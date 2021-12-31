Роструд запретил эксплуатировать сотрудников в нерабочее время

Добрый день, уважаемые коллеги.

Роструд запретил работодателям требовать от персонала отвечать на звонки в обеденное время. Одна женщина была возмущена, по ее мнению, противозаконными требованиями работодателя. В чем заключались противозаконные требования? Она работала у ИП-шника, и он обязал эту женщину брать с собой телефон на обед и даже в туалет. И Роструд признал претензии работницы справедливыми.

«Согласно ст. 106 ТК РФ время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. В соответствии со ст. 107 ТК РФ видами времени отдыха являются:

перерывы в течение рабочего дня (смены);

ежедневный (междусменный) отдых;

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

нерабочие праздничные дни;

отпуска».

Вывод

Знаете, формально все правильно, а по сути — глупость. Нет, конечно, если работнице все равно на работу и ее заработная плата не зависит от результатов и дохода, то тогда «досвидос» всем, перерыв на обед. У меня в компаниях все устроено по-другому. У меня менеджер по продажам и в 10 часов вечера может ответить на телефонный звонок и кому-то, что-то продать, и в выходные, потому что у них оклады — 0. И они успешно работают, получая процент от продаж.

Я вообще не люблю оклады. И, по мне, если ты, будучи сотрудником, хоть немножко заботишься о результатах своего труда, наверное, несложно на обеденном перерыве взять трубку и сказать: «Простите, сейчас у меня обед. Давайте я вам перезвоню через 15 минут» и потом перезвонить. Наверное, это несложно сделать. Я так считаю.

Вы скажете: «Ты работодатель, и поэтому тебе выгодно эксплуатировать трудящиеся массы». У меня вообще конкурс на эксплуатацию. Еще надо умудриться, чтобы я вас эксплуатировал. Не все желающие этот конкурс проходят.

Я свое мнение высказал. Выскажите и вы, пожалуйста, свое мнение.

Спасибо и удачи в делах.