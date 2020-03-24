Это должен знать каждый... кто хоть раз давал взятку

Добрый день, коллеги.

Прокомментирую Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 года № 59. Потому что это постановление относится к каждому живому существу Российской Федерации старше 15 лет. Хорошо, пусть не к каждому, я не имею права говорить за всех. Может быть, кто-то из вас является святым и ни разу не дал коробку конфет налоговому инспектору. Может быть, кто-то из нас не дал гаишнику 100 рублей, а врачу не приносил «благодарностей». Возможно, будучи святым, кто-то не давал отката какому-то чиновнику или коммерсанту. Или, допустим, вы прораб и когда вы приезжаете к поставщику строительных материалов, вам менеджеры говорят: «Если будешь с нами работать, тебе будет такой-то откат». И если вы ни разу никому не давали такого и ни от кого не получали, то вы, наверное, святой. Всех святых прошу в комментариях написать: «Я святой. Я никому ничего не давал».

Каждому святому напишу: «Я буду брать с тебя пример. Какой же ты молодец, ты смог в нашей стране прожить и ни разу не дал никому денег или подарочков, и ни разу ни от кого не взял». Я святым не был точно. Я так вам аккуратно скажу, только не буду сознаваться в камеру, в каких случаях не был святым. Давайте не будем информировать правоохранительные органы. И в плане уплаты налогов я не всегда был святым. Я как-то сказал, что плачу их всю жизнь. Но если быть честным, то было два периода, когда я их не платил, но потом посчитал, сколько я не доплатил, взял кредит и компенсировал весь ущерб государству и восстановил свое доброе имя. Вообще святым не был, особенно в молодости.

О чем это Постановление Пленума?

Рекомендую каждому изучить это Постановление. Потому что, например, если вы давали какие-нибудь взяточки гаишникам в сумме от 0 до 10 тысяч рублей, то вы уже подпадаете под уголовную ответственность по ст. 291 УК РФ. Или если вы, например, от 0 до 10 тысяч рулей давали какой-то откатик, а откаты — это коммерческий подкуп, то вы уже подпадаете под ст. 204 УК РФ. Если вы договаривались о взятке или об откате, или были посредником, или вы познакомили Ивана с Петром. А потом Иван Петру дал взятку в 1 тысячу рублей, то вы тоже в составе организованной преступной группы подпадаете под уголовную ответственность.

Поэтому я и сказал, что чуть ли не вся страна, играя в эту игру, подпадает под уголовную ответственность. И все это Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 года № 59 как раз разжевывает все эти нюансы. Я даже не знаю, что процитировать, потому что тут столько информации, которую нужно знать каждому из нас.

Ну, например.

«Получение и дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считаются оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица на указанный им счет, „электронный кошелек“)».

Даже если вы были посредником, например, в коммерческом подкупе, откате или взятке, были даны или просто обещаны, то тоже можно пострадать. Вознаграждение может быть в виде:

туристических путевок;

ремонта квартиры;

строительства дачи;

передачи любого иного имущества, в частности, автотранспорта, в бесплатное временное пользование или продажа по заниженной цене;

предоставление кредита или ссуды с заниженной процентной ставкой.

Предоставляя все эти «блага», вы уже подпадаете под многочисленные статьи УК РФ. Я только две статьи назвал, а их, на секундочку, 14. Постановление пленума посвящено 14 статьям УК РФ.

«Посредничеством во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), а равно посредничеством в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) признается не только непосредственная передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица, передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, но и иное способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними)».

Приведу конкретный пример. Я знаю человека, который организовал такую встречу. У одного бизнесмена возникла проблема и он обратился к этому человеку. И этот человек обратился к своему знакомому, очень-очень высокопоставленному товарищу и свел их с бизнесменом. А соответственно, тот, к кому обратились, потребовал определенную сумму за помощь. А тот, кто обратился, остался суммой не доволен и обратился в ФСБ. Так вот, тот, кто их свел, провел несколько лет в местах не столь отдаленных. А ведь он их просто свел.

На самом деле, если вы бизнесмен, то вам иногда приходится решать вопросы или, скажем так, стимулировать какую-то другую коммерческую организацию, полугосударственную или государственную, я вас умоляю прочитайте это постановление! Вы будете знать, как надо действовать, если уж приходится так делать, и чтобы под это все не попасть. Искренне рекомендую изучить этот документ, каким бы жестким он вам не показался. Сделайте это, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потерянные годы в местах не столь отдаленных.

Представьте себе, ФСБ вместе с прокуратурой решили бы применить это Постановление Пленума к государственным и муниципальным служащим... Я вас уверяю, минимум ? из тех, кто там работает и служит (за исключением секретарш, водителей и служащих третьего звена), сразу же бы, после применения этого постановления оказались бы не у дел. Вы знаете, где они оказались бы. Но я боюсь, это не будет так применяться в отношении государственных служащих, берущих все это от бизнесменов. Я боюсь, что охота будет устроена как раз на бизнесменов. И именно поэтому я искренне желаю вам распечатать и прочитать этот документ. Хорошо?

Спасибо и удачи в делах.