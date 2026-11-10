Учет и отчетность обособленных подразделений: что изменилось с сентября 2026 года

Три нюанса, которые нужно учитывать

Срок подачи уведомления об отказе НК не устанавливает. Подать его можно в любое время, но перенастраивать учет и отчетность лучше после того, как подразделения будут поставлены на учет в инспекциях по месту нахождения.

Актуальные сведения о постановке ОП на учет подтверждает выписка из ЕГРН. С 2026 года налоговые органы больше не выдают свидетельства и уведомления о постановке на учет или снятии с учета.

Проверьте действующую форму уведомления. Сейчас применяется форма № 1-6-Учет (КНД 1111054), утвержденная приказом ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@ (ст. 83 НК). В ней пока нет поля для отказа от выбранного налогового органа. ФНС подготовила проект обновленной формы, но на 6 октября 2026 года он еще не утвержден.

До утверждения новой редакции порядок подачи уведомления об отказе лучше согласовать со своей ИФНС.

Рисунок 2. Уведомление об отказе от выбранного налогового органа