Как учесть в расходах обсервацию вахтовиков

Добрый день, уважаемые коллеги.

Два слова про вахту. Во-первых, вышел федеральный закон. Во-вторых, налоговики теперь с этим официально согласились и дали послабление.

Дело в том, что вахтовиков может использовать не только компания на ОСН. Например, их привлекают организации, работающие на едином сельскохозяйственном налоге. Также вахтовиков используют организации, работающие на УСН 15%.

Письмо ФНС России от 24.09.2021 № СД-4-3/13575@

Теперь любые ваши расходы на вахтовиков, в том числе расходы, связанные с обсервацией можно ставить на затраты. Это когда вахтовик приезжает, сдает ПЦР тест, и если он отрицательный (у него есть антитела или прививка), его сразу отправляют на вахту. Если тест положительный, его ждет обсервация, лечение и так далее. Если ПЦР тест отрицательный, но нет антител или прививки, то он должен 2 недели отсидеть «на вахте». Вы его должны кормить, платить зарплату и так далее. Вы должны арендовать для него гостиницу.

Теперь все эти расходы вы имеете право ставить на затраты как на упрощенке, так и на едином сельскохозяйственном налоге. И на ЕСХН вы это будете делать на основании п. 3 ст. 346.5 НК РФ. А на УСН – на основании п. 2 ст. 346.16 НК РФ и п. 1 ст. 252 НК РФ.

«Вместе с тем расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (пункт 3 статьи 346.5, пункт 2 статьи 346.16, пункта 1 статьи 252 Кодекса)».

Надеюсь, эта информация пошла вам на пользу. Более подробно про оптимизацию я, конечно, расскажу на ближайшем семинаре.

Спасибо и удачи в делах.