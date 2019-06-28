Кошмар для «физиков»: готовьтесь платить налоги за переводы на карту

Добрый день, коллеги.

Замначальника ФНС России Аракелов выпустил с точки зрения закона прекрасное письмо. Может быть, оно кому-то и не понравится. Но это оно крайне важно для любого «физика» и ИП, у которого есть хоть какая-то недвижка. А также для любого, кто не является ИПшником, но который со стороны зарабатывает и тихонечко получает деньги на свою пластиковую карточку.

Итак, Письмо ФНС от 7 мая 2019 года №СА-4-7/8614. Речь в нем идет о следующих вещах.

Случай №1. Физическое лицо продает цветочки, косметику или еще что-то через интернет и получает деньги на свою пластиковую карточку.

Случай №2. У «физика» на рынке в городе торговая точка. Он продает фрукты и овощи. Перед покупкой я говорю: «Налички нет». Он отвечает: «Ну, хорошо, переведи деньги на карточку». Я перевел. И он так на свою карточку получает денежку от разных покупателей.

Случай №3. У физического лица есть, например, несколько легковых автомобилей. Он на них посадил водителей, которые тихонечко занимаются извозом и сбрасывают ему на деньги карточку.

Случай №4. У физического лица есть грузовики, которые он сдает в аренду легально, при этом он Родине платит НДФЛ 13%. Однако забыл заплатить НДС.

Случай №5. У вас есть недвижка. Вы ее сдаете в аренду своей же компании, платите НДФЛ, но забыли заплатить НДС.

Случай №6. Вы купили имущество коммерческого, личного или иного назначения. Затем продали. Если вы постоянно покупаете и продаете квартиры – это тоже бизнес-деятельность.

Все, что я говорил, относится к бизнес-деятельности. Даже если вы не являетесь ИП-шником, вас все равно налоговики заставят платить НДФЛ 13% и НДС 20%. Почти во всех перечисленных мной случаях.

А теперь давайте рассмотрим это письмо более подробно, а не так бегом, как я это сделал в предыдущем посте.

Согласно этому письму «…владение, пользование, а также распоряжение имуществом не рассматривается само по себе в качестве признака предпринимательской деятельности, а рассматривается как осуществление правомочий собственника». Но «В силу положений статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг».

Дальше идет ссылка на статью 23 ГК РФ, где закрепляется ряд правил, регулирующих статус ИП. Здесь написано: «В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

Далее налоговики правомерно ссылаются на пункт 2 статьи 11-й НК РФ, цитирую: «При этом физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них Налоговым кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями». При этом должны заплатить налоги на ОСН.

Затем ФНС ссылаются на правовую позицию КС РФ: «…имущество физического лица юридически не разграничено на имущество,используемое в предпринимательской деятельности и используемое в личных целях. При получении физическим лицом доходов от деятельности, не относимой им к предпринимательской, но подлежащей квалификации в качестве таковой, на указанное лицо будет распространяться соответствующий режим налогообложения…». То есть классический. Потому что у него нет на руках бумажки, свидетельствующей о том, что он имеет право применять, например, упрощенку.

А как же будет определяться классификация сделок? Если человеку отчуждают товары, работы, услуги, имущественные права и хозоперации, какие сделки будут считаться предпринимательским? Классификация сделок в этом случае возможна, в том числе в силу длительности, систематичности и массовости действий, направленных на их приобретение и продажу. Я уже приводил пример с цветочками, фруктами и еще массу таких случаев могу привести. Придите на любой рынок и вы столкнетесь с этим.

Дальше Аракелов ссылается на Определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.03.2018 №308-КГ17-14457 по делу №А53-18839/2016. Здесь написано: «…направленность действий гражданина на систематическое получение прибыли состоит в активных действиях — вовлечении соответствующих ресурсов (оборудования, рабочей силы, технологии, сырья, материалов, энергии, информационных ресурсов и т.д.), нацеленности произведенных затрат на получение положительного финансового результата». Но в каждом конкретном случае налоговики все-таки обязаны оценивать обстоятельства дела в совокупности и взаимосвязи. И они должны выяснять, использовалось ли имущество в предпринимательской деятельности. Также определять, занималось ли физическое лицо предпринимательской деятельностью или этот «физик» реализует свое право на осуществление гражданско-правовых сделок.

Искренне рекомендую почитать это письмо. Неважно, какой деятельностью вы занимаетесь, если вы даже зарегистрированы как ИП, а получаете бабосы на свою карточку «физика» – это попандос. А также, если у вас нет эквайринга, и эти доходы, которые поступают на карточку «физика», не отражаются в книге учета доходов, расходов, и вы работаете на УСН. Если вы на рынке, а там, как правило, применяется ЕНВД или ПСН, и вы думаете: «Да не, я в безопасности, я же ЕНВД плачу, я же стоимость патента заплатил, я же все выкупил. А то, что там деньги падают на мою карточку, как на физическое лицо, кто об этом узнает»?

Расслабьтесь. Весь этот механизм узнавания в 2019 году уже запущен. Я не гарантирую вам, что в 2020-2021-2022 году вы будете в безопасности. Конечно, у налоговиков, наверно, не хватит сил и средств каждого из вас проверить в отдельности. Однако, на этот счет создаются соответствующие дата-центры, где скапливается эта информация. Насколько я знаю, уже создана соответствующая электронная программулина, которая сможет анализировать карточные счета физических лиц. Если она будет видеть массовость перечисления денег на пластиковую карточку из разных концов страны или от физических лиц, с назначением платежа: за цветочки или фрукты. А также, если она будет видеть иные индикаторы, то эта программа будет формировать вам автоматические запросы. Если вы не доказали, что эти деньги поступали действительно от ваших друзей в связи с каким-то праздником, то это, конечно же, попандос. Налоговики доначислят вам соответствующие недоимки: НДФЛ 13%, пеня, штраф и НДС 20%. А так вы имеете право при оборотах до 2 млн в квартал получить освобождение по ч. 1 ст. 145 НК РФ, то еще и НДС 20% припаяют.

Я вернусь к этому письму. Надеюсь, что вы его все-таки внимательно проштудируете самостоятельно.

О наличии предпринимательской деятельности у гражданина могут свидетельствовать:

1. Изготовление и приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализацию;

2. Хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок;

3. Взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный период времени сделок;

4. Устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.

Вот те примеры, которые я приводил как раз при торговле на рынках. Непродолжительность периода времени нахождения имущества в собственности гражданина. Когда купил, продал, я об этом тоже говорил.

Функциональное предназначение этого имущества. Если, например, куплено нежилое помещение, цитирую: «…нежилое помещение по своим функциональным характеристикам не было предназначено для использования в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью». И это тоже будет учитываться. Или если вы уже продали какое-то имущество, но раньше вы его использовали в предпринимательской деятельности, то, соответственно, должны будете с реализацией этого имущества заплатить все налоги, как будто вы являетесь ИП. Если вы не были зарегистрированы таковым, то как раз на ОСН. Здесь, между прочим, есть послабления и я бы рекомендовал вам их почитать.

Или, допустим, если у человека обороты были меньше 2 млн в квартал и он знал о существовании нормы статьи 145 НК РФ, что-то слышал про Постановление Пленума ВАС РФ №33, то он имеет право, даже если проверка уже закончилась, задним числом написать освобождение от уплаты НДС. Решения налоговиков о доначислении в этом случае будут отменены либо самими налоговиками, либо через суд. Но 100%, этот НДС будет отменен.

Какие послабления нам это письмо дает? Тут их довольно много, назову парочку.

1. «Разрешено применять освобождение от НДФЛ в отношении доходов от продажи транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, непосредственно используемых в предпринимательской деятельности, при соблюдении минимального предельного срока владенияи…». Если вы использовали личное жилье в предпринимательской деятельности, вас освободят от НДФЛ при продаже этого жилья.

Какие еще признаки свидетельствуют о том, что вы не были в этот момент предпринимателем? Цитирую: «Деятельность физического лица не подпадает под определение предпринимательской, если отсутствуют ключевые признаки, поименованные в статье 2 ГК РФ». То есть, чтобы ваша деятельность не была предпринимательской, у вас не должно быть самостоятельности, риска. А также систематического получения прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Если вы являетесь учредителем ООО-шки или имеются акции того или иного АО, по которым вы тоже получаете дивиденды. Либо у вас есть вклады по которым получаете процент. А также, если вы получили доход при снятии денег с банковского счета за счет курсовой разницы, то есть у вас деньги в лежали долларах, то вся эта деятельность предпринимательской не считается. Также недопустимо признание деятельности предпринимательской на основе единичных случаев совершения гражданско-правовых сделок.

Я не все перечислил. В письме очень много интересного, поэтому почитайте его обязательно.

Доказательствами, подтверждающими факт занятия указанными лицами деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, в частности, могут являться: Показания лиц, оплативших товары, работу, услуги, расписки в получении денежных средств;

Выписки из банковских счетов лица, привлекаемого к административной ответственности, акты передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг)…

Размещение рекламных объявлений, выставление образцов товаров в местах продажи, закупку товаров и материалов, заключение договоров аренды помещений.

Вместе с тем, само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию указанного правонарушения. То есть вы можете сработать даже в убыток, но налоги вас все равно заставят платить, тот же НДС. Так как извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом.

Так что еще раз, если вы «физик», ИП-шник или юридическое лицо, и получаете какую-то копейку на карту, целиком проштудируйте это письмо, чтобы не вляпаться.

Еще раз, письмо ФНС России от 7 мая 2019 года №СА-4-7/8614. Оно подписано государственным советником РФ второго класса С.А. Аракеловым.

Спасибо и удачи в делах.