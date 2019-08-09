Очень важный документ от КС РФ

Добрый день, друзья.

Эта статья для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых есть сотрудники и у которых более-менее серьезный бизнес. Особенно эта статья для тех, кто работает на классической системе налогообложения. Более того, документ, о котором пойдет речь, я рекомендую изучить вашему бухгалтеру и юристу.

Итак, у меня в руках свежий «Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых во втором квартале 2019 года по вопросам налогообложения». Затрону некоторые пункты.

Пункт №1. Бизнесмен применял патентную систему налогообложения и сдавал недвижимость в аренду большому количеству арендаторов. Патент получил на одно помещение и сдавал его в аренду нескольким арендаторам. Налоговики докопались и сказали: «Молодец, что купил патент на это помещение. Но так как ты сдавал недвижимость нескольким арендаторам, заплати патент в 5 раз больше. Потому что у тебя пять арендаторов, соответственно, купи 5 патентов». Абсолютный бред…

Цитирую: «Как отметил налоговый орган, указанное в патентах недвижимое имущество фактически сдавалось в аренду по нескольким договорам аренды, следовательно, возникло большее количество «обособленных объектов».Следовательно, с этих объектов надо заплатить налог. Слава Богу, Конституционный Суд встал на сторону индивидуального предпринимателя. Цитирую Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 06.06.2018 №22-П: «Правоприменительные органы в деле заявителя исходили из необходимости определения обособленных объектов на основании заключенных налогоплательщиком договоров аренды. Соответствсенно, в случае сдачи в аренду здания или ряда помещений в одном здании на основании одного договора аренды это будет считаться одним обособленным объектом для целей налогообложения. Но если тот же индивидуальный предприниматель сдаст в аренду здание или ряд помещений в нем по отдельным договорам аренды, то налоговая нагрузка возрастет многократно при тех же самых характеристиках недвижимого имущества. Следовательно, размер налогового бремени может увеличиваться непропорционально полученному налогоплательщиком от данного вида деятельности доходу, что приводит, с учетом правоприменительной практики, к нарушению принципов равенства налогообложения и экономического основания налога». Конституционный суд встал на сторону налогоплательщика.

Пункт №3. «Налоговый орган представил доказательства того, что деятельность компании, являющейся резидентом Республики Кипр носила «технический» характер, а сама компания выступала в качестве кондуита, прикрывающего сделку по продаже товарного знака обществом в адрес российской организации». Липовая схема: не делайте – проиграете.

Пункт №4. Общество с ограниченной ответственностью работало на УСН. Слетело с упрощенки на «классику», и налоговики доначислили НДС 18% сверху всех доходов при упрощенке. Неправильно сделали. Нельзя было доначислять сверху 18%: нужно было доначислить 18/118. К такому выводу пришел Верховный Суд в Определении ВС РФ от 16.04.2019 N 302-КГ18-22744 по делу №А58-9294/2017.

Пункт №9. Бизнесмен работал на упрощенке. Потом он по факту потерял право на применение упрощенки, но продолжил ее применять и сдавать отчетность. Когда налоговики увидели, что он потерял право на применение УСН, сразу же доначислили ему налоги на «классике» и проиграли все суды.

Почему? Потому что налоговики должны были написать уведомление о переходе на ОСН. Раз инспекция не выполнила свои обязанности, значит, бизнесмен прав: он не знал, что слетел. Цитирую: «Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты указала, что применение субъектами малого и среднего предпринимательства упрощенной системы налогообложения носит уведомительный, а не разрешительный характер: правовое значение уведомления, направляемого согласно пунктам 1 и 2 статьи 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации организациями и индивидуальными предпринимателями, изъявившими желание перейти на упрощенную систему налогообложения, состоит не в получении согласия налогового органа на применение данного специального налогового режима, а в выражении волеизъявления субъектов предпринимательства на добровольное применение упрощенной системы налогообложения и в обеспечении надлежащего администрирования налога, полноты и своевременности его уплаты.

Инспекция, обладая сведениями о применении хозяйствующим субъектом УСН с нарушением процедуры, длительное время не требовала от общества представления отчетности по общей системе налогообложения и в течение всего охваченного налоговой проверкой периода не направляла обществу сообщение о несоответствии требованиям применения упрощенной системы налогообложения, предусмотренное приказом Федеральной налоговой службы от 02.11.2012 №ММВ-7-3/829@. Такое сообщение направлено обществу только в 2016 году в преддверии начала выездной налоговой проверки.

Следовательно, осуществляя хозяйственный учет в качестве налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения, исчисляя и уплачивая данный налог, представляя по нему налоговую отчетность после устранения нарушения, предусмотренного подпунктом 14 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации, общество своими действиями подтвердило волеизъявление продолжать использовать специальный налоговый режим».

Виноваты налоговики. Бизнесмен не виноват. Об этом написано в Определении ВС РФ от 02.07.2019 №310-ЭС19-1705 по делу №А62-5153/2017.

Пункт №11. У «физика» была недвижимость. Налоговики переквалифицировали его деятельность в предпринимательскую. Об это я уже 100 говорил, и об этом в очередной раз напомнил суд в Определении ВС РФ от 10.04.2019 №51-КА19-1.

Налоговики решили перевести его на «классику» и доначислить все на свете. Суд встал на сторону налогоплательщика. Этот гражданин 6 лет подряд сдавал справки 2-НДФЛ платил НФДЛ. Налоговики должны были предупредить: «Друг, мы тебе НДС начислим. Стань ИП. Перейди на упрощенку». Раз налоговики не позаботились и не предупредили, значит они не имеют права доначислять ему НДС.

Хороший обзор, рекомендую изучить. Надеюсь, когда вы прочитаете этот документ, ваша жизнь станет чуточку легче. На семинаре, который я проведу 3-4 сентября в Москве, я сделаю все возможное, чтобы ваша жизнь была еще более простой. В современном мире очень много отрицательных новостей… Законодательство становится беспредельно жестким… Контроль (единственное слово, которое приходит в голову) стал тотальным… Как выжить в этих условиях? Как законно сэкономить кучу налогов? Как защитить активы и вывести копейку? Как сделать так, чтобы банки не заблокировали счета? Обо всем этом мы поговорим на семинаре 3-4 сентября.

Побольше оптимизма, несмотря на жесткости и давление. Давайте не будем расстраиваться и прятаться. Давайте уйдем от идиотской идеи «я стану незаметным, и ко мне не придут». Теперь невозможно быть незаметным, особенно с учетом нормативной базы, которая заработает с 1 января 2020 года.

Спасибо, удачи в делах.