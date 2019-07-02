Арендуете авто у сотрудника? Водителя – на медосмотр

Добрый день, коллеги.

4-5 июля я буду проводить семинар по оптимизации налогов в Санкт-Петербурге.

Одним из вопросов будет: как использовать автомобили своих сотрудников в служебных целях? Есть варианты, как часть зарплаты заменить компенсационными выплатами за использование личного имущества. При этом НДФЛ и страховые взносы будут ноль. Также это имущество можно арендовать.

Вы арендуете у своего сотрудника автомобиль, а он либо кто-то другой ездит на нем по служебным делам. Например, легковой автомобиль, который возит директора или бухгалтера в банк. А может и сам сотрудник объезжает объекты, например, прораб или торговый представитель. Вопрос: надо ли проводить предрейсовые медицинские осмотры? Давайте мы с вами подробно это разберем.

Этот вопрос был задан мне по электронной почте. Полностью он звучит следующим образом: «Нужно ли проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей, если организация не оказывает транспортных услуг, а эксплуатирует автомобили для управленческих нужд компании»?

На основании п.1 ст. 20 и абзаца 5 п. 1 ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ предрейсовые осмотры проводить нужно, а послерейсовые нет. Потому что этот человек не будет перевозить пассажиров. При этом, организация обязана проводить осмотры в течение всего времени работы сотрудника в качестве водителя. Порядок проведения медосмотров утвержден Приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 года №835Н. Посмотрите его .

Следующий момент. По общему правилу необходимо проводить предрейсовые осмотры сотрудников, которые работают в должности водителя. Если сотрудник не является по должности водителем, но его работа связана с постоянными разъездами, он обязан проходить предрейсовые медосмотры. Например, курьер, который занимается доставкой на служебном автомобиле, или менеджер, который ездит и принимает заказы. Об этом сказано в Постановлении Верховного суда от 19.12.2016 г. №18-АД16-173 и в ст. 23 Федеральном законе от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ, а также в ст. 213 ТК РФ.

Если сотрудник не является по должности водителем, но использует личный транспорт для нужд организации, он не обязан проходить предрейсовые медицинские осмотры. Однако мои специалисты в целях безопасности рекомендуют их тоже осматривать при выезде на рейс.

Кто будет делать эти медосмотры? К сожалению, сам работодатель этого делать не имеет права. Также он не может назначить сотрудника из компании, который будет проводить осмотры. Даже если у этого работника высшее медицинское образование.

Однако, государство о нас позаботилось. У меня такие ощущения, что государство считает работодателя потенциальным возможным правонарушителем. Который только и думает о том, как бы выпустить на линию пьяного водителя. Или посадить его за руль и отправить вместе с главбухом в банк. А еще лучше посадить пьяного менеджера или торгового представителя и отправить его по магазинам получать заказы. Ну, нахрена все эти ужесточения?

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302Н, а также Федеральным законом от 04 мая 2012 года №99-ФЗ. Организация обязана заключить договор с медицинским учреждением, у которого есть лицензия на медицинскую деятельность.

Работодатель мог бы проводить медосмотры, если в компании был бы создан медицинский пункт. Получил бы лицензию на медицинскую деятельность о праве проведения таких осмотров. Другой вариант – заключить договор с медицинской организацией и платить ей деньги.

Мне это не очень понятно. Я никогда не видел ни одного бизнесмена, который, хотя бы помыслил о том, что можно пьяного водителя выпустить на линию. Или выпившего сотрудника посадить за руль, что бы он бухгалтера повез в банк. Это невозможно. Я понимаю, когда это транспортная компания, водителей много. Да и то заведующий гаражом с этим справился бы или другое ответственное лицо.

Я недавно общался с женщиной, она медик и работает в медицинском учреждении. В автоколонне она является человеком, который производит предрейсовый досмотр. И по ее словам бывают случаи, когда и с похмелья кто-то приходит и давление подскочило.

Цель статьи:

Я решил дать вам эту информацию, чтобы уже не было каких-то двойных толкований.

Напишите в комментариях, насколько нужна эта зарегулированность. Одно дело, когда это транспортная компания или организация по перевозке пассажиров. Много водителей работают на постоянной основе и тут необходим медпункт, лицензия или договор со сторонней организацией. Другое дело, когда речь идет об аренде машины у сотрудника или, оплаты ему компенсации за использование. Вы все равно должны проводить водителю медосмотр. Речь идет о том, что мы используем их имущество в служебных целях. При этом должны заморачиваться с этими медицинскими осмотрами. Как вы считаете, насколько это оправдано?

На семинаре 4-5 июля в г. Санкт-Петербург мы с вами будем говорить не только об этом, но посмотрим огромное количество нормативной базы включая новую.

Также проект Федерального закона на 117 страниц. Его планируется принять в ближайшие дни. В связи с этим законом, уже с 2020 года вы не сможете выводить свои активы в безопасную зону в без НДС-ном режиме. Или избавляться от виртуальных товарных остатков, так, чтобы не платить НДС и налог на прибыль. Все эти вещи можно будет законно делать, только в 2019 году. То есть сейчас. Дальше эти лазейки к чертовой матери перекрываются законом. Плюс, по сути дела убивается ЕНВД-шный бизнес.

Обо всем этом я расскажу на семинаре 4-5 июля в Санкт-Петербурге. А также о всех законных способах оптимизации налогов. Так что жду вас. Не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.