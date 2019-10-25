Банкоматы, биткоины, чеки: как не попасть под 115-ФЗ

Добрый день, уважаемые коллеги.

Мне пришло письмо от читателя. Тема болезненная.

«Здравствуйте, Владимир. Прошу вас осветить в своем блоге и на своем сайте проблему, с которой столкнулся я и еще группа клиентов Альфа-Банка. Ситуация везде похожая: я продавал свои биткоины... Покупатель внес мне оплату методом „Cash in“ на мой счет через банкомат. Банк деньги заблокировал, требует чек, который выдал банкомат. Но у меня его нет, и не может быть. Покупатель больше недоступен. Есть люди, которые столкнулись с такой же проблемой: вносили сами себе средства и банк тоже счет заблокировал. Никакие документы не принимают, требуют чек. Пытаюсь по-всякому решить эту проблему и получить свои деньги уже три месяца».

И дальше он написал второе письмо, как он эту проблему решает: «Хочу отметить отдельно, что я не нарушил никаких законов (в том числе № 115-ФЗ, по которому мне заблокировали счет) и я не нарушил никаких правил банка. Альфа Банк не выдает мне мои деньги по непонятным причинам, без законных оснований, заставляет меня доказывать им, что я не верблюд!!!!

В отделении сотрудники меня уже знают в лицо, сколько раз я туда ходил!! Отдельно хочу отменить начальника отделения. Она назвала себя „Профессионалом рынка“, посоветовала не совершать таких операций, но де факто никак не помогла и сказала как и все: ничего не могу сделать — давайте чеки».

Лично у меня к Альфа-Банку нет вопросов. Но не все довольны работой этого банка. Я считаю, что это по причине безграмотности самих бизнесменов, а не по причине злых банкиров. Они вынуждены выполнять распоряжения Центробанка, им деваться некуда. У моей организации в этом банке открыты счета. Может быть есть какие-то вопросы к отдельно взятым сотрудникам, но в общем и целом, мы довольны.

Я прекрасно понимаю, этого парня. Его довели до трясучки. Он впал в состояние антагонизма и войнушки: «Кроме того, буду стараться придать данной истории максимальную огласку через сайт YouTube: предварительно договорился с несколькими каналами по финансовой тематике с суммарной аудиторией более 1 000 000 человек на освещение данной истории, т.к. случай, судя по всему, не единичный. Альфа-Банк незаконно забрал у меня мои несчастные 96 тысяч, сделаю все, чтобы эта структура потеряла больше, хотя бы морально буду доволен!!!».

Я не обещал, что буду на его стороне, что буду его защищать. Также я не утверждаю, что он сам виноват. Давайте займем трезвую позицию: сотрудники коммерческих банков, Альфа-Банка в том числе, стараются соблюдать правила комплаенса, навязанные им ЦБ. Я эти правила очень хорошо знаю. Выучил почти наизусть, все что имеет отношение к № 115-ФЗ и к блокировкам. Я знаю все случаи блокировок.

Я не снимаю ответственности с сотрудников банка, они должны были клиенту рассказать, объяснить: «Дружочек, дай нам это, дай нам вот это, напиши бумаги, напиши вот такое...». Они должны были дать ему соответствующую нормативную базу, которую я даю на семинарах. Менеджеры банка должны были ему помочь, а не ставить раком. Но, с другой стороны, если бы рядовые сотрудники банков обладали бы всей информацией, которой обладаю я, они бы не работали с рядовыми сотрудниками. Поэтому особо их ругать не вижу смысла, не говоря уже о том, что они просто выполняют инструкции.

Если банки не будут соблюдать инструкции ЦБ, они просто лишатся лицензии. Никто не хочет закрываться из-за одного человека. Знаете, в отношении этого парня они поступили полностью законно. Но они не оказали помощь, которую нужно было оказать.

У меня есть потрясающая знакомая, которая открыла свое небольшое дело по спасению российских бизнесменов от незаконных блокировок. А также она помогает и при законных блокировках, разжевывая бизнесменам, как им поступать, чтобы их счета разблокировали. Она 25 лет проработала в банковской системе, из которых 12 лет возглавляла коммерческий банк.

Зовут ее Сулацкая Лариса Станиславовна. Номер телефона: 7 918 558 03 24, l.sulackaya@gmail.com. Я не обещаю, что она вам бесплатно будет помогать, человек должен зарабатывать деньги. Но она сама решит, брать с вас деньги или нет. Ларису Станиславовну я считаю профессионалом своего дела. Надеюсь,что она сможет вам помочь.

Спасибо, ребят, и удачи в делах.