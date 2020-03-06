Два хороших закона о том, как заработать физлицу

Добрый день, друзья.

Я решил вернуться к законам, которые были приняты в конце прошлого года.

Первый — Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 474-ФЗ.

Согласно этому закону, к государственным закупкам будут допущены физлица и ИП, работающие на НПД. Я считаю, что это хорошая новость. Почему бы и нет? Чем больше ИП и физлиц будут допущены к госзакупкам, тем больше людей сможет на этом заработать.

Другое дело, что я бы внес еще одно изменение в закон. Я бы разрешил людям при государственных закупках оказывать не только услуги, но и поставлять товары для школ, детских садов, и ставить это дело на затраты. Давайте объясню по порядку. В этом законе написано, что физлица и ИП-шники на НПД допускаются к государственным закупкам в области товаров, работ, услуг. То есть товары уже фигурируют. Но тут проблема в чем? Когда человек оказывает услуги и получает доход 2,5 млн рублей в год (я округляю), например, он закупает для школы карандаши, то получается, что в стоимости этих карандашей торговая наценка, допустим, будет 5%, а оборот-то маленький. Не интересно человеку участвовать в подобных государственных закупках.

И я выступаю за поправку, в соответствии с которой, например, ИП поставил карандаши в школы города на 10 млн рублей. Но он по-прежнему оставался на НПД, если себестоимость закупки этих карандашей была 8 млн рублей. И его прибыль будет только 2 млн рублей, и он бы мог по-прежнему оставаться на НПД. Вот об этом в законе как раз не написано. А хотелось бы, чтобы такое изменение тоже появилось.

Второй — Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 459-ФЗ.

В чем суть? Физлицам разрешено производить электрическую энергию до 5 мегаватт в год. Кто-то солнечные батареи поставит, кто-то ветряк небольшой соорудит, я не знаю. Это будет хорошо для тех, кто живет на юге России, например, в Краснодарском крае много солнечных дней.

Людям, получающим электроэнергию из альтернативных источников, разрешили поставлять эту энергию в общие сети. И в законе написано, что владельцы общих сетей обязаны подключить таких людей для продажи излишек электроэнергии. А продавцы-физлица освобождены от налогов. То есть если вы на даче поставили себе солнечные батареи, то у вас обязаны покупать излишки электроэнергии. И вы будете освобождены от налога на доходы физлиц, и ваша деятельность не будет считаться предпринимательской. Как по мне, это очень хорошая новость.

Напишите, пожалуйста, в комментариях: поддерживаете ли вы усилия государства в том, что НПД-шникам разрешили участвовать и госзакупках и производить электроэнергию. Лично я поддерживаю.

Спасибо и удачи в делах.