В лотерею играют только террористы

Добрый день, уважаемые коллеги.

Росфинмониторинг и вся наша замечательная государственная система продолжают бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и т.д. и т.п.

Год еще не успел начаться, а Госдума сделала подарочек — Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ, где опять с террористами боремся. Совет Федерации этот закон принял, а Путин успел подписать. Космические скорости прямо.

К кому относится этот федеральный закон?

Этот федеральный закон относится к тем, кто организует азартные игры, лотереи. Под этот федеральный закон попадают так называемые операторы лотерей. И здесь государство решило взять под контроль каждую копейку.

«При выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту — физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)».

Знаете, когда я это прочитал, у меня сразу в голове рой мыслей. Как можно финансировать терроризм, и какой идиот будет отмывать доходы, полученные преступным путем, в сумме от 0 до 15 тысяч рублей? Это что такое за отмывание? Просто интересно.

А если выигрыш свыше 100 тысяч, то вас будут контролировать на 320%. А то вдруг вы, выиграв 101 тысячу, побежите террористов финансировать? Но у меня еще один вопрос: при какой температуре головного мозга надо было написать, что выигрыш в лотерею — это отмывание доходов, полученных преступным путем? Что надо было принять или выпить перед принятием федерального закона, чтобы посчитать, что, выиграв в лотерею, человек пойдет финансировать террористов, экстремистов, и распространять оружие массового уничтожения? Я прямо так и вижу, что где-нибудь сидят запрещенные в России группировки и покупают российские лотерейные билеты, чтобы профинансировать свою деятельность.

Этот документ должен стать вашей настольной книгой. Росфинмониторинг в заботе о нас с вами, чтобы, не дай бог, мы ничего не забыли и ничего не перепутали, подготовил для нас «Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России» (утв. Росфинмониторингом).

Эта памятка посвящена тому, как организации и ИП должны, используя № 115-ФЗ, бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. И чтобы вам было легче с этой памяткой работать, тут нарисована блок-схема.

Вы должны будете:

1. организовать систему внутреннего контроля; 2. разработать и обновлять правила внутреннего контроля; 3. назначать лицо, которое у вас будет отвечать за борьбу с терроризмом; 4. зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга; 5. осуществляя внутренний контроль, проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, фиксировать и обновлять сведения; 6. формировать досье на каждого клиента; 7. отказывать в совершении операций (если необходимо) или информировать об этом Росфинмониторинг (втихаря, не сообщая клиентам); 8. изучать клиентов и хранить о них информацию; 9. оценивать риск совершения клиентами операций в целях отмывания доходов или финансирования терроризма (а вдруг клиент в лотерею выиграл, а? Вот негодяй, 14 тысяч выиграл! А вдруг он террористам деньги отдаст? Тогда да, немедленно сообщайте о нем в Росфинмониторинг); 10. обеспечивать конфиденциальность получаемой вами информации; 11. проводить обучение сотрудников; 12. выявлять операции, подлежащие контролю и информировать о них Росфинмониторинг; 13. замораживать или блокировать денежные средства или иное имущество, информировать об этом Росфинмониторинг; 14. проверять систему внутреннего контроля, приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом, информировать об этом Росфинмониторинг; 15. проводить проверку клиентов по перечням, информировать о результатах в Росфинмониторинг.

Вы скажете: «Туров, а как это вообще возможно?» Ребят, да очень просто. Например, вас обслуживает бухгалтерско-аудиторская компания. По договору они вам первичку делают и по договору вы им поручили управлять вашими расчетными счетами. То есть вы им даете команду, а они делают платежи.

И бухгалтерская компания все это обязана сделать, причем втихаря от вас. Более того, она должна завести досье не только на вас, но еще и на ваших бенефициаров. Я очень надеюсь, что в вашей бухгалтерско-аудиторской компании работают разумные люди. И они, понимая, что вы никогда не отмывали доходы, не будут сливать о вас информацию в Росфинмониторинг. И тем более не будут блокировать ваши операции, что по закону имеют полное право сделать.

Если вы попадете под один из 200 критериев, который может свидетельствовать об отмывании доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансирование распространения оружия массового уничтожения, то вас ждет блокировка. Среди этих критериев есть просто волшебные! Например, сам факт того, что вы ведете строительный бизнес, может свидетельствовать о том, что вы отмываете доходы. Я не шучу, я на самом деле цитирую письма Росфинмониторинга. Или, например, у вас бизнес туристический, или вы занимаетесь благотворительностью. Вот эти 3 вещи могут свидетельствовать о том, что вы отмываете доходы, полученные преступным путем. Или вы наличные снимаете или много кладете, или у вас резко увеличились обороты, или вы обеспокоены безопасностью. Господи, да этих критериев сотни.

Так вот, я надеюсь, что бухгалтерская компания не будет у вас блокировать счета. Более подробно о блокировках я рассказываю на семинарах. Вся эта информация есть в трехтомнике. Все это у нас можно купить, причем в сравнении с полученной пользой — это стоит копейки.

Что делать

Советую внимательно изучить документы, о которых мы сегодня говорили. Я перечислил лишь блок-схему. А тут еще есть раздел, что должны делать сотрудники в качестве основных обязанностей. К кому это относится? Это относят на самом деле не только к лотерейщикам. Тут написано, что организация почтовой связи, операторы связи, радиотелефонной связи, те, кто интернетом занимаются, ИП-шники и организации, которые покупают и продают драгметаллы, ювелирные изделия, медицинские и научно-исследовательские и так далее. Но если смотреть шире, то эта памятка применима в том числе к бухгалтерско-аудиторским компаниям по причине, что на этот счет есть другие письма Росфинмониторинга.

Поэтому, кому интересно, откройте сами эту памятку. Там вы узнаете, как вы должны все делать, как замораживать, как блокировать, как обновлять, как стучать (по столу, конечно же, не в Росфинмониторинг), ну и т. д.

Прошу высказаться и проголосовать в комментариях. На сегодняшний день бизнесмены, не доверяя государству, не хотят друг на друга стучать и пока что сама по себе эта система работает не очень качественно. За исключением того, что государству удалось подмять лишь банки. И только банки пока блокируют все. Но я банки не обвиняю, они вынуждены это делать. Короче, пока заставили по-настоящему этим заниматься только банки. Почта России ни шатко ни валко это делает. Юркомпании вообще стараются это не делать. Компании, управляющие активами, это не делают, хотя обязаны. Бухгалтера и бухгалтерские компании это не делают, хотя обязаны. И вопрос у меня вот какой: «Удастся государству заставить всех остальных точно так же бороться с терроризмом, как они умудрились заставить банки? Удастся ли создать систему, при которой каждый стучит на каждого?» Прошу ваше мнение, кто победит: здравый смысл и мир бизнеса или противоположная сторона? Выскажитесь, пожалуйста.

Спасибо и удачи в делах.