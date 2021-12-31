Как снизить налоги с помощью самозанятых

Добрый день, уважаемые коллеги.

Еще несколько слов о самозанятых. Очень часто работодатели неправильно используют самозанятых для оптимизации налогов. Я хочу вам дать парочку документов, чтобы снизить ваши риски при оптимизации налогов с помощью самозанятых. Более детально всю нормативную базу, пошаговую программу оптимизации и так далее я даю на семинаре. Кроме этого способа, я дам еще, наверное, 50 способов снижения любого типа налогов в условиях цифрового контроля. И все эти способы давно проверены.

Письмо ФНС России от 28.08.2019 № СД-4-3/17127

Человек, работающий на налоге на профессиональный доход, может иметь трудовые отношения с одной из ваших организаций. А с другими вашими организациями он может иметь отношения гражданско-правового характера, будучи физлицом самозанятым или самозанятым в статусе ИП. И вы тут уже смотрите, с какой стороны, что называется, ему платить больше денег.

При этом затраты на услуги самозанятого по договорам ГПХ вы можете ставить на затраты, уменьшать налог на прибыль со всех этих платежей. Страховые и НДФЛ, естественно, ноль. Так что эта оптимизация выгодная. Но самозанятый не может иметь этот договор с той организацией, с которой у него трудовые отношения. Если он уволился из этой организации, то он еще два года не может с этой организацией заключать договор ГПХ.

Письмо ФНС России от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@

Но тут есть очень важный момент. Когда вы оптимизируете налоги с самозанятыми, нужно сделать все возможное, чтобы налоговики не признали это трудовыми отношениями. И если вы заключаете договор с самозанятым, что называется, для оптимизации, то перед заключением договора прочитайте это письмо. Тут все эти признаки подмены трудовых отношений описаны, не вляпайтесь.

Среди тех признаков, по которым налоговики постараются превратить договор ГПХ в трудовой со всеми вытекающими последствиями, есть такой признак, как зависимость самозанятого от вас как от заказчика. То есть выполнение им своей работы на вашем оборудовании, использование ваших инструментов, использование материалов заказчика. Если налоговики увидят, что вы платите не за финальный какой-то результат деятельности самозанятого или поэтапную работу, а платите как всем, в виде оклада. Или налоговики увидят, что самозанятый зависим от вас. Имеется в виду, что они узнали, что при приеме на работу вы ему поставили условие стать самозанятым, и он им стал. Самозанятый подчиняется внутреннему трудовому распорядку. Вы издаете приказы о наказании или поощрении самозанятого. И так далее.

Налоговики допрашивают самозанятого, спрашивают, где он работает. И он должен был ответить: «Я нигде не работаю, я бизнесмен, я самозанятый». Но чаще всего он будет указать на вас. С отпусками и перерывами на обед тот же вздор. В общем, изучите эти критерии, чтоб не вляпаться. И плюс, на семинаре я даю эти данные всегда более подробно.

Потому что если налоговики признают подобный договор с самозанятым трудовым, то вам доначислят налоги. А еще вас оштрафуют по ст. 5.27 КоАП. Директора ждет штраф до 20 000 рублей, ИП – до 10 000 рублей. На первый раз ООО оштрафуют до 100 000 рублей. А если вы попадете второй раз, то директора дисквалифицируют сроком до трех лет. Директора, который нанимал таких самозанятых. А ООО оштрафуют аж до 200 000 рублей.

Поэтому лучше ознакомиться с той нормативной базой, которую я вам дал. Плюс, послушать про оптимизацию с помощью самозанятых на семинаре. Там даю подробный пошаговый алгоритм, как действовать, чтобы не нарваться ни на дисквалификацию, ни на эти довольно внушительные штрафы.

Про отчетность и налоги самозанятых

Понятно, что самозанятые должны платить эти копеечные налоги. То есть, если они получают доход от физлица, они платят 4%, а если доход от юрлица – 6%. Страховые они не платят, плюс, есть налоговые вычеты и так далее. До 12 числа истекшего месяца, следующего за отчетным, налоговики всякий раз присылают в программе «Мой налог» расчет. И человек должен нажать кнопку до 25 числа и оплатить этот копеечный налог.

Если самозанятый нарушает порядок и сроки передачи в налоговую инспекцию сведений о расчетах, то на первый раз его оштрафуют по ст. 129.13 НК РФ, потому что налоговики через онлайн-кассы видят все доходы. И надо своевременно нажимать кнопки в телефоне, чтобы проводить эти операции. На первый раз штраф будет в 20% от суммы расчета. Но, если самозанятый допустит это нарушение повторно в течение 6 месяцев, тогда штраф будет в размере 100% от суммы расчета. Сложного ничего нет. Лучше не нарушать и спокойно работать.

Вывод

В данном случае спасибо государству за этот налоговый режим. Государство нам пообещало, в лице налоговиков и Минфина, что в ближайшие 3 года налоговые ставки трогать не будут, налоги увеличивать не будут, ничего не будет. Более того, господин Егоров, глава ФНС России, заявил, что налог по самозанятым – это социальная мера, целью которой является приучение граждан РФ платить хоть какие-то налоги.

Короче, пока халява в этой области присутствует. Налоги у самозанятых, прямо скажем, смешные – 4% или 6%. Хотя я знаю, что многие из вас даже такие налоги нашему родному государству платить не хотят. Вместе с тем, в сравнении с любой европейской страной, эти налоги вообще ни о чем. И форма довольно удобная. В том числе для оптимизации налогов. Надо просто научиться эту форму правильно применять, не нарушая закон.

Как вы считаете, является ли налог на профессиональный доход ловушкой для налогоплательщиков? В ближайшие 3 года миллионов 15 тех, кто работает сейчас в серой зоне, себя таким образом легализуют, а потом государство начнет повышать налоговые ставки? Или, все-таки, это действительно искренняя мера государства, направленная, с одной стороны, на поддержку людей. А с другой стороны, на их легализацию и получение хоть какого-то копеечного дохода. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

А те, кто хочет по-настоящему оптимизировать налоги, записывайтесь на ближайший семинар. Конец года, семинар надо посетить. Если бы вы только знали, какое количество законов у нас новых появилось. И какое количество разных систем контроля появилось. Я был вынужден все способы оптимизации, которые я вам буду давать на семинарах, адаптировать под эти системы цифрового контроля.

Спасибо и удачи в делах.