на самом деле убыточен из-за неучтенных накладных расходов.

Чтобы избежать этого, нужен учет по центрам финансовой ответственности (ЦФО) или бизнес-юнитам.

Шаг за шагом к прозрачности: разделяем учет по направлениям

Внедрение такой системы состоит из нескольких логических этапов.

Шаг 1. Четкое разделение деятельности

Первым делом необходимо разделить всю деятельность компании на структурные единицы:

  • Центры дохода (Бизнес-юниты): «Отдел оптовых продаж», «Направление розничной торговли», «Проект “Разработка мобильного приложения”».

  • Центры затрат (Управляющая компания): Администрация, бухгалтерия, HR.

Важно: разделение должно быть закреплено в учетной политике и реализовано в 1С через справочники «Подразделения» и статьи оборот по месяцам.

Шаг 2. Формируем правила распределения затрат

Это самый сложный и важный этап. Определите, по какому принципу «раскидывать» общие затраты по бизнес-юнитам.

Распространенные базы распределения:

  • Площадь помещений — для аренды и коммунальных услуг.

  • Фонд оплаты труда (ФОТ) — для затрат на HR, бухгалтерию.

  • Выручка направления — для общих маркетинговых затрат.

Например, если на отдел опта приходится 60% выручки компании, то и 60% общих маркетинговых расходов будут отнесены на его затраты.

Шаг 3. Настройка программы 1С

После того как правила утверждены, их необходимо формализовать в 1С с помощью:

  • Механизма «Распределение расходов» в закрытии месяца.

  • Настройки статей оборот по месяцам с указанием аналитик.

  • Использования сценариев распределения, где прописываются формулы и базы.

Грамотная настройка позволяет автоматизировать процесс и получать корректные данные каждый месяц без ручных расчетов.

Какие проблемы мешают начать и как их преодолеть

На пути к прозрачному учету есть типичные препятствия.

1. Страх ошибиться при разделении. «Мы не знаем, как правильно разделить!».

  • Решение: не нужно стремиться к идеалу с первого раза. Разделите деятельность по первоначальному плану, примите первую, пусть и несовершенную, модель. Лучше работающая система, чем ее полное отсутствие.

2. Сложность мгновенного внедрения в 1С.

Решение: начните с Excel. Выгрузите из 1С типовой отчет и попробуйте вручную «перенести» затраты и доходы по бизнес-юнитам. Это позволит собрать все «детские ошибки учета» и понять логику распределения на практике.

3. Отсутствие готовности вести учет параллельно.

Решение: период «ручного» учета в Excel от 3 до 6 месяцев — это не потеря времени, а инвестиция в будущее. Вы отрабатываете методику и доказываете ее полезность.

Что это даст вашему бизнесу

Внедрив такую систему, вы получите не просто отчеты, а мощный инструмент управления.

  • Честные KPI для руководителей направлений. Вы сможете оценивать эффективность менеджеров не по выручке, а по реальной прибыли их подразделений.

  • Принятие взвешенных решений. Вы наглядно увидите, какие направления прибыльны, а какие — убыточны.

  • Финансовая прозрачность. Вы поймете истинную стоимость каждого проекта, перестав субсидировать убыточные направления за счет успешных.

Вывод

Отчетность по реальной прибыли в 1С — это не фантастика, а результат правильной методологии и технической настройки.

Начните с малого: разделите бизнес на логические части, попробуйте распределить затраты вручную и «поиграйте» с цифрами в Excel. Вы быстро увидите, насколько это меняет ваше понимание бизнеса. А последующая автоматизация в 1С превратит этот процесс в рутинный и максимально эффективный инструмент для роста.

Реклама: ООО «Трио», ИНН: 6322039268, erid: 2W5zFG6aheg

