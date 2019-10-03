Отличный законопроект для всех упрощенцев России

У меня в руках законопроект без номера. Но если он его получит, будет рассмотрен и одобрен Госдумой, то это будет хороший закон. Тогда я депутатов «Единой России», которую в нашей стране не любят, буду благодарить.

Допустим, вы ИП или ООО на УСН 6%. Вы «вылетели» за обороты в 150 млн рублей, но при этом ваши годовые обороты не больше 200 млн рублей, а по количеству сотрудников – больше 100, но меньше 130 человек. В этом случае вас на классику не переведут, но налог у вас уже будет не 6% от оборота, а 8% (с того квартала в котором вы «вылетели»).

Если вы работаете на УСН 15% и точно так же «вылетели» за рамки, то с того квартала вы заплатите не 15% единого налога, а 20%. Все равно НДС не будет, а это хорошо.

Плюс этим же законопроектом все субъекты РФ смогут (раньше могли, но права были урезаны и ограничены) своими законами уменьшать УСН 6% вплоть до 1% по тем или иным видам экономической деятельности, а УСН 15% – до 5%.

Теперь я обязан подтвердить свои слова цитатами: «Если в налоговом периоде доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) в налоговом периоде средняя численность работников превысила ограничения, установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 346.12 настоящего Кодекса, но не более чем на 30 человек, налогоплательщик применяет упрощенную систему налогообложения с учетом особенностей, установленных настоящей главой Кодекса». То есть он продолжает оставаться на упрощенке и в следующем налоговом периоде, но будет платить налог 8% в том квартале, в котором произошло превышение.

Дальше про 20%: «Начиная с квартала в котором доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не более чем на 50 млн. рублей, и (или) средняя численность работников превысила ограничение, установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 346.12 настоящего Кодекса, но не более чем на 30 человек, налогоплательщики исчисляют сумму авансовых платежей по налогу исходя из ставки налога, установленной абзацем третьим пункта 2 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала такого квартала до окончания соответствующего отчетного периода с учетом ранее исчисленных в соответствии с настоящим абзацем сумм авансовых платежей». Соответственно, налоги будут либо 8%, либо 20%.

Я очень надеюсь, что данный законопроект станет федеральным законом, его поддержат депутаты «Единой России», Совет Федерации и Президент. И тогда я буду их благодарить депутатов.

По мне, мир не является черно-белым, мир – цветной. Даже если плохой человек, сделал что-то хорошее, то я склонен его хвалить. Я не политик, и политика вообще мне неинтересна. Моя задача – просвещать мир бизнеса. У меня нет задачи «мочить» чиновников по поводу и без. Если чиновники сделали что-то хорошее, то лично я за это их всегда хвалил, и буду хвалить. Сделают плохо – я скажу. Например, с 1 января 2020 года ИП на ПСН, а также ИП и юрлица на ЕНВД не смогут работать, если они торгуют товарами, подлежащими маркировке. Это ужасное решение наших властей, оно убьет тысячи российских предприятий.

Я на своих семинарах расскажу, как эту проблему решить. Не пожалеете, приходите.

Спасибо, ребята, и удачи в делах!