Интеграция с маркетплейсами в 1С:ERP

В данной статье разберем возможности интеграции 1С: ERP с различными маркетплейсами. На данный момент доступно подключение к 4 маркетплейсам: Яндекс Маркет, Ozon, Wildberries и Lamoda. Сравним функционал, выявим особенности работы с каждым, обсудим возможные проблемы в оптимизации процессов и их автоматизации, подведем итоги.

Начнем с общих для всех площадок черт. Каждый маркетплейс предоставляет три основные модели продаж: FBO (Fulfillment by Operator), FBS (Fulfillment by Seller) и DBS (Delivery by Seller).

Кроме Lamoda, эта площадка не предоставляет возможности работать по модели DBS. Исходя из выбранной модели, будет отличаться перечень оформляемых документов и количество выполняемых операций.

Также к общим чертам можно отнести настройки самой интеграции. Функциональная возможность включается в одном и том же месте и каждое рабочее место требует идентификатор личного кабинета и ключ доступа API. При интеграции с каждым маркетплейсом имеется возможность загружать и выгружать цены, отчеты, документы, а также автоматизировать эти процессы. Для загрузки в личный кабинет и выгрузки данных из него можно настроить расписание, согласно которому будут выполняться регламентные операции.

Но не будем забывать и об обязанностях. Для каждой модели продаж установлены свои обязательства. В случае с FBO вы обязаны регулярно загружать цены на площадку, мониторить и пополнять остаток товаров на складе площадки. Но доставкой на свой собственный склад и до клиента, продажей, упаковкой, возвратом маркетплейс занимается самостоятельно.

Далее рассмотрим FBS. При работе по этой модели, помимо всего вышеперечисленного по модели FBO, добавляется самостоятельная упаковка и доставка на склад маркетплейса, упаковка должна соответствовать требованиям площадки. А при работе по схеме DBS отпадает нужда в мониторинге свободного остатка на складе маркетплейса, потому что товар до клиента или до пункта выдачи вы доставляете самостоятельно, либо передаете в службу доставки площадки (Яндекс Express или Ozon Rocket). В данном случае вы пользуетесь только услугами программного обеспечения, а все операции проводите самостоятельно.

Теперь давайте поговорим об особенностях работы с разными маркетплейсами. Начнем с Яндекс Маркета. Эта площадка выгодно отличается на фоне своих конкурентов в плане интеграции с 1С. Довольно простая настройка с сохранением основного функционала. Предоставление пользователям возможности передавать товар в доставку сервисом Яндекс Express, что позволяет работать с площадкой мелким предпринимателям, занимающимся мелкими продажами HandMade товаров. Простое подключение в 1С, без учета огромного множества настроек. Также поддерживается публикация новых товаров и импорт старого каталога. Для маркируемых товаров предусмотрен контроль кодов маркировки при сборке. Можно учитывать не выкупы, возвраты, услуги продвижения и взаимозачеты.

Из сложностей можно отметить первоначальное создание карточек номенклатуры и синхронизация карточек из личного кабинета с теми, что находятся в системе. Ручное проведение некоторых операций (перемещений, актов о расхождениях). Сложности при настройке автоматической выгрузки отчетов из личного кабинета. Также выгрузка самих отчетов доступна только после закрытия маркетплейсом периода и составления им отчета. При оформлении реализации с отложенным переходом права собственности документы формируются в разрезе номеров заказов клиентов, что может увеличить количество документов. Продажи юридическим лицам могут не поддерживаться и требовать ручной проверки или проведения операций.

Далее обсудим Ozon. По сравнению с Яндекс Маркетом, интеграция с Ozon предоставляет более широкий спектр возможностей, больше опций для настройки подключения. Среди преимуществ также как и у Яндекс Маркета можно отметить наличие способа работы через передачу товара в их службу доставки прямо со своего склада (Ozon Rocket). Ко всему прочему, в случае с Ozon можно работать с несколькими видами цен: цена до скидок, цена с учетом скидок и минимально возможная цена. Присутствует возможность ограничения выгрузки остатков путем установления запрета и страхового запаса. Имеется опция вести раздельный учет по договорам в зависимости от выбранной модели продаж.

Из сложностей можно отметить трудоемкую настройку при подключении. Очень много моментов требуют внимания при настройке интеграции с Ozon, что может занять весьма много времени и невнимательность в процессе может привести к появлению ошибок в дальнейшем при работе в программе. Также можно отметить необходимость строгого разделения источников данных, складов, договоров и схем продаж.

Следующим разберем Wildberries. В случае с этой торговой площадкой все намного проще. Обширного функционала она не предоставляет, множественных и длительных настроек не требует. Отсюда следует, что ошибиться при настройке будет крайне тяжело, но при этом придется отказаться от автоматизации большинства процессов.

Сразу после перейдем к Lamoda. В случае с этим маркетплейсом ситуация аналогичная. Минимум настроек - минимум возможностей, необходимых для ведения учета. Все необходимое присутствует, но для проведения некоторых операций возможно понадобиться стороннее ПО, что сильно затруднит учет в программе.

Осталось рассмотреть трудности, с которыми можно столкнуться при работе со всеми площадками.

Первый момент заключается в настройке автоматической выгрузки отчетов из личного кабинета маркетплейса. Возможно, что настройка не сработает. И даже при наличии созданных регламентных заданий, приведенных в рабочее состояние, система может по ним не отрабатывать.

В таком случае следует обратить внимание на то, а включена ли вообще возможность использования регламентных заданий. Если нет, ее нужно включить. Это делается в настройках самого сервера, на котором расположена база.

Еще один момент связан с раздельным ведением карточек номенклатуры в личном кабинете маркетплейса и в системе. Необходимо регулировать заполнение карточек, чтобы данные в 1С не отличались от данных площадки. Если они расходятся, за этим последует конфликт между ними и перезапись данных, что сильно подпортит учет в системе.

Подведем небольшие итоги. Наибольший спектр возможностей автоматизации операций предоставляет Ozon, но требует грамотной и кропотливой работы при настройке подключения. Яндекс Маркет в свою очередь не имеет столь обширного пространства для настройки, но на ведение учета это не влияет, просто возможно придется некоторые операции проводить вручную и где-то подождать чуть дольше. В случае же с WIldberries и Lamoda функционал может показаться ограниченным, что может вынудить использовать стороннее ПО для проведения некоторых операций. И помимо всего, Lamoda не предоставляет возможностей работать по модели продаж DBS.

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