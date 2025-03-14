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Как искусственный интеллект влияет на управление командировками

В период проведения сессии европейской конференции GBTA 2023 в Гамбурге, GBTA и BCD Travel сформировали отчет на основе отзывов 700 профессионалов туристической индустрии. Компании провели аналитику, чтобы узнать, как искусственный интеллект влияет на управление командировками. Рассказываем вам, чем ИИ может быть полезен деловым путешественникам!