Упрощенец выиграл тендер: как быть с НДС

Добрый день, коллеги.

Если вы участвуете в тендерах, если вы работаете в соответствии с законом о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, то эта статья для вас.

Бывает такое, что тендеры выигрывает компания не только на ОСН, но и на УСН. Тендер проводился с НДС, а тут упрощенец. В ряде регионов бывало такое, что заказчик снижал сумму платежей упрощенцу на размер НДС или самого упрощенца заставляли платить НДС. Бывало такое, что упрощенца при этом еще и слегка шантажировали, мол, иначе вообще денег не получишь. По-разному бывало. И вот в этой части ФАС попыталась навести порядок.

У меня в руках письмо Федеральной антимонопольной службы от 18 июня 2019 года № ИА/50880/19, подписанное Игорем Артемьевым. И здесь по этому вопросу написано следующее:

«В соответствии с положениями Закона о контрактной системе контракт заключается по цене, предложенной победителем закупки.

При формировании своего ценового предложения победитель закупки предлагает цену контракта с учетом всех налогов и сборов, которые он обязан уплатить в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ).

Лицо, применяющее УСН, не является плательщиком НДС, но при этом оплачивает налог в соответствии с НК РФ, который рассчитывается в зависимости от выбранного объекта налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

При этом Законом о контрактной системе не предусмотрена возможность корректировки (вычитания) заказчиком из цены контракта, предложенной победителем закупки, применяющим УСН, размер НДС».

Итак, коллеги, Артемьев говорит, что законом о контрактной системе не предусмотрена возможность корректировки, то есть вычитания заказчиком из цены контракта налога на добавленную стоимость. «Таким образом, в связи с отсутствием в Законе о контрактной системе положений, позволяющих заказчику в одностороннем порядке корректировать (уменьшать) цену контракта в зависимости от применяемой победителем системы налогообложения, контракт заключается по цене, предложенной победителем». Вот ответ на первый вопрос.

Второй вопрос, который поставлен в этом письме.

«В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации (далее — Минфин России) от 27.12.2017 N 24-03-08/87276 при установлении начальной (максимальной) цены контракта заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с возможностью повышения цены, в том числе налоговые платежи, предусмотренные НК РФ». А дальше вывод: «Таким образом, любой участник закупки, в том числе который освобожден от уплаты НДС и применяет УСН, вправе участвовать в закупках.

На основании изложенного, учитывая, что победителем закупки может быть лицо, которое не является плательщиком НДС и применяет УСН, заказчику в проекте контракта необходимо установить вариативное условие о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается»». И дальше вывод: «Таким образом, указание в проекте контракта вариативного условия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается» является обязательным и не зависит от волеизъявления заказчика». Поняли идею? То есть они это должны указывать в контракте.

Третий вопрос, который Артемьев ставит, – самый сложный. «По вопросу об отказе заказчика исключать условие о включении НДС в цену контракта на стадии подписания контракта с лицом, применяющим УСН, ФАС России сообщает следующее.

Как следует из письма Федеральной налоговой службы от 08.11.2016 N СД-4-3/21119@, пунктом 3 статьи 169 НК РФ установлено, что составлять счета-фактуры обязаны налогоплательщики НДС при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения указанным налогом в соответствии с главой 21 НК РФ (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК РФ).

Окей, мы это знаем. Упрощенцы счета-фактур не составляют. Идем дальше. «В связи с этим, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг) не должны составлять и выставлять покупателям счета-фактуры.

Вместе с тем, в случае выставления лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС, в том числе организациями и индивидуальными предпринимателями, перешедшими на УСН, покупателю товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы НДС вся сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, в соответствии с пунктом 5 статьи 173 НК РФ подлежит уплате в бюджет».

Верно. Если упрощенец захотел выставить счет-фактуру с указанием там НДС, конечно, он этот НДС вынужден будет заплатить в бюджет. Дальше Артемьев пишет: «Также, как следует из письма Федеральной налоговой службы от 08.11.2016 N СД-4-3/21119@, в случае, если в государственном контракте на поставку товаров (работ, услуг) их стоимость указана «включая НДС» и при оплате этих товаров (работ, услуг) заказчиком в платежном поручении выделена сумма НДС при невыставлении счета-фактуры у продавца, применяющего УСН, обязанность уплатить НДС в бюджет в соответствии с положениями главы 21 НК РФ не возникает».

Получается, что все-таки заказчик включил в контракт НДС и он деньги платит упрощенцу, и платит ему с НДС. Но при невыставлении счет-фактуры у продавца, применяющего упрощенку, обязанность уплатить НДС в бюджет в соответствии с положениями главы 21 НК РФ, не возникает.

Дальше путаница пошла. Но я сейчас ее поясню. «Вместе с тем, ФАС России обращает внимание, что в указанных случаях зачастую на стадии исполнения государственного (муниципального) контракта заказчики отказываются подписывать акт сдачи-приемки товара, если не выставлена счет-фактура с выделением суммы НДС, ссылаясь на условие контракта, что цена включает НДС». Так вот, заказчики отказываться больше не должны. Таким образом, под угрозой одностороннего расторжения контракта и включения в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, исполнители, применяющие упрощенку, вынуждены выставлять счета-фактуры. То есть их давят, их заставляют уплачивать НДС, что фактически приводит к двойному налогообложению и ущемлению прав таких упрощенцев.

И в самом конце он пишет: «Учитывая, что участником закупки может быть любое лицо, вне зависимости от применяемой системы налогообложения, отказ заказчика исключать из проекта контракта на стадии подписания контракта условие о цене контракта «включая НДС», в случае, если контракт заключается с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), применяющим УСН, приводит к ущемлению прав такого участника закупки, поскольку такое лицо обязано будет уплатить НДС». Конечно, оно будет обязано платить НДС! Если, с одной стороны, ему платят деньги с НДС, потом не подписывают договор, не подписывают никаких бумаг, пока ты, типа, не выставишь счет-фактуру, тут и возникает путаница.

Низкий поклон Игорю Артемьеву. Побольше бы таких чиновников. В данном случае, Игорь Артемьев, не нарушая ни одной буквы закона, наоборот, делает абсолютно все в соответствии с письмами Минфина и ФНС России, а также НК РФ. Он нам говорит, что заказчик, если контракт идет с НДС, обязан заплатить всю сумму, не уменьшая эту сумму на размер НДС. При этом заказчик не имеет права заставлять упрощенца подписывать документы и платить НДС, выставлять счета-фактуры. Вся сумма ушла вместе с НДС, упрощенец ее получил, оприходовал, заплатил 6%, счет-фактуру не выставляет, какие проблемы? Все нормально.

Итак, ребята, письмо очень хорошее, огромное спасибо Артемьеву. В конце тут еще вывод: «На основании изложенного, ФАС России сообщает, что при направлении победителем закупки, применяющим УСН, протокола разногласий по вопросу исключения из проекта контракта условия о включении НДС в цену контракта с приложением документов, подтверждающих факт применения таким участником закупки УСН, заказчику необходимо исключить указанное условие и внести изменения в проект контракта в части дополнения условием «НДС не облагается» с указанием основания». Но при этом, исходя из всего смысла этого письма, цена контракта уменьшаться не должна. И это очень и очень хорошо. Спасибо Артемьеву за это письмо. Я бы рекомендовал вам максимальный репост, потому что огромное количество бизнесменов зарабатывают по госконтрактам (муниципальным, региональным). И это пойдет им в помощь. И можете сами высказаться на этот счет.

Спасибо, ребята, и удачи в делах.