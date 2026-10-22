Оплата третьему лицу в 1С:ERP

В 1С:ERP отсутствуют документы, способные оформить данную операцию, отражения оплаты третьему лицу можно произвести с использованием документов корректировков задолженности.

Формируется закупка (объект расчетов — договор):

В акте сверки с поставщиком появляется долг по договору на сч. 60.01:

Формируется заявка на расходование денежных средств (далее — ЗРДС) с указанием третьего лица, в адрес которого производится оплата, объект расчета остается незаполненным (в случае, если в бизнес-процессе хозяйствующего субъекта не используются ЗРДС, данный пункт может быть пропущен):

На основании ЗРДС формируется списание ДС:

Объект расчетов — Договор с третьим лицом, поименнованный реквизитами письма, полученного от поставщика, по которому осуществляется оплата.

В платежном документе формируются проводки, отражающие поступление денежных средств на сч. 60.02 с аналитикой получателя оплаты (третье лицо).

В рабочем месте Корректировки задолженности формируется документ Списания дебиторской задолженности (Казначейство — Взаимозачеты и списание задолженности — Корректировки задолженностей):

На вкладке Расходы и активы документа корректировки указываем (создаем) статью активов/пассивов, для отражения списания дебиторской задолженности перед третьим лицом:

На основании документа Корректировки дебиторской задолженности формируются проводки о списании дебиторской задолженности на выбранный счет учета без аналитики.

Формируется документ Списания кредиторской задолженности перед поставщиком по договору:

На вкладке Доходы и пассивы документа корректировки отражается статья активов/пассивов, на которую было перенесена сумма дебиторской задолженности перед третьим лицом:

Документ Корректировки кредиторской задолженности формирует проводки о переносе ранее списанной дебиторской задолженности на счет 60.01 с аналитикой по поставщику.

При формировании акта сверки, долг перед поставщиком закрывается корректировкой задолженности, аналогичная ситуация складывается в карточке расчетов с поставщиками и по оборотно-сальдовой ведомости сч. 60.

Подводя итог, можно сказать, что оплата третьему лицу в 1С:ERP — это нестандартная, но вполне решаемая задача. Главный инструмент здесь — грамотное использование механизма корректировки задолженности, который при правильном заполнении аналитики полностью закрывает потребности бухгалтерского и казначейского учета.

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