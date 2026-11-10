Учет и отчетность обособленных подразделений: что изменилось с сентября 2026 года

Самое главное:
С 1 сентября 2026 года компания может отказаться от выбранной ИФНС для учета нескольких ОП в одном муниципальном образовании или городе федерального значения.
После отказа ОП ставят на учет в инспекциях по месту нахождения, поэтому нужно проверить их актуальные КПП и настройки учета.
Сам отказ не меняет состав и сроки отчетности, но для отдельных отчетов нужно проверить место представления и реквизиты подразделения.
С 2027 года организация будет сдавать одну декларацию по налогу на прибыль с распределением данных по подразделениям.
Если уведомление о выборе ИФНС раньше не подавали или все ОП относятся к одной инспекции, новый порядок отказа компанию не затрагивает.
Головной офис — в одном районе Москвы, склады и магазины — в других, инспекции разные. Если несколько обособленных подразделений находятся на территориях разных ИФНС, компания могла выбрать одну инспекцию и поставить все эти ОП на учет в ней. Отменить такой выбор раньше было нельзя.
С 1 сентября 2026 года от выбранной инспекции можно отказаться. Тогда подразделения ставят на учет в ИФНС по месту их нахождения, для них меняются КПП, а компании нужно обновить данные в учетной системе и проверить отчетность. Решение стоит принимать с учетом 2027 года — декларации по налогу на прибыль по месту нахождения ОП за 2026 год сдаются в последний раз.
Что изменилось с 1 сентября 2026 года
Норма работает, когда одновременно выполняются два условия:
несколько ОП расположены в одном муниципальном образовании либо в городе федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь);
находятся на территориях, подведомственных разным налоговым органам.
Ситуация
До 01.09.2026
С 01.09.2026
Группа ОП в одном муниципальном образовании на территориях разных ИФНС
Можно выбрать одну инспекцию, отменить выбор нельзя
Можно выбрать одну инспекцию либо отказаться от ранее сделанного выбора
Где поставят ОП на учет после отказа
—
В инспекции по месту нахождения подразделения
Уведомление об отказе подается лично или через представителя, почтой заказным письмом, по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика — в инспекцию по месту нахождения организации.
Три нюанса, которые нужно учитывать
Срок подачи уведомления об отказе НК не устанавливает. Подать его можно в любое время, но перенастраивать учет и отчетность лучше после того, как подразделения будут поставлены на учет в инспекциях по месту нахождения.
Актуальные сведения о постановке ОП на учет подтверждает выписка из ЕГРН. С 2026 года налоговые органы больше не выдают свидетельства и уведомления о постановке на учет или снятии с учета.
Проверьте действующую форму уведомления. Сейчас применяется форма № 1-6-Учет (КНД 1111054), утвержденная приказом ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@ (ст. 83 НК). В ней пока нет поля для отказа от выбранного налогового органа. ФНС подготовила проект обновленной формы, но на 6 октября 2026 года он еще не утвержден.
До утверждения новой редакции порядок подачи уведомления об отказе лучше согласовать со своей ИФНС.
Настройте учет обособленных подразделений в 1С. При изменении КПП и порядка учета ОП важно обновить справочники и настройки отчетности, чтобы в документах использовались актуальные данные. Специалисты «ТРИО» внедряют и настраивают «1С:Предприятие 8» под процессы компании, а также помогают перенести данные из прежних систем.
Когда отказ может иметь смысл
После отказа каждое ОП будет состоять на учете в инспекции по месту своего нахождения. Это может быть удобно, если компании проще вести работу с подразделениями через территориальные ИФНС.
Но инспекций, которые администрируют ОП, станет больше. Придется контролировать актуальные КПП, адресатов документов и требования из нескольких налоговых органов.
При принятии решения стоит учитывать и изменения с 2027 года: отдельные декларации по налогу на прибыль по месту нахождения ОП отменяются. Головная организация будет сдавать одну декларацию с данными по подразделениям. (п. 1 ст. 289 НК, п. 9 ст. 25 закона от 28.11.25 № 425-ФЗ).
Как отказаться от выбранной ИФНС
Отдельного срока для подачи уведомления об отказе НК не устанавливает. Если компания решила вернуть ОП на учет по месту их нахождения, порядок действий такой:
Подать уведомление в ИФНС по месту нахождения организации. Его можно передать лично или через представителя, отправить заказным письмом, по ТКС либо через личный кабинет.
Дождаться постановки ОП на учет по месту нахождения. После отказа подразделение переводят в инспекцию, к которой относится его адрес.
Проверить сведения в ЕГРН. В выписке будут актуальные данные о постановке на учет и КПП подразделения. ОКТМО нужно сверить отдельно, так как он определяется территорией нахождения ОП и из-за смены инспекции сам по себе не меняется.
Обновить КПП там, где он используется. Например, в справочниках учетной системы и шаблонах документов, если в них указаны реквизиты ОП. В обычной платежке на ЕНП менять КПП подразделения не нужно, так как с 1 апреля 2026 года в поле 102 у российских организаций указывается «0», как и в поле ОКТМО.
Проверить уведомления и отчетность. В уведомлении об исчисленных суммах указываются данные по ОП в разрезе КПП и ОКТМО. При этом место сдачи 6-НДФЛ, РСВ и декларации по прибыли определяется отдельными нормами НК.
Что проверить после отказа от выбранной ИФНС
После постановки подразделений на учет по месту их нахождения проверьте актуальные КПП и обновите их там, где они используются.
Что проверить
Что сделать
КПП ОП
Сверить с выпиской из ЕГРН и обновить в учетной системе
ОКТМО
Проверить код по месту нахождения ОП; автоматически из-за смены ИФНС он не меняется
Уведомления об исчисленных суммах
Указывать актуальный КПП ОП и соответствующий ОКТМО
6-НДФЛ
Проверить КПП подразделения и инспекцию, в которую представляется расчет
РСВ
Проверить только для ОП с банковским счетом и полномочиями начислять и выплачивать доходы физлицам
Справочники и шаблоны документов
Обновить КПП там, где используются реквизиты конкретного подразделения
Отчетность ОП в 2026 году: шпаргалка
Главное — с 01.09.2026 состав отчетов и сроки по обособленным подразделениям не изменились. Новых форм не появилось, старые не отменили. После постановки ОП на учет по месту нахождения проверьте их КПП и место представления тех отчетов, для которых оно зависит от места учета подразделения.
Отчет
Куда сдавать в 2026 году
Условие
Декларация по налогу на прибыль
По месту нахождения организации и по месту нахождения каждого ОП (ответственного ОП, группы ОП)
При централизованной уплате в пределах субъекта — через ответственное ОП; крупнейшие налогоплательщики — по месту учета в качестве крупнейшего
6-НДФЛ
По месту учета организации и по месту учета ОП
При нескольких ОП в одном муниципальном образовании — через ответственное подразделение после уведомления по п. 2 ст. 230 НК
РСВ и персонифицированные сведения
ОП — по месту своего учета
Если у ОП есть счет в банке и оно наделено полномочиями начислять и производить выплаты физлицам; иначе отчитывается головная организация
ЕФС-1
По месту регистрации страхователя
В том числе ОП, зарегистрированное в СФР как страхователь
Налог на имущество
По месту нахождения объектов недвижимого имущества (по объектам во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне и за пределами РФ — по месту нахождения организации). Объекты с налоговой базой по кадастровой стоимости российские организации в декларацию не включают; если у организации только такие объекты — декларация не представляется вообще (п. 6 ст. 386 НК)
Одна декларация по всем объектам в пределах субъекта возможна только для имущества, облагаемого по среднегодовой стоимости: в одну ИФНС по выбору, по уведомлению в УФНС до 1 февраля года, в котором компания будет применять единый порядок представления декларации (п. 1.1 ст. 386 НК). Порядок не применяется, если законом субъекта установлены нормативы отчислений в местные бюджеты
Бухгалтерская отчетность
В целом по организации
ОП не юридические лица: данные консолидируются, отчетность сдает организация
2027 год: одна декларация по прибыли
С 1 января 2027 года из абз. 1 п. 1 ст. 289 НК исключены слова «и месту нахождения каждого обособленного подразделения» (те же поправки закона № 425-ФЗ). Декларация подается по месту нахождения организации, крупнейшими налогоплательщиками — по месту учета в качестве крупнейшего. Пункт 5 ст. 289 НК сохранен. Отчет сдается в целом по организации с распределением по ОП. По оценке ФНС, это минус более миллиона деклараций в год.
Изменения в форму внесены приказом ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@. Обновленная форма применяется начиная с декларации за первый отчетный период 2027 года. За 2026 год отчитывайтесь по прежней форме и по прежним правилам.
Какие данные по ОП собирать уже в 2026 году. Ведите по каждому подразделению выбранный показатель для распределения налога — среднесписочную численность либо расходы на оплату труда, закрепленные в учетной политике. Отдельно фиксируйте остаточную стоимость основных средств, данные о сотрудниках и затратах по ОП, а также историю КПП и ОКТМО по каждой точке.
Подготовьте 1С к изменениям в учете и отчетности. Если структура компании меняется или появляются новые требования к учету, систему нужно проверить заранее. «ТРИО» начинает внедрение с аудита процессов, затем проектирует и настраивает 1С, тестирует рабочие сценарии и обучает сотрудников.
Когда ничего перенастраивать не нужно
Вы не подавали уведомление о выборе ИФНС. Для вас с 1 сентября 2026 года ничего не изменилось — отказываться от ранее выбранной инспекции не нужно.
Все ОП относятся к одной инспекции. Механизм выбора ИФНС по п. 4 ст. 83 НК в этом случае не применяется. Он предусмотрен для подразделений в одном муниципальном образовании или городе федерального значения, которые относятся к разным налоговым органам.
Что в итоге
Выбор инспекции для группы обособленных подразделений стал обратимым. После отказа компании нужно проверить актуальные КПП подразделений и настройки учета и отчетности.
При принятии решения стоит учитывать изменения с 2027 года. Декларации по налогу на прибыль по месту нахождения ОП за 2026 год сдаются в последний раз, но распределение налога по подразделениям сохраняется.
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