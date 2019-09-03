Покупатель на ОСН вернул товар: как быть со счетом-фактурой

Добрый день, коллеги.

Если вы работаете на классической системе налогообложения и продаете какие-то товары (cырье, материалы и т.д.), то эта статья для вас. У меня в руках письмо Минфина от 17 июня 2019 года №03-07-11/43992.

Не вижу смысла это письмо читать целиком, сразу дам решение. И, надеюсь, что оно действительно вам поможет. Процитирую, чтобы не гнать отсебятину: «Одновременно сообщаем, что на основании пункта 3 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2019 г. N 15, начиная с 1 апреля 2019 года у покупателя, являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость, отсутствует обязанность по выставлению счетов-фактур по возвращаемым товарам, принятым им на учет. В связи с этим с 1 апреля 2019 года при возврате покупателем товаров, принятых им на учет до 1 апреля 2019 года и после указанной даты, продавцом выставляются корректировочные счета-фактуры.

В случае если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на основании договора купли-продажи (договора поставки), по которому покупатель выступает продавцом товаров, а бывший продавец — покупателем, то в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 168 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Кодекса».

На самом деле, если компания, работая на классической системе налогообложения, что-то покупает и что-то продает, то действительно, возвраты происходят на каждом шагу. И соответственно, ваш бухгалтер должен понимать, что ему теперь после 1 апреля не надо ждать от покупателя счет-фактуру в обратку. А что он сам, бухгалтер, должен выставить корректировочный счет-фактуру. Поэтому, ребят, чтобы не вляпаться, сделайте максимальный репост этого материала.

Но если говорить о масштабных решениях, то их я по-прежнему даю на своих семинарах. Несмотря ни на что, в нашей стране все еще можно работать. Можно зарабатывать. Налоговые ставки для микробизнеса вообще идеальные. Короче, давайте подходить к этому более оптимистично. 3-4 сентября на очередном семинаре я буду давать огромное количество решений.

Спасибо, ребята, и удачи в делах.