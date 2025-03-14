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Подотчет, командировки

Как искусственный интеллект влияет на управление командировками

В период проведения сессии европейской конференции GBTA 2023 в Гамбурге, GBTA и BCD Travel сформировали отчет на основе отзывов 700 профессионалов туристической индустрии. Компании провели аналитику, чтобы узнать, как искусственный интеллект влияет на управление командировками. Рассказываем вам, чем ИИ может быть полезен деловым путешественникам!

Отчет GBTA и BCD Travel определил, в каких областях командировки могут быть преобразованы с помощью ИИ. Вот, к чему пришли исследователи:

Поиск услуг

Основанные на ИИ стратегии поиска динамически адаптируются под рыночные условия и цели компании. Машинное обучение на основе прошлых заказов организует ранжирование так, чтобы первыми в списке были наиболее подходящие под запросы позиции.

Помощь на всех этапах

ИИ незаменим для путешественников. Он помогает автоматически заполнить заявление на визу и минимизировать затраты в случае изменений в поездках. Также ИИ обеспечивает языковой перевод, что крайне важно для организации конференций и оповещений о чрезвычайных ситуациях.

Дистрибуция и бронирование

Дистрибуция в деловом туризме сильно изменилась с появлением многоканальной связи. Инструмент онлайн-бронирования (OBT) — больше не единственная точка входа на рынке. ИИ предлагает услуги, соответствующие потребностям путешественников, даже при отсутствии OBT.

Многоканальное бронирование становится более эффективным и подчеркивает экономическую выгоду от увеличения количества онлайн-транзакций.

Развитие стратегии бизнес-путешествий

ИИ обучается на основе запросов путешественников и данных о поездках, а затем предоставляет обратную связь, которую можно использовать в будущем.

Аналитика и интеграция

В цифровую эпоху ИИ собирает информацию из сотен источников для предоставления комплексной аналитики. Данные о расходах, глубина заказов, статистика по авиакомпаниям — ИИ превращает эти сведения в бизнес-инструмент, который расширяет возможности компании в принятии решений.

Динамика управления

ИИ обеспечивает гибкость в применении тревел-политики. С ним компании могут легко корректировать процесс организации командировок в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса.

Используя ИИ для достижения целей бизнеса, важно помнить об информационной безопасности и правилах адаптации технологий

Аутентичность и человеческий подход

Сохранение аутентичности бренда и человеческий подход к коммуникациям по-прежнему имеют решающее значение для улучшения пользовательского опыта. Общение с роботом вышло на новый уровень, но все еще отличается от бесед с реальными людьми.

Авторские права и права интеллектуальной собственности

Использование материалов, защищенных авторским правом, в обучающих наборах данных приводит к спорам о праве собственности на созданный искусственным интеллектом контент.

Конфиденциальность пользователей

Использование возможностей ИИ в коммуникациях часто ставит под сомнение защиту пользовательских данных. Отрегулируйте этот вопрос, чтобы не вызывать негативный отклик клиентов.

Информационная безопасность и нормативно-правовая база

Устранение киберугроз, нарушений конфиденциальности и нормативных пробелов — основные правила надежного и этичного использования ИИ. Рассмотрите вопрос введения правовых рамок для масштабирования искусственного интеллекта.

Честность и этические соображения

Иногда результаты внедрения технологий ИИ нарушают принципы расового и гендерного равенства и приводят к возникновению Ai Bias (предвзятости искусственного интеллекта).

Обучая машинные алгоритмы, убедитесь, что данные надежно защищены и не подвержены внешнему вмешательству.

Отчетность

Рассмотрите введение четких протоколов для устранения ошибок в обучении.

ИИ находится в постоянной эволюции, поэтому и внедрять его в бизнес-процессы нужно постепенно. Начните с малого — используйте искусственный интеллект, поддерживаемый человеческим фактором, и наладьте процессы, обеспечивающие точность технологии.

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Trivio

Trivio

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