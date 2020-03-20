НДС в большом городе: серия №3

Добрый день, коллеги.

Третья серия

Как я говорил, этот «сериал» основан на Письме ФНС России от 27 января 2020 года №СА-4-7/1129@, где подобран обзор судебной практики по НДС.

Бизнесмен создал сеть ювелирных магазинов. И налоговики в ходе проверки установили, что данный ИП-шник зарегистрировал ряд организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности, связанные с производством и реализацией ювелирных изделий, драгоценных камней и металлов. Налоговый орган, в связи с этим пришел к выводу, что налогоплательщиком получена необоснованная налоговая выгода в связи с дроблением единого бизнеса на ряд взаимозависимых юрлиц с целью искусственного сохранения возможности применения упрощенки и вмененки.

По мнению налоговиков, создание новых хозобществ, применяющих специальные налоговые режимы, позволило предпринимателю вывести часть выручки, поступающей от контрагентов, из-под налогообложения на ОСН. А именно, увести часть этой выручки от НДС и НДФЛ. Попробую объяснить и доказать, что все-таки можно избежать этого дурдома, но при соблюдении определенных правил. Я разработал больше 80 правил, которые нужно соблюсти для того, чтобы не было претензий налоговиков. Сейчас я все эти правила перечислять не буду, но укажу на некоторые ошибки, которые бизнесмен в данном случае допустил.

Но меня, мягко говоря, тревожит то, что наше государство, начало массовые проверки по дроблению, а в 2019 году они вышли на первое место. Так вот, что во всех этих проверках меня тревожит?

Меня тревожит то, что теперь даже Верховный суд стал руководствоваться принципами революционной целесообразности. А именно, то, что если бизнесмен на ОСН, имеет еще какие-то организации, работающие на спецрежимах, то наше государство стало считать, что нарушаются права государства на дополнительное получение налогов. И неправомерное использование бизнесменом специальных налоговых режимов, где нет НДС и прочих высоких налогов.

Это теперь неправомерно. Но в таком случае, давайте тогда напишем об этом в НК РФ. Давайте напишем, что если Иванов Иван Иванович имеет хотя бы одну компанию на ОСН, то больше он и все его родственники до 130-го колена, а также друзья не имеют права использовать специальные налоговые режимы. А то вдруг эти люди работают в интересах Ивана Ивановича, помогая ему уйти от уплаты НДС, страховых, НДФЛ и еще 128 налоговых сборов. Эту цифру, я выдумал, но примерно так.

Или давайте еще круче поступим. Давайте отменим к чертовой матери:

упрощенку;

нулевую ставку;

вмененку;

патентную систему;

налог на профессиональный доход;

льготы по ст. 145 НК РФ, в части касающейся НДС.

Давайте поступим просто очень просто, как написано в концепции, подписанной Михаилом Владимировичем Мишустиным, и внедрим глаза и уши налоговиков каждому из нас (Распоряжение Правительства от 21 февраля 2020 года № 381-Р). И не спрашивая у нас разрешения, брать налоги по ставкам ОСН, включая физлиц. Вырастил на грядке помидор — продал, а у тебя на грядке видеокамеры из налоговой инспекции стоят. И еще ты обязан видеокамеру себе на лоб повесить, чтобы было видно, почем ты это продашь. И чтобы онлайн-касса была. И все, после продажи налоговики, не спрашивая у тебя разрешения, берут и взыскивают с тебя налоги. Ведь здорово же будет? Наступит порядок. Что заморачиваться-то?

Так вот, суд первой инстанции признал правильным вывод налогового органа о получении предпринимателем необоснованной налоговой выгоды за счет формального разделения единого бизнеса, приняв во внимание отсутствие самостоятельности у взаимозависимых с предпринимателем организации. То есть наш бизнесмен был везде учредителем, а значит, фирмы были не самостоятельными.

Это крайне опасный прецедент. И я вынужден вас предупреждать об этом прецеденте на каждом семинаре. И более того, налоговики решили взять НДС с бизнесмена. Они ведь объединили деятельность всех этих 10 компаний, и со всех оборотов решили взять НДС. Но не включив НДС в цену, а решили взять его сверху. То есть весь этот оборот умножили на ставку и «милости просим». И слава богу, хотя бы в этой части судебная коллегия Верховного суда поправила налоговиков и сказала: «Да, ладно, бог с ним. Начислили вы парню НДС и НДФЛ, пени и штрафы влепили. Но рассчитайте НДС с цены, которая сидит внутри».

«Следовательно, выявление искажений сведений о фактах хозяйственной жизни предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом — определение суммы налога, которая должна была быть изначально уплачена в бюджет.

Это предполагает, что делая вывод об искусственном дроблении единого бизнеса, и признавая предпринимателя тем лицом, в интересах которого взаимозависимые хозяйственные общества в действительности осуществляли облагаемые налогом операции, налоговый орган должен определить его права и обязанности как плательщика налога на добавленную стоимость способом, согласующимся с действительно сложившимися экономическими условиями деятельности налогоплательщика».

Хочется сказать: «Ну хоть на этом спасибо». Да нет, на этом не спасибо. Я не знаю всей сути дела, я не знаю, почему налоговики и суды решили, что бизнесмен, имеющий несколько организаций, среди которых есть упрощенка и вмененка, не может пользоваться спецрежимами. Но меня беспокоит сам факт того, что они вслух озвучивают позицию, в соответствии с которой, если рядом с ОСН использовать спецрежимы, и эти компании принадлежат одному человеку, то эти компании создал для снижения налогов. На такие аргументы бизнесмен должен говорит: «Да, я эти компании создал для того, чтобы снизить налоги. И я имею на это законное право. Вот гл. 26.2, гл. 26.3 и гл. 26.5 НК РФ, вот льготы и так далее. Запрета на совмещение ОСН и спецрежимов в рамках группы компаний, у одного бизнесмена или в одном бизнесе не существует нигде».

Но тем не менее, налоговики ссылаются на Решение Конституционного суда от 2017 года № 1440-О, где написана примерно следующая идея, что бизнесмены, совмещая такие режимы, злоупотребляют законом для того, чтобы снижать свои налоговые обязательства. То есть, если ты на основании закона снижаешь свои налоги, то ты злоупотребляешь законом. Потому что налоговые обязательства не должны снижаться, они должны только расти. Почитайте сами это определение и сделайте свои выводы.

Вы имеете право сказать: «Туров, ты, наверно, так волнуешься и злишься, потому что чего-то боишься?» Не-а, у меня-то как раз все на 100% легально. Я учредитель 2 организаций, а одной жена, и у всех абсолютно разные виды экономической деятельности. У меня в организациях абсолютно разные директора и на 1000% самостоятельные. В оперативной детальности компании я не участвую больше 10 лет. Каждый сотрудник подтвердит, что я сюда приезжаю только ролики снять и чай попить. Все на 100% легально. Всем признакам самостоятельности и добросовестности это соответствует. Но волнуюсь я по другой причине, эта позиция суда и налоговиков убивает российский малый и микробизнес. Поймите вы простую истину: маленький бизнесмен, вынужден регистрировать одну из компаний на ОСН, она ему может быть нафиг не нужна, но он ее вынужден регистрировать. Потому что с ним работать никто не хочет. Его даже к торгам никто не допускает.

И что теперь получается? Раз он работал на упрощенке, вмененке и зарегистрировал компанию на ОСН, все компании на спецрежимах объявляются незаконными. Потому что якобы это приводит к снижению уплаты налогов. Так, хорошо. Давайте теперь запретим ему регистрировать ОСН, всех остальных обяжем с ним работать. Или точнее, если ему деньги платят, даже если счета-фактуры он не выставляет, разрешите тогда НДС к вычету ставить. И все, проблема будет решена.

Я так волнительно передаю вам всю эту информацию, потому что это однобокая позиция, она не учитывает мнение бизнесмена. Она не учитывает мнение этого предпринимателя бедолаги, который хлеб без соли доедает. И если кто-то думает, что предприниматели у нас на рынках, они богатеи... сходите, посмотрите, какие богатеи. Посмотрите их норму прибыли, посмотрите, сколько они в месяц зарабатывают. Да, это больше, чем зарплата, но и риски — мама не горюй, включая субсидиарку, уголовку и все остальное. Понимаете? Я

Я хочу, чтобы вы написали в комментариях много-много-много всего. Потому что одного меня никто не услышит. А когда нас будут тысячи, десятки или сотни тысяч, когда под этими роликами, статьями будут тысячи или десятки тысяч отзывов, лайков, смотришь, нас услышат.

Спасибо и удачи в делах.