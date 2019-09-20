Любителям материться на сотрудников посвящается...

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я процитирую вам сообщение пользователя на сайте Роструда и там же я посмотрел, что Роструд на это ответил. Ситуация довольно неоднозначная в том плане, что у работодателей своя правда, а у сотрудников своя. Мне интересно, что вы на это скажете?

Итак, человек работает на какого-то дядю, зарабатывает какие-то деньги, и он пишет письмо в Роструд следующего характера: «Я сильно простыл и заболел. Не смог выйти на работу, о чем уведомил руководство и попросил себя заменить. Руководство в замене отказало, так как заменить было некому. Я обратился в поликлинику и открыл больничный лист, о чем сообщил своему руководителю посредством сообщения через вотсап. На что руководитель послал меня на три буквы, чем причинил мне моральный вред. Переписка у меня сохранилась. Могу я оставить жалобу на руководителя и какая ответственность грозит руководителю за оскорбление сотрудника? Могу ли я получить компенсацию? Как будет наказана организация за оскорбление сотрудника?»

Роструд отвечает на этот запрос следующее: «Да, можете. За оскорбление личности человек может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа». Открываем с вами ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ, тут написано: «…оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».

Дальше Роструд отвечает ему, что если оскорбления работодателя причинили вам моральный вред, то вы вправе потребовать от него возмещения. В случае отказа, взыскать компенсацию можно будет через суд. Также на сайте Роструда приложена соответствующая нормативная база: «…согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред».

В общем, такой был вопрос и такой ответ. Знаете, я хотел бы, чтобы вы высказались в комментариях. Потому что ситуации бывают разные. Конечно, конкретно в этом случае работодатель не прав. Человек действительно заболел, не может работать. Он позвонил и предупредил. Если сотрудник действительно заболел, встать не мог, то, однозначно, работодатель не прав.

Вы скажете: да не, работодатель вообще не прав, потому что нельзя на своих сотрудников материться. Вы знаете, я вам так скажу: разные ситуации бывают. Могу привести свои собственные примеры: был у меня в свое время бизнес по оптовой торговле мясом, в котором была полная производственная цепочка. Дело было в июле, жара стояла под 40 градусов, стоят фуры, идет погрузка. И те сотрудники, которые должны были грузить – сидят и курят. Тут все течет уже, начинается дефроз, потому что если мясо у тебя было заморожено, потом ты его разморозил, и еще раз заморозил – это все, выкинь его на помойку или продай за три копейки. Я там хожу потерянный: «Ребят, давайте грузить, вы что творите? На улице 40 в тени..» Подошел мой брат, который отвечал за все эти вещи и мне говорит: «Иди, займись своими делами. Я сейчас поговорю сам». Дальше разговор был просто на «народном русском языке». И все объяснил по-человечески. С тех пор на этом заводе грузчики работали исправно и не выделывались. И да, им за это платили. И платили хорошо.

Поэтому я даже не знаю, как тут быть: с одной стороны, я просто обязан накинуться на этого работодателя и сказать: «Ты, сволочь, как ты смеешь посылать на три буквы человека, своего сотрудника и так далее». С другой стороны, я не знаю, какая ситуация была у работодателя, я не знаю, какие у них были отношения между сотрудником и работодателем. Я не знаю, какой раз по счету он болел или как сильно.

Довольно интересная ситуация. Но то, что вы должны знать точно, господа работодатели, так это несколько предельно простых вещей: не надо унижать своих сотрудников, обязываясь и переходя на личности, вы можете обозвать плохо сделанную им работу, но не переходить на личности. Это нехорошо и такой человек не будет после этого у вас хорошо работать. С другой стороны, если эти вещи вы делаете с точки зрения оживления ситуации, придания такому человеку бодрости духа, я не думаю, что у вас будут проблемы. Все мы люди. И сотрудники в таком случае поймут, что вы заботитесь о деле.

Но есть и третья сторона медали, если так можно сказать. В случае, если кто-то из ваших сотрудников не поймет, что вы таким образом придаете ему бодрость духа и создаете ему драйвовое, хорошее настроение на работу, то он может пожаловаться на вас в правоохранительные органы. Потому что вот эти санкции – 30 тысяч рулей с директора и 100 тысяч рублей с организации, накладываются через правоохранительное органы. Плюс он может обратиться в суд за моральной компенсацией. При этом суд будет учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями пострадавшего. Суд будет учитывать степень вины нарушителя, а также иные, заслуживающие внимания обстоятельства.

Поэтому вот у нас есть эти три вещи, которые часто противоречат друг другу. С одной стороны да, с точки зрения культуры, обычаев, правил ни в коем случае нельзя материться на сотрудников, с другой – это часто является единственным побудительным мотивом. Не для всех, конечно. Ну и третья сторона – когда за мат положены довольно неслабые штрафы.

Вопрос к вам: как вы считаете, насколько это допустимо? Как вы своих сотрудников мотивируете? Бывает ли такое, что вы их пробуждаете, используя «русский народный матерный язык»? Выскажитесь ниже в комментариях. Такая вот довольно интересная ситуация.

Спасибо и удачи в делах.