Топ-7 ошибок при оформлении командировки и как их избежать

Прежде чем направлять сотрудника в служебную командировку, проверьте, не относится ли он к какой-либо категории лиц, которых направлять в такие поездки запрещено трудовым законодательством.

Вы не вправе направлять в командировки (ст. 259, 268 ТК):

работников младше 18 лет, исключение — спортсмены и творческие работники, указанные в перечне, утв. распоряжением Правительства от 04.07.2023 № 1777-р;

беременных сотрудниц.

Наличие добровольного согласия на поездку, полученного от таких работников, ничего не изменит: при нарушении запрета работодателя ждет административная ответственность по п. 1 ст. 5.27 КоАП — штраф в размере 1 000–5 000 рублей для ИП или должностного лица, 30 000–50 000 рублей для организаций.

Для некоторых категорий работников установлены ограничения:

сотрудника, работающего по ученическому договору, можно отправить в командировку, только если такая поездка связана с ученичеством (ст. 203 ТК);

работника, зарегистрированного кандидатом в выборный орган, нельзя направлять в командировки в период проведения выборов в этот орган (п. 2 ст. 41 закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).

Иностранцев, временно пребывающих (проживающих) в РФ, высококвалифицированных иностранных специалистов командировать можно, но с соблюдением определенных условий, перечисленных в приказе Минздравсоцразвития от 28.07.2010 № 564н.

Только при наличии письменного согласия и отсутствии запрета по состоянию здоровья можно направлять в командировку (ст. 167, 216.1, 259, 264 ТК, п. 14 постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1):

женщин с детьми до трех лет;

сотрудников-инвалидов;

матерей, отцов, воспитывающих детей до 14 лет в одиночку, опекунов или других лиц, воспитывающих детей до 14 лет без матери;

родителей детей-инвалидов;

работников, ухаживающих за больным членом семьи согласно медзаключению;

родителя ребенка до 14 лет, если второй родитель работает вахтовым методом, или проходит военную службу по контракту, добровольцем либо призван по мобилизации;

родителей троих и более детей до 18 лет, если младшему еще нет 14 лет.

Предварительно нужно сообщить таким сотрудникам об их праве на отказ от поездки. Отказавшегося от командировки работника нельзя принуждать к ней, иначе для работодателя наступит ответственность за нарушение трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП.