Кофе по цене патента: можно ли совместить магазин и бар

Добрый день, коллеги.

Вот замечательный пример формализма ФНС России. Конечно, с точки зрения закона, у меня нет вопросов. Но по мне, нужно оставить этого бизнесмена в покое.

Предприниматель задает вопрос: может ли он применять ПСН при реализации кофе, который приготовлен с использованием кофемашины, через кассу магазина? Грубо говоря, ИП купил патент на розничную торговлю и поставил в магазин кофемашину. Если кто-то из покупателей хочет выпить кофе, то бизнесмен продает его.

И предприниматель искренне считает, что, раз у него есть патент на розничную торговлю, то он имеет право продавать еще и кофе. Но нет. ФНС России так не считает.

Хочешь продавать кофе – купи еще один патент, как будто у тебя тут и бар, и кафе, и ресторан.

Письмо ФНС России от 16.08.2021 № СД-4-3/11527@

«Учитывая изложенное, реализация в магазине кофе с использованием кофемашины в целях применения ПСН не относится к розничной торговле и, следовательно, не подпадает под виды деятельности, предусмотренные подпунктами 45 и 46 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса. В то же время подпунктами 47 и 48 пункта 2 указанной статьи Кодекса установлено, что ПСН применяется в отношении видов предпринимательской деятельности в сфере услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания, а также через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей».

Отсюда делаем вывод: хочешь продавать кофе, который делаешь на купленной тобою кофемашине? Купи второй патент.

Вывод

Я считаю, что всегда выше закона должен стоять здравый смысл. Чуть-чуть выше. Особенно в отношении людей, которые, зарабатывая три копейки своим горбом, создают национальное достояние страны.

Я бы закрыл глаза на это мелкое нарушение ИП, который озолотился, продавая кофе в своем магазине. Но государство думает иначе. А как вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. А в части, касающейся более глобальной оптимизации налогов, приходите на ближайший семинар, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.