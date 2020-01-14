Я вам «соврал» про утилизацию...

Добрый день, друзья.

Минпромторг меня совсем запутал. Недавно я писал о том, что утилизационный сбор увеличен в разы. Для новых автомобилей в возрасте до 3 лет — в 2-3 раза, для автомобилей подержанных — в 3-5 раз. Я говорил, что ожидаю в 2020 году роста цен на автомобили. В одном месте я допустил ошибку, а во втором месте я вообще не понимаю ничего. Может быть, вы сможете в комментариях мне пояснить.

Итак, процитирую главу Минпромторга: «Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки». У меня вопрос: если эта господдержка предусматривает полную компенсацию утилизационного сбора, тогда, действительно, на автомобили российских производителей роста цен мы не ожидаем. Хорошо, спасибо за поправку, дорогой глава Минпромторга. Извиняюсь, корректируюсь.

«В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается». Ничего не понимаю. Если он говорит, что в части импортируемых автомобилей доля индексации утилизационного сбора составляет порядка 2-5%, а ставки вырастут на автомобили с объемом двигателя:

до 1 литра — почти на 50%,

от 3,5 литров — на 145%, то есть в 2,5 раза,

от 1 до 2 литров (это самый массовый сегмент) в 2,2 раза, то есть на 112,4%.

Такой рост ставок утилизационного сбора мы имеем при доле индексации 2-5%. Вы меня поправьте, но давайте еще почитаем Дениса Мантурова: «Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации». По каким-то категориям транспортных средств индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физлицами для личного пользования. А как много у нас физлиц, которые себе автомобили возят из-за границы для личного пользования, у нас 1991 год на дворе?

Короче, не верю я во все это. Или поправьте меня, укажите на мою ошибку. Но я же взял постановление правительства, где все эти ставки увеличиваются. Окей, я ошибся в части, касающейся русских автомобилей Волжского автозавода. Мантуров нам говорит, что здесь государство все берет расходы на себя. А как насчет иномарок? Здесь нет никакой индексации. Как насчет подержанных иномарок в возрасте от 3 лет и выше? Там утилизационный сбор увеличивается в 3-5 раз. Как насчет этого?

Что значит «существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается»? Что имел в виду министр Мантуров? Не понимаю, наверняка я где-то ошибся. Не может министр врать. Поправьте меня. Напишите, что вы об этом думаете, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.